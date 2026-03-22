English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Rythu Bharosa Alert: రైతులకు అలర్ట్.. ఖాతాల్లోకి డబ్బులు.. 3 రోజులు మాత్రమే ఛాన్స్!

Rythu Bharosa Alert: రైతులకు అలర్ట్.. ఖాతాల్లోకి డబ్బులు.. 3 రోజులు మాత్రమే ఛాన్స్!

Rythu Bharosa Scheme: తెలంగాణలో రైతులకు ఉపయోగపడే రైతు భరోసా పథకం గురించి ప్రభుత్వం కీలక సమాచారం ఇచ్చింది. ఈ పథకం ద్వారా రైతుల ఖాతాల్లోకి నేరుగా డబ్బులు జమ అవుతాయి. అయితే ఈ సదుపాయం పొందాలంటే రైతులు తప్పనిసరిగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు కేవలం మూడు రోజులు మాత్రమే సమయం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. మార్చి 25 వరకు మాత్రమే అప్లై చేసుకునే అవకాశం ఉంది.
1 /5

ఫిబ్రవరి 28 వరకు కొత్తగా పట్టాదారు పాస్‌బుక్ పొందిన రైతులు ఈ పథకానికి అర్హులు. అలాగే ఇప్పటివరకు రైతు భరోసా డబ్బులు పొందని వారు, లేదా తమ బ్యాంక్ వివరాలు నమోదు చేయని వారు కూడా వెంటనే దరఖాస్తు చేయాలి. ఇలా చేయకపోతే ఈ సారి వచ్చే డబ్బులను కోల్పోయే అవకాశం ఉంది. అందుకే అధికారులు రైతులకు ముందుగానే అప్రమత్తం చేస్తున్నారు.

2 /5

దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి కొన్ని ముఖ్యమైన పత్రాలు అవసరం. అప్లికేషన్ ఫారం తో పాటు పట్టాదారు పాస్‌బుక్, ఆధార్ కార్డు, బ్యాంక్ పాస్‌బుక్ జిరాక్స్, మొబైల్ నంబర్ వివరాలు సమర్పించాలి. ఈ వివరాలు సరిగ్గా ఉంటేనే డబ్బులు సకాలంలో రైతుల ఖాతాల్లోకి జమ అవుతాయి. ఏమైనా తప్పులు ఉంటే ఆలస్యం అవ్వచ్చు లేదా డబ్బులు రాకపోవచ్చు.

3 /5

గ్రామాల్లో వ్యవసాయ విస్తరణ అధికారులు (AEO) ఈ ప్రక్రియలో రైతులకు సహాయం చేస్తారు. 

4 /5

దరఖాస్తు ఎలా చేయాలి, ఏ పత్రాలు అవసరం అనే విషయాల్లో సందేహాలు ఉంటే రైతులు తమ ప్రాంతంలోని AEOలను సంప్రదించవచ్చు. వారు పూర్తి వివరాలు చెబుతూ దరఖాస్తు ప్రక్రియను సులభం చేస్తారు.  

5 /5

రైతు భరోసా పథకం రైతులకు ఆర్థికంగా ఎంతో సహాయం చేస్తుంది. సాగు ఖర్చులకు ఈ డబ్బులు ఉపయోగపడతాయి. అందుకే అర్హులైన ప్రతి రైతు ఈ అవకాశాన్ని వదులుకోకుండా వెంటనే దరఖాస్తు చేసుకోవడం మంచిది. గడువు తక్కువగా ఉన్నందున ఆలస్యం చేయకుండా ఇప్పుడే చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

Next Gallery

Air India Staff: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. బరువు పెరిగితే జీతం కట్.!.. ఎయిర్ ఇండియా నిర్ణయంపై రచ్చ.!.