Big Breaking: ఘోర విమాన ప్రమాదం.. 29 మంది మృతి..!

Aircraft Crash: ఈమధ్య విమాన ప్రమాదాలు ఎక్కువవుతున్న సంగతి తెలిసిందే. ముఖ్యంగా ఇండియాలో కూడా అహ్మదాబాద్ ప్లేన్ క్రాష్ అందరిని భయాందోళనకు గురిచేసింది. ఈ క్రమంలో క్రిమియా ప్రాంతంలో ఒక విషాదకర సంఘటన జరిగింది. రష్యాకు చెందిన An-26 సైనిక రవాణా విమానం కూలిపోవడంతో కనీసం 29 మంది మరణించారు.
ఈ ఘటన మంగళవారం సాయంత్రం స్థానిక సమయం ప్రకారం సుమారు 6 గంటల సమయంలో జరిగింది. రష్యా రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఆ విమానం తన సాధారణ ప్రయాణంలో ఉండగా అకస్మాత్తుగా నియంత్రణ కోల్పోయి కొండపై ఢీకొంది. విమానం కూలిపోయిన తర్వాత వెంటనే రక్షణ బృందాలు అక్కడికి చేరుకుని శోధన చర్యలు ప్రారంభించాయి.
ఈ ప్రమాదంలో విమానంలో ఉన్న 6 మంది సిబ్బంది మరియు 23 మంది ప్రయాణికులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. దురదృష్టవశాత్తు, ఎవరూ ప్రాణాలతో బయటపడలేదని అధికారులు తెలిపారు. ఈ వార్త విన్న వెంటనే బాధిత కుటుంబాలు తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయాయి.
ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం, ఈ ప్రమాదానికి సాంకేతిక లోపమే కారణమై ఉండవచ్చని రష్యా అధికారులు భావిస్తున్నారు. విమానంపై ఎటువంటి బయటి దాడి జరిగిన ఆనవాళ్లు లేవని వారు స్పష్టం చేశారు. అంటే క్షిపణులు, డ్రోన్లు లేదా పక్షుల ఢీకొనడం వంటి కారణాలు లేవని తేలింది.
ఈ ఘటనపై పూర్తి వివరాలు తెలుసుకునేందుకు రష్యా సైన్యం ప్రత్యేక కమిటీని నియమించింది. ఆ కమిటీ ప్రమాదానికి గల అసలు కారణాలను పరిశీలిస్తోంది. త్వరలోనే పూర్తి నివేదిక బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
An-26 విమానం గురించి చెప్పాలంటే, ఇది 1960లలో రూపొందించబడిన తేలికపాటి రవాణా విమానం. ఇది సైనిక మరియు పౌర ప్రయోజనాల కోసం విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. అయితే గతంలో కూడా ఈ విమానం పలు ప్రమాదాలకు గురైన సంఘటనలు ఉన్నాయి.
ఈ ఘటన మరొకసారి విమాన భద్రతపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతోంది. సాంకేతిక లోపాలు ఇలాంటి పెద్ద ప్రమాదాలకు దారితీయవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి సంఘటనలు జరగకుండా ఉండేందుకు మరింత జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ ప్రమాదం రష్యా దేశానికి మాత్రమే కాకుండా ప్రపంచానికి కూడా ఒక పెద్ద షాక్గా మారింది.