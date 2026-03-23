Rythu Bharosa: నేడు రైతుల ఖాతాల్లోకి రూ.6000.. రైతు భరోసా తొలివిడుత నిధులు జమ..!

Rythu Bharosa Rs 6000 Credited Today: తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నిన్న రైతు భరోసా పథకం నిధులు విడుదల చేసిన సంగతి తెలిసిందే. సిద్దిపేట పర్యటనలో ఉన్న సీఎం రేవంత్ తొలివిడత రైతుల భరోసా నిధులు విడుదల చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో డబ్బులు ఈరోజు రైతుల ఖాతాలో జమ అవుతాయి. రూ. 6000 చొప్పున మొత్తంగా రూ.3,600 కోట్లు అన్నదాతల ఖాతాల్లో చేరనున్నాయి. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 
 
తెలంగాణ ప్రభుత్వం రైతుల సంక్షేమం కోసం అందిస్తున్న రైతు భరోసా పథకం నిధులు నిన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సిద్దిపేట నర్మెట్ట పర్యటనలో భాగంగా విడుదల చేశారు. ఎన్నో రోజులుగా ఎదురుచూసిన రైతులకు ఇది భారీ శుభవార్త.   

 గతేడాది డిసెంబర్‌లోనే విడుదల కావాల్సిన ఈ నిధులు. ఎన్నికల నేపథ్యంలో వాయిదా పడుతూ వచ్చాయి. అయితే మొదటి విడత ఇవ్వాలా అకౌంట్లో జమ కానున్నాయి. రూ. 6000 చొప్పున రూ.3,600 కోట్లు అన్నదాతల ఖాతాల్లో జమ అవుతాయి.  

 ఇక మరో 20 రోజుల్లో రూ.2,700 కోట్లు, ఆ తర్వాత 20 రోజులకు రూ.2,700 కోట్లు విడుదల చేస్తామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వెల్లడించారు. మొత్తంగా దాదాపు 70 లక్షల మందికి ఈ ప్రయోజనం కలుగుతుందన్నారు.  

 సిద్దిపేట పర్యటనలో భాగంగా నేను ఆదివారం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి రైతు భరోసా స్కీమ్ నిధులు విడుదల చేశారు. రూ. 3,600 కోట్లను ఆయన బటన్ నొక్కి విడుదల చేశారు. నిన్న ఆదివారం బ్యాంకులకు సెలవులు కావడంతో ఈరోజు రైతుల ఖాతాలో డబ్బులు జమ కానున్నాయి.  

 మొత్తంగా 45 రోజుల్లో మూడు విడతల్లో రూ.9,000 కోట్లు రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేయనున్నామని రేవంత్ రెడ్డి చెప్పారు. ఇక అర్హులైన రైతులకు సాగు చేసే భూములకు ఈ నిధులు జమ కానున్నాయి. ఇక కొత్త రైతులు కూడా దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం కూడా ప్రభుత్వం కల్పించింది.   

 ఇప్పటికే అప్లై చేసుకున్న వారు కాకుండా కొత్తగా అప్లై చేసుకునే వారు 2026 ఫిబ్రవరి 28 వరకు కొత్త పట్టాదారు పాసుపుస్తకం పొందినవారు అర్హులు. వీరికి రైతు భరోసా యాసంగి 2026 కింద లబ్ధి పొందేందుకు దరఖాస్తుల స్వీకరణ చేపట్టారు. దరఖాస్తు ఫారంతో పాటు పట్టాదారు పాస్ పుస్తకం, తహసిల్దార్ డిజిటల్ సంతకం ఉన్న పత్రం, ఆధార్‌, బ్యాంకు పాస్ పుస్తకం కలిగి ఉండాలి.

