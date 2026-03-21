Rupee vs Dollar: రూపాయికి స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్.. ఇలా జరిగితే.. 98 కాదు 94కి పడిపోతుంది..!!

Rupee vs Dollar: భారత కరెన్సీ మార్కెట్‌లో ఆందోళన కలిగించే పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. డాలర్‌తో పోలిస్తే భారత రూపాయి విలువ గణనీయంగా పడిపోవడంతో.. అది చరిత్రలోనే అత్యల్ప స్థాయిని నమోదు చేసింది. శుక్రవారం ట్రేడింగ్ ముగిసే సమయానికి రూపాయి సుమారు 94 స్థాయికి చేరుకోగా... రోజులో ఒక దశలో 93.71 వద్ద రికార్డు కనిష్టాన్ని తాకింది. అంతకుముందు బుధవారం కూడా రూపాయి బలహీనతను చూపిస్తూ 92.89 వద్ద ముగిసింది. మధ్యలో గుడి పడ్వా సందర్భంగా గురువారం విదేశీ మారక మార్కెట్లు మూసి ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. 
రూపాయి ఈ విధంగా పడిపోవడానికి పలు అంతర్జాతీయ.. దేశీయ కారణాలు కలిసి పనిచేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా పశ్చిమ ఆసియాలో కొనసాగుతున్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు మార్కెట్ సెంటిమెంట్‌పై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతున్నాయి. అదే సమయంలో విదేశీ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు (FIIలు) భారత స్టాక్ మార్కెట్ నుంచి భారీగా నిధులను ఉపసంహరించుకోవడం కూడా రూపాయి పై ఒత్తిడిని పెంచింది.

ఇక ముడి చమురు ధరల పెరుగుదల రూపాయి పతనానికి ప్రధాన కారణంగా నిలుస్తోంది. ప్రస్తుతం బ్రెంట్ క్రూడ్ ధరలు బ్యారెల్‌కు 109 డాలర్లకు పైగా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి. చమురు ధరలు పెరగడం వల్ల భారతదేశ దిగుమతి వ్యయం పెరుగుతుంది. ఇది నేరుగా విదేశీ మారక నిల్వలపై ప్రభావం చూపి, రూపాయి విలువను మరింత బలహీనపరుస్తుంది.

మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నదాని ప్రకారం, ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో రూపాయి మీద ఒత్తిడి కొనసాగవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. స్వల్పకాలంలో డాలర్‌తో పోలిస్తే రూపాయి 93 నుంచి 94.25 మధ్య బలహీన స్థాయిలోనే ట్రేడ్ అయ్యే అవకాశముందని అభిప్రాయపడుతున్నారు.

దేశీయ బ్రోకరేజ్ సంస్థల అంచనాలు మరింత ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. వచ్చే ఏడాదిలో రూపాయి విలువ 6.5% నుంచి 7.5% వరకు క్షీణించే అవకాశం ఉందని విశ్లేషణలు సూచిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా చమురు ధరలు బ్యారెల్‌కు 90 నుంచి 110 డాలర్ల మధ్య కొనసాగితే, రూపాయి మరింతగా పడిపోయి 97.5 నుంచి 98.9 స్థాయిలను చేరుకునే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.

ఇదిలా ఉండగా, స్టాక్ మార్కెట్ మాత్రం కొంత స్థిరత్వాన్ని ప్రదర్శించింది. శుక్రవారం సెన్సెక్స్ సుమారు 325 పాయింట్లు పెరిగి 74,532 వద్ద ముగియగా, నిఫ్టీ 112 పాయింట్లు లాభపడి 23,114 స్థాయికి చేరుకుంది. అయితే విదేశీ పెట్టుబడిదారులు భారీగా అమ్మకాలు కొనసాగించడం గమనార్హం. గురువారం మాత్రమే వారు రూ.7,500 కోట్లకు పైగా విలువైన షేర్లను విక్రయించినట్లు గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.

రూపాయి విలువ పడిపోవడం భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఒక హెచ్చరికగా మారింది. అంతర్జాతీయ పరిస్థితులు, చమురు ధరలు, విదేశీ పెట్టుబడుల ప్రవాహం వంటి అంశాలు సమీప భవిష్యత్తులో రూపాయి దిశను నిర్ణయించే కీలక కారకాలుగా నిలవనున్నాయి.

