Rupee Weakens: భారత్ రూపాయి బలహీన పడితే పక్కనే ఉన్న హిందూ దేశం ఎందుకు నష్టాలను ఎదుర్కొంటుంది? ఈ రెండు దేశాల మధ్య బంధం ఏంటి?

Rupee weakens impact on nepal economy: భారత రూపాయి బలహీనపడితే.. స్థిర మారకపు రేటు విధానం కారణంగా నేపాలీ రూపాయి కూడా విలువ కోల్పోతుంది. దీంతో దిగుమతి ఖర్చులు పెరుగుతాయి. విదేశీ రుణ భారం అధికమవుతుంది. భారత్తో బలమైన వాణిజ్య, కరెన్సీ అనుసంధానం నేపాల్ ఆర్థిక వ్యవస్థను నేరుగా ప్రభావితం చేస్తుంది.
ఒక అమెరికన్ డాలర్ విలువ 145.95 నేపాలీ రూపాయలకు చేరుకుందని నేపాల్ రాష్ట్ర బ్యాంక్ వెల్లడించింది. భారత రూపాయి బలహీనపడటంతో పాటు, భారత కరెన్సీకి అనుసంధానమై ఉన్న నేపాలీ రూపాయి కూడా విలువ కోల్పోయింది. దీనికి ప్రధాన కారణం నేపాల్ అనుసరిస్తున్న స్థిర మారకపు రేటు విధానం (ఫిక్స్డ్ ఎక్స్ఛేంజ్ రేట్ సిస్టమ్) అని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు.
డాలర్ బలోపేతం కావడం వల్ల నేపాల్లో కొన్ని రంగాలకు స్వల్ప ప్రయోజనాలు ఉన్నప్పటికీ, మొత్తం ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రతికూల ప్రభావమే ఎక్కువగా కనిపిస్తోందని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ముఖ్యంగా, విదేశీ రుణ భారం గణనీయంగా పెరగడం అత్యంత ఆందోళనకర అంశంగా మారింది. నేపాల్ పబ్లిక్ డెట్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫీస్ గణాంకాల ప్రకారం, దేశ మొత్తం అప్పు ప్రస్తుతం 2 లక్షల 72 వేల 900 కోట్ల నేపాలీ రూపాయలకు చేరుకుంది. ఇందులో విదేశీ అప్పుల వాటా 1 లక్ష 45 వేల 300 కోట్ల రూపాయలు. ఈ విదేశీ రుణాల్లో పెద్ద భాగం అమెరికన్ డాలర్లలోనే తీసుకున్నది.
మొత్తం విదేశీ అప్పులో సుమారు 20 శాతం నేరుగా డాలర్లలో ఉండగా, దాదాపు 72 శాతం అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి (IMF) రూపొందించిన స్పెషల్ డ్రాయింగ్ రైట్స్ (SDR) రూపంలో ఉంది. SDR విలువ డాలర్, యూరో, చైనా యువాన్, జపాన్ యెన్, బ్రిటిష్ పౌండ్ వంటి కరెన్సీలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ కరెన్సీలన్నీ నేపాలీ రూపాయితో పోలిస్తే బలపడటంతో, విదేశీ అప్పులపై అదనపు భారం పెరుగుతోంది.పబ్లిక్ డెట్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫీస్ హెడ్ గోపీకృష్ణ కోయిరాల మాట్లాడుతూ.. డిసెంబర్ 16 నాటికి మన విదేశీ అప్పులన్నింటినీ ఒకేసారి చెల్లించాల్సి వస్తే, మారకం రేటు కారణంగా సుమారు 44.22 బిలియన్ల నేపాలీ రూపాయల అదనపు నష్టం వాటిల్లుతుంది. భవిష్యత్తులో మారకం రేటు మెరుగుపడితే ఈ భారం కొంత తగ్గే అవకాశం ఉంది అని తెలిపారు.
గతేడాది నవంబర్లో ఒక డాలర్ విలువ 134 నేపాలీ రూపాయలు కాగా, ప్రస్తుతం అది 145.95 రూపాయలకు చేరింది. కేవలం ఏడాదిలోనే సుమారు 7 శాతం పెరుగుదల నమోదైంది. ఐదేళ్ల క్రితం డాలర్ విలువ 118 రూపాయలుగా ఉండేది. ఇటీవల నెల రోజుల్లోనే డాలర్ విలువ దాదాపు 4 రూపాయలు పెరగడంతో, అంచనా వేసిన నష్టం మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో నేపాల్ ప్రభుత్వం విదేశీ అప్పుల చెల్లింపుల కోసం 67 బిలియన్ల రూపాయలను కేటాయించింది. ఇందులో 15.5 బిలియన్ల రూపాయలు కేవలం వడ్డీ చెల్లింపుల కోసమే. ఇప్పటివరకు ప్రభుత్వం ఇప్పటికే 19.25 బిలియన్ల రూపాయలను చెల్లించింది. ప్రస్తుతం దేశ మొత్తం అప్పు జీడీపీకి సుమారు 45 శాతానికి చేరుకోవడం మరో ఆందోళనకర అంశంగా మారింది.
నేపాల్ తన కరెన్సీని 1960 నుంచి భారత రూపాయితో అనుసంధానిస్తూ వస్తోంది. ఈ విధానం ప్రకారం, 100 భారత రూపాయలకు 160 నేపాలీ రూపాయల మారకం రేటును స్థిరంగా కొనసాగిస్తున్నారు. గత దశాబ్దాల్లో ఈ రేటు 101, 135, 142, 168 వరకు మారినప్పటికీ, చాలా కాలంగా 160 వద్దే నిలకడగా ఉంది. దీంతో, నేపాలీ రూపాయి బలహీనత పూర్తిగా భారత రూపాయి పరిస్థితిపై ఆధారపడి ఉంటుందని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా 2025 ప్రారంభం నుంచి అమెరికన్ డాలర్ విలువ తగ్గుముఖం పట్టింది. ఈ ఏడాది తొలి ఆరు నెలల్లోనే డాలర్ విలువ 11 శాతం తగ్గింది, ఇది గత 50 ఏళ్లలోనే అతిపెద్ద పతనం. అయినప్పటికీ, భారత రూపాయితో పోలిస్తే డాలర్ ఇంకా బలంగానే కొనసాగుతోంది.విదేశీ పెట్టుబడిదారులు భారత్ నుంచి పెట్టుబడులు ఉపసంహరించుకోవడం, అధిక వాణిజ్య లోటు, పెరుగుతున్న ముడి చమురు ధరలు, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు రూపాయి బలహీనతకు కారణాలుగా భారతీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. అలాగే, అమెరికా విధించిన అధిక సుంకాలు మరియు భారత్–అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందంలో ఆలస్యం కూడా డాలర్ పతనం ప్రభావాన్ని భారత్లో తగ్గించాయని అభిప్రాయపడుతున్నారు.
డాలర్ బలోపేతం నేపాల్ దిగుమతుల వ్యయాన్ని భారీగా పెంచుతోంది. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి నాలుగు నెలల్లోనే దిగుమతులు 609 బిలియన్ల రూపాయలకు చేరాయి. దీని ప్రభావంతో దేశీయ మార్కెట్లో ధరలు పెరుగుతున్నాయి. విదేశాలకు వెళ్లే విద్యార్థులు, విదేశీ ప్రయాణాలు చేసే పౌరులపై ఆర్థిక భారం పెరుగుతోంది. అయితే, మరోవైపు ఎగుమతులకు కొంత ప్రయోజనం కలగవచ్చు. డాలర్ విలువ పెరిగినప్పుడు నేపాలీ ఉత్పత్తులు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చౌకగా కనిపిస్తాయి. అలాగే, విదేశాల్లో పనిచేస్తున్న నేపాలీలు పంపే రిమిటెన్సులు ఎక్కువగా మారుతాయి. డాలర్ బలహీనతతో పోలిస్తే బలంగా ఉండటం వల్ల విదేశీ పర్యాటకులకు నేపాల్ పర్యటన మరింత ఆకర్షణీయంగా మారుతోంది.