Rythu Bharosa Alert: రైతులకు అలర్ట్.. ఖాతాల్లోకి డబ్బులు.. 3 రోజులు మాత్రమే ఛాన్స్!

Rythu Bharosa Scheme: తెలంగాణలో రైతులకు ఉపయోగపడే రైతు భరోసా పథకం గురించి ప్రభుత్వం కీలక సమాచారం ఇచ్చింది. ఈ పథకం ద్వారా రైతుల ఖాతాల్లోకి నేరుగా డబ్బులు జమ అవుతాయి. అయితే ఈ సదుపాయం పొందాలంటే రైతులు తప్పనిసరిగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు కేవలం మూడు రోజులు మాత్రమే సమయం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. మార్చి 25 వరకు మాత్రమే అప్లై చేసుకునే అవకాశం ఉంది.
ఫిబ్రవరి 28 వరకు కొత్తగా పట్టాదారు పాస్బుక్ పొందిన రైతులు ఈ పథకానికి అర్హులు. అలాగే ఇప్పటివరకు రైతు భరోసా డబ్బులు పొందని వారు, లేదా తమ బ్యాంక్ వివరాలు నమోదు చేయని వారు కూడా వెంటనే దరఖాస్తు చేయాలి. ఇలా చేయకపోతే ఈ సారి వచ్చే డబ్బులను కోల్పోయే అవకాశం ఉంది. అందుకే అధికారులు రైతులకు ముందుగానే అప్రమత్తం చేస్తున్నారు.
దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి కొన్ని ముఖ్యమైన పత్రాలు అవసరం. అప్లికేషన్ ఫారం తో పాటు పట్టాదారు పాస్బుక్, ఆధార్ కార్డు, బ్యాంక్ పాస్బుక్ జిరాక్స్, మొబైల్ నంబర్ వివరాలు సమర్పించాలి. ఈ వివరాలు సరిగ్గా ఉంటేనే డబ్బులు సకాలంలో రైతుల ఖాతాల్లోకి జమ అవుతాయి. ఏమైనా తప్పులు ఉంటే ఆలస్యం అవ్వచ్చు లేదా డబ్బులు రాకపోవచ్చు.
గ్రామాల్లో వ్యవసాయ విస్తరణ అధికారులు (AEO) ఈ ప్రక్రియలో రైతులకు సహాయం చేస్తారు.
దరఖాస్తు ఎలా చేయాలి, ఏ పత్రాలు అవసరం అనే విషయాల్లో సందేహాలు ఉంటే రైతులు తమ ప్రాంతంలోని AEOలను సంప్రదించవచ్చు. వారు పూర్తి వివరాలు చెబుతూ దరఖాస్తు ప్రక్రియను సులభం చేస్తారు.
రైతు భరోసా పథకం రైతులకు ఆర్థికంగా ఎంతో సహాయం చేస్తుంది. సాగు ఖర్చులకు ఈ డబ్బులు ఉపయోగపడతాయి. అందుకే అర్హులైన ప్రతి రైతు ఈ అవకాశాన్ని వదులుకోకుండా వెంటనే దరఖాస్తు చేసుకోవడం మంచిది. గడువు తక్కువగా ఉన్నందున ఆలస్యం చేయకుండా ఇప్పుడే చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.