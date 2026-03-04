South Africa Vs New Zealand Semi Final Washout Rule: టీ20 వరల్డ్ కప్లో తొలి సెమీ ఫైనల్ ఫైట్కు రంగం సిద్ధమైంది. దక్షిణాఫ్రికా, న్యూజిలాండ్ జట్లు కోల్కతాలోని ఈడెన్ గార్డెన్ వేదికగా ఇవాళ సాయంత్రం 7 గంటలకు తలపడనున్నాయి. ఒకవేళ ఈ మ్యాచ్కు వర్షం అంతరాయం కలిగిస్తే ఏ టీమ్ ఫైనల్కు వెళుతుంది..? రిజర్వ్ డే ఉందా..? పూర్తి వివరాలు ఇలా..
సెమీ ఫైనల్ మ్యాచ్లకు ఐసీసీ రిజర్వ్ డే ఏర్పాటు చేసింది. తొలి రోజు వర్షం కారణంగా ఆట సాధ్యం కాకపోతే.. రెండో రోజు అదే స్థానం నుంచి ఆట ప్రారంభం అవుతుంది.
ఒక్కొ జట్టుకు కనీసం 10 ఓవర్ల ఆట పూర్తయితేనే ఫలితం తేలుతుంది. ఒక వేళ రోజులు ఆట నిర్వహణ సాధ్యం కాకపోతే.. సూపర్-8 దశలో టాప్ ప్లేస్లో నిలిచిన జట్టు నేరుగా ఫైనల్కు చేరుతుంది.
సూపర్-8లో దక్షిణాఫ్రికా ఆరు పాయింట్లతో తమ గ్రూప్లో అగ్రస్థానంలో ఉంది. ఒకవేళ న్యూజిలాండ్తో మ్యాచ్ రద్దయితే.. సౌతాఫ్రికా ఫైనల్లోకి ఎంట్రీ ఇస్తుంది.
గ్రూప్ దశలో ఒక్కో జట్టుకు ఐదు ఓవర్లతో ఫలితం తేల్చేవారు. కానీ నాకౌట్ మ్యాచ్లకు ఐసీసీ కనీసం 10 ఓవర్ల ఆట సాగాలని నిబంధన తీసుకువచ్చింది.
మొదటి రోజు మ్యాచ్ రద్దయితే.. రిజర్వ్ డే మ్యాచ్ సాధారణంగా సాయంత్రం 7:00 గంటలకు కాకుండా.. మధ్యాహ్నం 3:00 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. దీంతో మ్యాచ్ పూర్తి చేయడానికి కాస్త ఎక్కువ సమయం లభిస్తుంది.
కోల్కతాలో ప్రస్తుతం వర్ష సూచనలు కనిపించడం లేదు. వర్షం కురిసే అవకాశం లేదని వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. దక్షిణాఫ్రికా, న్యూజిలాండ్ జట్ల మధ్య సెమీ-ఫైనల్ షెడ్యూల్ ప్రకారం జరిగే అవకాశం ఉంది.