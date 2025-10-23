English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Russia Stock Market Crash: కుప్పకూలిన రష్యా స్టాక్ మార్కెట్ ..అమెరికా–యూరోప్ ఆంక్షలతో తలకిందులైన రూబుల్..!!

Russia Stock Market Crash: కుప్పకూలిన రష్యా స్టాక్ మార్కెట్ ..అమెరికా–యూరోప్ ఆంక్షలతో తలకిందులైన రూబుల్..!!

Russia Stock Market Crash: అమెరికా, యూరోపియన్ యూనియన్ తాజా ఇంధన ఆంక్షలతో రష్యా స్టాక్ మార్కెట్ కుప్పకూలింది. మాస్కో ఎక్స్ఛేంజ్ 3.5శాతం పడిపోయి 2,560 వద్ద ముగిసింది. లుకోయిల్, రోస్‌నెఫ్ట్ షేర్లు భారీగా పతనం అయ్యాయి. రూబుల్ డాలర్‌తో పోలిస్తే బలహీనపడటంతో.. రష్యా ఆర్థిక వ్యవస్థపై ఒత్తిడి పెరిగింది.
 
1 /6

Russia Stock Market Crash: రష్యా ఆర్థిక వ్యవస్థపై అమెరికా,  యూరోపియన్ యూనియన్ (EU) విధించిన కొత్త ఆంక్షల ప్రభావం తీవ్రంగా కనిపిస్తోంది. గురువారం ట్రేడింగ్ సెషన్‌లో మాస్కో ఎక్స్ఛేంజ్‌ (MOEX) భారీగా కుదేలైంది. సూచీ 3.5శాతం కంటే ఎక్కువ పడిపోగా.. 2,560 వద్ద రోజును ముగించింది. ఈ పతనానికి ప్రధాన కారణం రష్యా ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని రెండు పెద్ద చమురు దిగ్గజాలు అయిన లుకోయిల్ (Lukoil) రోస్‌నెఫ్ట్ (Rosneft). వీటి షేర్లు 3శాతం కంటే ఎక్కువగా పడిపోవడమే కారణమని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

2 /6

అయితే చిన్న రికవరీ కనిపించినప్పటికీ..ఇన్వెస్టర్లలో మాత్రం భయం తగ్గలేదు. అమెరికా, యూరప్ విధించిన తాజా ఇంధన ఆంక్షలు రష్యా ఆర్థిక వ్యవస్థకు తీవ్రమైన దెబ్బతీశాయి. చమురు, గ్యాస్ రంగాలపై ఈ ఆంక్షలు రష్యా ఎగుమతుల ఆదాయాన్ని గణనీయంగా ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. MOEX చమురు & గ్యాస్ సూచిక కూడా 3.6శాతానికి పడిపోయింది. దీని ద్వారా మార్కెట్ ఈ ఆంక్షలను తీవ్రమైన ఆర్థిక సంకేతాలుగా పరిగణిస్తోందని తెలుస్తోంది. అంతేకాదు, రష్యన్ కరెన్సీ రూబుల్ కూడా బలహీనపడింది. డాలర్‌తో పోలిస్తే 0.5శాతం తగ్గి.. ఒక డాలర్‌కి 81.09 రూబుల్‌గా పలికింది. 

3 /6

అమెరికా ఈసారి రష్యా ఇంధన రంగాన్ని నేరుగా టార్గెట్ చేసింది. రోస్‌నెఫ్ట్, లుకోయిల్, వాటి అనుబంధ సంస్థలపై కఠిన ఆంక్షలు విధించాయి. అమెరికా ప్రభుత్వం రష్యా  శాంతి ప్రయత్నాలకు ఆసక్తి చూపడం లేదు  అని ఆరోపిస్తూ.. ఈ ఆంక్షల లక్ష్యం  రష్యా ఎగుమతి ఆదాయాన్ని దెబ్బతీయడం  అని స్పష్టం చేసింది. యుఎస్ ట్రెజరీ అధికారి స్కాట్ బెస్సంట్ మాట్లాడుతూ.. ఇది రష్యాపై ఇప్పటివరకు విధించిన అతిపెద్ద ఇంధన ఆంక్షల ప్యాకేజీఅని అన్నారు.

4 /6

ఈ ప్రకటనల తరువాత ప్రపంచ చమురు మార్కెట్లు కుదేలయ్యాయి. WTI ముడి చమురు బ్యారెల్ ధర 4శాతం పెరిగి $60.86కి చేరుకోగా, బ్రెంట్ ముడి చమురు 3.7శాతానికి ఎగబాకి $64.95కి చేరుకుంది. ఇక యూరోపియన్ యూనియన్ (EU) కూడా రష్యాపై తన 19వ ఆంక్షల ప్యాకేజీని ఆమోదించింది. ఈసారి, EU తొలిసారిగా LNG (ద్రవీకృత సహజ వాయువు) దిగుమతులపై నిషేధం విధించింది. రష్యన్ బ్యాంకులు, క్రిప్టో ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు “షాడో ఫ్లీట్” (రహస్యంగా చమురు రవాణా చేసే ఓడలు)పై కూడా చర్యలు చేపట్టింది.

5 /6

EU అధ్యక్షురాలు ఉర్సులా వాన్ డెర్ లేయెన్ మాట్లాడుతూ.. ఈ చర్యలతో యూరప్ రష్యా యుద్ధ ఆర్థిక వ్యవస్థ గుండెపై దాడి చేస్తోంది  అని అన్నారు. EU విదేశాంగ చీఫ్ కయా క్లాస్ మాట్లాడుతూ.. ఈ ప్యాకేజీ రష్యాకు పరోక్షంగా సహాయం చేస్తున్నట్లు భావిస్తున్న భారతీయ, చైనా కంపెనీలపై కూడా నిఘా పెంచుతుందని పేర్కొన్నారు.

6 /6

EU ఈ ఆంక్షల గడువును జనవరి 2027 వరకు పొడిగించింది. రష్యన్ LNG కొనుగోళ్లను పూర్తిగా నిలిపివేయడానికి ప్రణాళిక రూపొందించింది. 100 కంటే ఎక్కువ చమురు ట్యాంకర్లు, అనేక ఆర్థిక సంస్థలు ఈసారి బ్లాక్‌లిస్ట్‌లో చేర్చింది. 2022 నుండి ఇప్పటివరకు, EU రష్యా బ్యాంకింగ్, చమురు,  లగ్జరీ రంగాలతో సహా 2,500 కంటే ఎక్కువ కంపెనీలపై ఆంక్షలు విధించింది. తాజా ఆంక్షలతో రష్యాపై ఆర్థిక ఒత్తిడి మరింత పెరగనుంది. అయితే దీని ప్రభావం కేవలం రష్యాపై మాత్రమే కాకుండా ప్రపంచ చమురు.. గ్యాస్ ధరలలో కొత్త అనిశ్చితి, హెచ్చుతగ్గులు తీసుకురావొచ్చు.  

russia sanctions MOEX Rosneft Lukoil US-EU sanctions Ruble Energy Sector LNG import ban Ursula von der Leyen Scott Bessent tight market Russia Donald Trump

Next Gallery

Gold Mine: దేశంలో బయటపడ్డ మరో బంగారు గని.. కుప్పలు తెప్పలుగా పసిడి నిల్వలు.. ఎక్కడంటే..!