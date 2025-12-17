Rupee vs Dollar: భారత కరెన్సీ రూపాయి విలువ భారీగా క్షీణిస్తోంది. డాలర్ మారకంలో రూపాయి చరిత్రలోనే కనిష్ట స్థాయికి చేరింది. దీంతో సామాన్య కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితిపై తీవ్ర ప్రభావం చూపే అంశాలపై ఆందోళన పెరుగుతోంది. అమెరికా డాలర్తో పోలిస్తే భారత రూపాయి విలువ చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా 90.63 స్థాయికి పడిపోయింది. దీంతో కరెన్సీ బలహీనత సాధారణ ప్రజల జీవితాలపై ఎంత ప్రభావం చూపుతుందన్న చర్చ మళ్లీ తెరపైకి వచ్చింది. అయితే ఒక ఊహాత్మక పరిస్థితిని ఆలోచిద్దాం. ఒకవేళ భారత రూపాయి, అమెరికా డాలర్తో సమానంగా రూ. 1 = 1 డాలర్ అయితే.. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ రూపురేఖలు ఎలా మారతాయి? దిగుమతులు, ఎగుమతులు, ఉద్యోగాలు, వినియోగదారుల ఖర్చులు అన్నీ ఎలా ప్రభావితమవుతాయి? పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
ఐఫోన్ వంటి లగ్జరీ వస్తువుల ధరలు భారీగా తగ్గుతాయి? రూపాయి–డాలర్ విలువలు సమానమైతే.. భారత్లో దిగుమతి అయ్యే ఉత్పత్తుల ధరలు భారీగా తగ్గిపోతాయి. ఉదాహరణకు.. అమెరికాలో $799 ధర ఉన్న ఐఫోన్ 17 భారత్లో కూడా దాదాపు రూ. 799కే లభిస్తుంది. ప్రస్తుతం రూ. 70,000 నుంచి రూ. 80,000 మధ్య ధర ఉన్న ఐఫోన్, కొన్ని వందల రూపాయలకే దొరికే పరిస్థితి వస్తుంది. ఇది భారత వినియోగదారులకు అద్భుతమైన ప్రయోజనంగా కనిపించినప్పటికీ.. దీని వెనుక ఉన్న ప్రభావాలు అంత సులభమైనవి కావు.
డాలర్తో సమానంగా రూపాయి బలపడితే.. భారత్కు దిగుమతి అయ్యే ప్రతి ఉత్పత్తి ధర గణనీయంగా తగ్గుతుంది. ముఖ్యంగా ముడి చమురు దిగుమతి ఖర్చు భారీగా తగ్గిపోతుంది. దీంతో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు భారీగా పడిపోతాయి. బంగారం, ఎలక్ట్రానిక్స్, వైద్య పరికరాలు, విమానాలు, భారీ పరిశ్రమ యంత్రాలు కూడా చాలా చౌకగా మారతాయి. అంతేకాదు, విదేశాల్లో చదువు, విదేశీ ప్రయాణాలు, అంతర్జాతీయ షాపింగ్ ఖర్చులు కూడా సాధారణ ప్రజలకు అందుబాటులోకి వస్తాయి.
దిగుమతులు పెరిగినంత వేగంగా, ఎగుమతులు తీవ్రంగా దెబ్బతింటాయి. భారతదేశంలో తయారైన వస్తువులు విదేశీ మార్కెట్లలో ఖరీదైనవిగా మారతాయి. దీంతో అవి పోటీలో నిలవలేకపోతాయి. వస్త్ర పరిశ్రమ, ఔషధ రంగం, ఆటో విడిభాగాలు, వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు, హస్తకళలు వంటి ఎగుమతులపై ఆధారపడిన రంగాలు తీవ్ర నష్టాలను ఎదుర్కొంటాయి. కొన్నిపరిశ్రమలు పూర్తిగా మూతపడే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది. దీని ఫలితంగా దేశ వాణిజ్య లోటు మరింత పెరుగుతుంది.
డాలర్లలో ఆదాయం పొందుతూ, రూపాయలలో ఖర్చులు చేసే ఐటీ, ఐటీ-సేవల రంగాలు అత్యంత నష్టపోతాయి. భారత్లో కార్యకలాపాలు నిర్వహించడం ఖరీదుగా మారడంతో, అంతర్జాతీయ కంపెనీలు తమ కార్యకలాపాలను ఇతర చౌక దేశాలకు తరలించే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటివరకు భారతదేశానికి ప్రధాన బలం అయిన తక్కువ నిర్వహణ ఖర్చులు పూర్తిగా తగ్గిపోతాయి. దీంతో విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులు (FDI) తగ్గుతాయి. పోర్ట్ఫోలియో పెట్టుబడులు వెనక్కి వెళ్లే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది.
ఈ పరిస్థితిలో కొంతమంది మాత్రమే లాభపడతారు. డాలర్లలో రుణాలు తీసుకున్న కంపెనీలు వాటిని చాలా తక్కువ వ్యయంతో తీర్చేయగలుగుతాయి. దిగుమతి విలాస వస్తువుల వినియోగం పెరుగుతుంది. అయితే.. సాధారణ ప్రజలకు మాత్రం ఉద్యోగ అవకాశాలు తగ్గడం.. దేశీయ పరిశ్రమలు క్షీణించడం వల్ల ఆర్థిక అస్థిరత పెరుగుతుంది. దీర్ఘకాలంలో ఆదాయ వృద్ధి నెమ్మదించి.. అసమానతలు పెరిగే ప్రమాదం ఉంటుంది.
మొత్తంగా చూస్తే, రూపాయి డాలర్తో సమానమవడం వినడానికి ఆకర్షణీయంగా ఉన్నప్పటికీ.. వాస్తవంలో ఇది భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు తీవ్రమైన సవాళ్లను తెచ్చే పరిస్థితిగా మారుతుంది.