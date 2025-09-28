Gold Rate: బంగారం భవిష్యత్తు రష్యా చేతిలోనే.. పుతిన్ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటే తులం రూ. 20వేలు తగ్గే ఛాన్స్..!!

Gold Rate: రష్యా, ఉక్రెయిన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు గడిచిన 2ఏళ్లుగా కొనసాగుతున్నాయి. ఈ ఉద్రిక్తతలు కనుక సద్దుమణిగినట్లయితే బంగారం ధర తగ్గే ఛాన్స్ ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
బంగారం ధరలు చరిత్రలో ఎప్పుడూ లేనంత వేగంగా పెరుగుతున్నాయి. సెప్టెంబర్ 28న ఒక తులం బంగారం ధర ఏకంగా రూ.1.17 లక్షలకు చేరుకుంది. గత నెల రోజులుగా ప్రతిరోజూ వెయ్యి రూపాయల చొప్పున పెరుగుతూ రావడం గమనార్హం. నిపుణుల మాటల్లో చెప్పాలంటే, బంగారం ధరలు ఇంత వేగంగా పెరిగిన సందర్భం ఇప్పటివరకు ఎప్పుడూ లేనిదే. ఈ ఏడాది మొదటి నుంచి ఇప్పటివరకు గమనిస్తే, పసిడి ధరలు దాదాపు 45 శాతం పెరిగాయి.
బంగారం ధరలు ఈ రీతిగా పెరగడానికి ప్రధాన కారణం డాలర్ విలువ పతనమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అమెరికా మార్కెట్లో ఒక ఔన్స్ బంగారం ధర 3750 డాలర్లను దాటేసింది. దీంతో అంతర్జాతీయంగా పసిడి డిమాండ్ మరింతగా పెరిగింది.
జియో పొలిటికల్ ఉద్రిక్తతలు కూడా మరో కీలక కారణం. ముఖ్యంగా రష్యా-ఉక్రెయిన్ మధ్య యుద్ధ వాతావరణం కొనసాగడం, యూరప్ సహా పలు దేశాల్లో సరుకుల రవాణా అంతరాయం ఏర్పడడం బంగారం ధరలను ఆకాశానికెత్తేశాయి.
ప్రపంచ స్టాక్ మార్కెట్లు ఈ పరిస్థితుల్లో ఒత్తిడికి గురవుతున్నాయి. పెట్టుబడిదారులు రిస్క్ తగ్గించే ఉద్దేశంతో తమ డబ్బును సేఫ్ ఆప్షన్గా బంగారంలోకి మార్చుకుంటున్నారు. ఫలితంగా పసిడి ధరలు మరింత పెరుగుతున్నాయి. నిపుణులు చెబుతున్నట్లుగా, ఇది చరిత్రలో లేనంత స్థాయిలో బంగారం ధరలు దూసుకుపోయే పరిస్థితి అని చెప్పవచ్చు.
రష్యా-ఉక్రెయిన్ మధ్య కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు తగ్గితే లేదా ఈ వివాదానికి ఒక పరిష్కారం లభిస్తే బంగారం ధరలు కొంతమేరకు తగ్గే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు. అదే విధంగా అమెరికా డాలర్ విలువ మళ్లీ బలపడితే కూడా పసిడి ధరలు తగ్గే అవకాశముంది.
అయితే ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితులను గమనిస్తే, పసిడి ధరలు ఇంకా కొంతకాలం ఎగిసే అవకాశం ఎక్కువ. ఈ నేపథ్యంలో సాధారణ వినియోగదారులకు బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయడం కష్టమవుతుండగా, ఇన్వెస్టర్లకు మాత్రం ఇది సేఫ్ హావెన్గా మారింది.