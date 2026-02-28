English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gold: ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద కొనుగోలుదారు.. రష్యా బంగారం మాస్టర్‌ ప్లాన్‌తో ప్రపంచదేశాల గుండెల్లో పెరిగిన దడ..!!

Russian Central Bank Gold Sale: అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో బంగారం ధరలు ఇటీవల రికార్డు గరిష్టాలకు చేరుకుని.. తరువాత స్వల్పంగా తగ్గినా మళ్లీ పెరుగుదల దిశగా కదులుతున్నాయి. ఈ ఒడిదుడుకులు పెట్టుబడిదారుల్లో అనిశ్చితిని పెంచుతున్నాయి. గత కొన్ని రోజులుగా ధరలు వరుసగా పెరుగుతుండటంతో గ్లోబల్ మార్కెట్లు అప్రమత్తంగా మారాయి. భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు పెరగడం కూడా బంగారం డిమాండ్‌కు మద్దతు ఇస్తోంది.
ఈ పరిణామాల మధ్య రష్యా తన బంగారు విధానంలో వ్యూహాత్మక మార్పులు చేసింది. సాధారణంగా భారీగా బంగారం కొనుగోలు చేసే దేశంగా గుర్తింపు పొందిన రష్యా, ధరలు గరిష్ట స్థాయికి చేరిన సమయంలో నిల్వలలోని కొంత భాగాన్ని విక్రయించింది. ఈ నిర్ణయం ప్రపంచ బంగారు మార్కెట్‌లో చర్చనీయాంశమైంది.

జనవరిలో సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ రష్యా సుమారు మూడు లక్షల ఔన్సుల బంగారాన్ని విక్రయించినట్లు సమాచారం. అక్టోబర్ తర్వాత నిల్వలు తగ్గడం ఇదే మొదటిసారి. ఆ సమయంలో ఔన్సుకు సగటు ధర 4,700 డాలర్ల వద్ద ఉండగా, కొన్ని దశల్లో 5,600 డాలర్లకు చేరింది. ఈ అధిక ధరలను ఉపయోగించుకుని రష్యా బిలియన్ల డాలర్ల నగదును సమీకరించింది. ఆసక్తికరంగా..అమ్మకాల అనంతరం కూడా దేశపు మొత్తం బంగారు నిల్వల విలువ గణనీయంగా పెరిగి వందల బిలియన్ల డాలర్లకు చేరింది. 1.41 బిలియన్ డాలర్ల నుంచి 1.68 బిలియన్ డాలర్ల వరకు ఆదాయం వచ్చినట్లు అంచనా వేసింది. 

2022 తర్వాత రష్యా బంగారం కొనుగోళ్లు తగ్గించినప్పటికీ, ఇప్పుడు అధిక ధరల సమయంలో కొంత అమ్మకం చేసి, మిగతా నిల్వలను కొనసాగించే సమతుల్య విధానాన్ని అనుసరిస్తోంది. విదేశీ మారక నిల్వలను బలపరచడం దీని లక్ష్యమని చెప్పాలి. అదే సమయంలో ఆసియా మార్కెట్లపై దృష్టి పెంచుతోంది. ముఖ్యంగా చైనాకు విలువైన లోహాల ఎగుమతులు పెరగడం గమనార్హం. 2025 తొలిఅర్థంలో చైనాకు బంగారం, వెండి ఎగుమతుల విలువ దాదాపు రెట్టింపు అయినట్లు నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూస్తే భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు, వాణిజ్య విభేదాలు, కేంద్ర బ్యాంకుల కొనుగోళ్లు బంగారానికి బలమైన మద్దతు ఇస్తున్నాయి. గత ఏడాదిలోనే స్పాట్ ధరలు సుమారు 40 శాతం పైగా పెరగడం దీనికి నిదర్శనం. ప్రపంచంలో రెండో అతిపెద్ద బంగారం ఉత్పత్తిదారుగా ఉన్న రష్యా తీసుకునే నిర్ణయాలు గ్లోబల్ మార్కెట్ భావోద్వేగాలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. అధిక ధరల సమయంలో అమ్మకాల వ్యూహం ఇతర దేశాలకు కూడా మార్గదర్శకంగా మారే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.  

