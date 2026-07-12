/S Janaki Net Worth: గాన కోకిల సంపాదించిన ఆస్తుల విలువ ఎంత?

S Janaki Net Worth: దక్షిణ భారత సినీ సంగీత ప్రపంచంలో తన మధురమైన గాత్రంతో కోట్లాది మంది అభిమానుల హృదయాలను గెలుచుకున్న గాన కోకిల ఎస్. జానకి ఎన్నో దశాబ్దాల పాటు సంగీత రంగంలో అగ్రగాయనిగా నిలిచారు. వేలాది పాటలు పాడి అనేక భాషల్లో తన ప్రత్యేక గుర్తింపును సంపాదించారు. ఆమె మరణ వార్తతో అభిమానులు తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆమె జీవితంతో పాటు ఆమె ఆస్తులు, సంపాదన గురించి కూడా ఆసక్తికరమైన చర్చ జరుగుతోంది.
వివిధ మీడియా కథనాలు, సోషల్ మీడియాలో ప్రచారంలో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం, ఎస్. జానకి మొత్తం ఆస్తుల విలువ సుమారు రూ.537 కోట్ల వరకు ఉండవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే ఈ సంఖ్యపై ఆమె కుటుంబ సభ్యులు లేదా అధికారిక వర్గాల నుంచి ఎలాంటి ధృవీకరణ వెలువడలేదు. అందువల్ల ఈ వివరాలను అధికారికంగా నిర్ధారించిన సమాచారం అని చెప్పలేం.
సినీ సంగీత రంగంలో దశాబ్దాల పాటు అగ్రస్థానంలో కొనసాగిన జానకి వేలాది పాటలు పాడారు. తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, హిందీతో పాటు అనేక భారతీయ భాషల్లో ఆమె గాత్రం వినిపించింది. పాటల ద్వారా వచ్చిన పారితోషికం, స్టేజ్ షోలు, ప్రత్యేక సంగీత కార్యక్రమాలు వంటి వాటి ద్వారా ఆమె మంచి ఆదాయాన్ని సంపాదించినట్లు సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
అంతేకాకుండా, రియల్ ఎస్టేట్ వంటి రంగాల్లో కూడా ఆమె పెట్టుబడులు పెట్టినట్లు ప్రచారంలో ఉంది. ఈ పెట్టుబడుల కారణంగా ఆమె ఆస్తుల విలువ కాలక్రమేణా మరింత పెరిగిందని కూడా వార్తలు చెబుతున్నాయి. అయితే ఈ విషయాలపై కూడా అధికారిక సమాచారం అందుబాటులో లేదు.
ఎస్. జానకి తన వ్యక్తిగత జీవితాన్ని ఎప్పుడూ చాలా సాధారణంగా, హడావుడి లేకుండా గడిపారు. భారీ ఆస్తులు ఉన్నాయని ప్రచారం జరిగినప్పటికీ, ఆమె జీవనశైలి మాత్రం ఎంతో నిరాడంబరంగా ఉండేదని ఆమెతో కలిసి పనిచేసిన పలువురు సంగీత దర్శకులు, గాయకులు గతంలో పేర్కొన్నారు.
సంగీతానికి చేసిన సేవలకు గుర్తింపుగా ఆమె ఎన్నో జాతీయ, రాష్ట్ర స్థాయి పురస్కారాలు అందుకున్నారు. కోట్లాది రూపాయల సంపద కంటే కూడా ఆమె సంపాదించిన పేరు, గౌరవం, అభిమానుల ప్రేమే నిజమైన ఆస్తిగా నిలిచింది. నేటికీ ఆమె పాడిన ఎన్నో పాటలు సంగీత ప్రేమికులను అలరిస్తూనే ఉన్నాయి.