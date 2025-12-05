English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Putin Diet Secret: 73 ఏళ్ల ప్లే బాయ్.. పుతిన్ డైట్ సీక్రెట్ ఇదే బ్రో..అది లేనిది ముద్ద దిగదట..!!

Putin Diet Secret: 73 ఏళ్ల ప్లే బాయ్.. పుతిన్ డైట్ సీక్రెట్ ఇదే బ్రో..అది లేనిది ముద్ద దిగదట..!!

Russian President Vladimir Putin Putin Diet Secret: రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ ప్రస్తుతం భారత్ పర్యటన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో  ఆయన వ్యక్తిగత జీవనశైలి..  ముఖ్యంగా ఆహారపు అలవాట్ల గురించి చర్చ జరుగుతోంది. 73 సంవత్సరాల వయస్సులోనూ పుతిన్ లో కనిపించే శక్తి.. ఫిట్‌నెస్ చాలా మందిని ఆశ్చర్యపరుస్తుంది.  క్రమశిక్షణ, సమతుల్య  ఆహారం, కఠినమైన వ్యాయామం ఇలాంటి విషయాల్లో అసలు రాజీపడరు. దీంతో ఆయన ఆహారపు అలవాట్లు, లైఫ్ స్టైల్ గురించి తెలుసుకోవాలన్న ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. 
1 /7

పుతిన్ రోజువారీ డైట్,  లైఫ్‌స్టైల్ గురించి చాలా సీక్రెట్ గా ఉంచుతారు. ఈ విషయాలు చాలా కాలంగా అసలు బయటకు పొక్కనివ్వలేదు. దీనికి సబంధించి పూర్తి సమాచారాన్ని 5ఏళ్ల క్రితం వెలుగులోకి వచ్చింది.  బ్రిటిష్ జర్నలిస్ట్ బెన్ జూడా మూడు సంవత్సరాలు జరిపిన పరిశోధనలో పుతిన్ ఆహార రహస్యం బయటపడింది. దీనిని తర్వాత న్యూస్‌వీక్, నవభారత్ టైమ్స్ ప్రచురించాయి.  

2 /7

ఆహారం ఎలా ఉంటుంది? పుతిన్ సాధారణంగా ఆలస్యంగా బ్రేక్ ఫాస్ట్ చేస్తారు.  ఆయన డైట్‌లో అత్యంత ముఖ్యమైన భాగం గుడ్లు ఉంటాయి. కానీ అవి సాధారణ కోడిగుడ్లు కావు. ఆయన క్వాయిల్ (కౌజు) పిట్ట గుడ్లు,  బాతు గుడ్లు ఎక్కువగా తీసుకుంటారు. ఇవి ఆయన అధికారిక రెసిడెన్సీలోనే ప్రత్యేకంగా పెంచుతారు.విటమిన్ B12, ప్రోటీన్, ఐరన్, ఫాస్ఫరస్, రిబోఫ్లేవిన్, సెలీనియం కూడిన ఈ గుడ్లు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

3 /7

క్వాయిల్ గుడ్లు ఇమ్యూనిటీ పెంపు, అలర్జీల నివారణ, శక్తి పెంపు వంటి ప్రయోజనాలతో పుతిన్ డైట్‌లో ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నాయి. కొన్నిసార్లు పుతిన్ ఇవి పచ్చిగానో, ఉడకబెట్టిన రూపంగానో తీసుకుంటారు. దీనితో పాటు ఓట్స్, ఆమ్లెట్, సీజనల్ జ్యూస్‌లు అల్పాహారంలో ఉంటాయి. చివరగా షుగర్ లేకుండా కాఫీ తాగుతుంటారు. 

4 /7

మద్యానికి పుతిన్ దాదాపు దూరంగా ఉంటారు. అందుకే అంత యాక్టివ్ గా ఉంటారేమో. అయితే పిస్తా ఐస్‌క్రీమ్ మాత్రం ఆయనకు ఎంతో ఇష్టమట. విదేశీ పర్యటనలలో ఆయనకు పాల ఉత్పత్తులు ఇవ్వడం చాలా అరుదుగా ఉంటుంది. 

5 /7

మధ్యాహ్నం & రాత్రి భోజనం పుతిన్ రోజువారీ ప్రధాన భోజనంలో చేపలు తప్పని సరిగా ఉంటాయి. స్మోక్డ్ సాల్మన్, రెడ్ మీట్, తాజా కూరగాయలు, టొమాటో–కీరా సలాడ్లు ఆయన ప్లేట్‌లో సాధారణంగా కనిపిస్తాయి. బరువు పెరిగే పదార్థాలు, బేక్‌డ్ ఫుడ్స్, ఎక్కువ చక్కెర ఉన్న డెజర్ట్‌లు ఆయన దాదాపుగా దూరంగా ఉంటారు. 

6 /7

వ్యాయామం తప్పనిసరి అల్పాహారం తర్వాత పుతిన్ వ్యాయామానికి సమయం కేటాయిస్తారు. ఈత, బరువులు ఎత్తడం, కొన్నిసార్లు మార్షల్ ఆర్ట్స్ కూడా చేస్తారని సమాచారం.  

7 /7

పుతిన్ విదేశాలకు వెళ్లినా, ఆయన ఆహార నియమాలు కఠినంగానే ఉంటాయి. ప్రత్యేకంగా ట్రెయిన్‌ చేసిన చెఫ్‌లు, భద్రతా బృందంతో పాటు  మొబైల్ ఫుడ్ టెస్టింగ్ ల్యాబ్   కూడా ఆయనతో వెళ్తుందని సమాచారం. ఆయన తినే భోజనం ముందుగా ప్రత్యేకంగా సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్ చేసిన తర్వాత పుతిన్ తింటారట. 

Vladimir Putin diet Putin lifestyle Putin fitness routine Putin secret diet Putin quail eggs diet Putin breakfast habits Putin protein rich diet Putin nutrition plan

Next Gallery

Tirumala Darshan: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ షాక్.. డిసెంబర్, కొత్త ఏడాదిలో జనవరిలో ఆ దర్శనాలు రద్దు..