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Rythu Bharosa: రైతు భరోసా డబ్బులు రేపటి నుంచే జమ..అన్నదాతల ఖాతాల్లోకి రూ.6 వేలు

Written ByVishnupriya
Published: Jun 29, 2026, 09:10 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 09:10 AM IST

Rythu Bharosa:రైతులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం మరోసారి శుభవార్త చెప్పింది. వానాకాలం సాగు సీజన్‌ను దృష్టిలో ఉంచుకుని రైతులకు పెట్టుబడి సాయం అందించే రైతు భరోసా పథకం నిధులను విడుదల చేయడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఖమ్మం జిల్లా మత్కేపల్లి నిర్వహించే సభలో ఈ నిధులను అధికారికంగా విడుదల చేయనున్నారు.

Rythu Bharosa Scheme1/5

తెలంగాణ రైతు భరోసా

రైతు భరోసా పథకం కింద అర్హులైన రైతుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో ఎకరాకు రూ.6,000 చొప్పున పెట్టుబడి సాయం జమ కానుంది. ప్రభుత్వం విడతల వారీగా ఈ మొత్తాన్ని జూలై 15 నాటికి రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేయాలని నిర్ణయించింది. ఇప్పటికే ఈ పథకం కోసం సుమారు రూ.9,000 కోట్ల నిధులను సిద్ధం చేసినట్లు సమాచారం. దీంతో లక్షలాది మంది రైతులు ఈ ఆర్థిక సహాయాన్ని పొందనున్నారు.  

Telangana Farmers2/5

సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

ప్రస్తుతం వర్షాకాలం సాగు పనులు ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో విత్తనాలు, ఎరువులు, పురుగుమందులు కొనుగోలు చేయడానికి రైతులకు ఈ సాయం ఎంతో ఉపయోగపడనుంది. సాగు ఖర్చులు పెరుగుతున్న ఈ సమయంలో ప్రభుత్వం అందించే పెట్టుబడి సాయం రైతులకు కొంత ఊరటనివ్వనుందని రైతులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.  

Revanth Reddy3/5

రైతుల ఖాతాల్లో జమ

ఇక కొత్తగా పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలు పొందిన రైతులకు కూడా ప్రభుత్వం అవకాశం కల్పించింది. జూన్ 15 నాటికి కొత్త పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలు పొందిన వారు జూలై 5లోపు రైతు భరోసా పెట్టుబడి సాయం కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అర్హతలు పరిశీలించిన తర్వాత వారికి కూడా ఈ పథకం ప్రయోజనాలు అందేలా అధికారులు చర్యలు తీసుకోనున్నారు.  

Rs 6000 Deposit4/5

రైతు భరోసా డబ్బులు

రైతులు తమ బ్యాంకు ఖాతాలు ఆధార్‌తో అనుసంధానం అయి ఉన్నాయో లేదో ఒకసారి పరిశీలించుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. అలాగే భూ వివరాలు, వ్యక్తిగత వివరాలు సరిగా నమోదు అయ్యాయో లేదో కూడా నిర్ధారించుకోవాలని చెబుతున్నారు. ఏవైనా తప్పులు ఉంటే వెంటనే సంబంధిత రెవెన్యూ లేదా వ్యవసాయ శాఖ అధికారులను సంప్రదించాలని సూచించారు.  

Farmer Investment Support5/5

రైతులకు రూ.6000

రైతు భరోసా పథకం ద్వారా ప్రభుత్వం రైతులపై ఆర్థిక భారం తగ్గించి, సాగు పనులకు అవసరమైన పెట్టుబడిని సమయానికి అందించాలనే లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుతోంది. ఈ నిధుల విడుదలతో రాష్ట్రంలోని వేలాది రైతు కుటుంబాలకు ఆర్థికంగా మేలు జరుగుతుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. వానాకాలం పంటల సాగుకు ఇది మంచి ఊతంగా మారుతుందని రైతులు కూడా ఆశిస్తున్నారు.

TAGS:
Rythu bharosa
Telangana Rythu Bharosa
Rythu bharosa scheme
telangana farmers
Revanth Reddy
Rs 6000 Deposit

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