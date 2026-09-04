Indian Railways: రైల్వే ప్రయాణికులకు ముఖ్య గమనిక.. శబరి ఎక్స్ప్రెస్తో సహా సుమారు 8 రైళ్ల సమయాల్లో మార్పులు చేశారు. దీనికి సంబంధించిన కొత్త షెడ్యూల్ను అధికారులు విడుదల చేశారు. ఆ కొత్త సమయాల వివరాలు ఇవే:
భారతీయ రైల్వేలో ప్రతిరోజూ లక్షలాది మంది ప్రయాణిస్తుంటారు. ప్రయాణికుల రద్దీని బట్టి రైళ్ల సమయాల్లో మార్పులు చేయడం లేదా అదనపు రైళ్లను నడపడం వంటివి చేస్తారు. ఈ క్రమంలో నవంబర్ 4 నుండి దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధికారులు కొన్ని ప్రత్యేక రైళ్ల షెడ్యూల్లో మార్పులు చేశారు.
ముఖ్యంగా మైసూర్ నుండి కాకినాడ టౌన్ వెళ్లే రైలు నంబర్ 17290, నవంబర్ 7 నుండి గుంటూరు చేరుకునే సమయం సాయంత్రం 3 గంటలుగా మారింది. అలాగే, హిస్సార్ నుండి కాకినాడ టౌన్ వెళ్లే రైలు నంబర్ 17296, నవంబర్ 6 నుండి గుంటూరు చేరుకునే సమయం సాయంత్రం 3:40 గంటలుగా ఉంటుంది.
అదేవిధంగా, రైలు నంబర్ 17444 చర్లపల్లి నుండి తిరుపతి వెళ్లే రైలు పిడుగురాళ్లకు సాయంత్రం 7:38 కి, మార్కాపురం రోడ్డుకు రాత్రి 9:05 కి, గిద్దలూరుకు రాత్రి 9:15 కి, దిగువ మెట్టుకు రాత్రి 10:20 కి, నంద్యాలకు రాత్రి 11:40 గంటలకు చేరుకుంటుంది.
గుంటూరు నుండి కాచిగూడకు వెళ్లే రైలు నంబర్ 17251, నవంబర్ 4 నుండి గుంటూరుకు అర్ధరాత్రి 12 గంటల సమయంలో చేరుకుంటుంది. తిరువనంతపురం నార్త్ నుండి సికింద్రాబాద్కు వచ్చే రైలు నంబర్ 20630 సత్తెనపల్లికి ఉదయం 6:44 గంటలకు చేరుకుంటుంది.
కాచిగూడ నుండి రేపల్లెకు వెళ్లే రైలు నంబర్ 17625 పిడుగురాళ్లకు ఉదయం 7:41 గంటలకు చేరుకుంటుంది. తిరుచీరపల్లి నుంచి చర్లపల్లి వచ్చే రైలు నంబర్ 17078 గుంటూరుకు మధ్యాహ్నం 2:40 కి, సత్తెనపల్లికి మధ్యాహ్నం 3:19 కి, నడికుడికి మధ్యాహ్నం 3:59 గంటలకు చేరుకుంటుంది.
చివరగా, తిరువనంతపురం నార్త్ నుండి చర్లపల్లికి వచ్చే రైలు నంబర్ 17042 గుంటూరుకు సాయంత్రం 5 గంటలకు, సత్తెనపల్లికి సాయంత్రం 5:45 గంటలకు చేరుకుంటుంది. ఈ మార్పులన్నీ నవంబర్ 4 నుండి అమల్లోకి వస్తాయి.