Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ప్రయాణికులకు బిగ్ అలర్ట్.. శబరి సహా 8 ఎక్స్‌ప్రెస్ రైళ్ల వేళలు మార్పు, బెంగళూరుకు ప్రత్యేక రైళ్లు!

ప్రయాణికులకు బిగ్ అలర్ట్.. శబరి సహా 8 ఎక్స్‌ప్రెస్ రైళ్ల వేళలు మార్పు, బెంగళూరుకు ప్రత్యేక రైళ్లు!

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 04, 2026, 10:21 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 10:21 AM IST

Indian Railways: రైల్వే ప్రయాణికులకు ముఖ్య గమనిక.. శబరి ఎక్స్‌ప్రెస్‌తో సహా సుమారు 8 రైళ్ల సమయాల్లో మార్పులు చేశారు. దీనికి సంబంధించిన కొత్త షెడ్యూల్‌ను అధికారులు విడుదల చేశారు. ఆ కొత్త సమయాల వివరాలు ఇవే:
 

Indian Railway1/6

భారతీయ రైల్వే

భారతీయ రైల్వేలో ప్రతిరోజూ లక్షలాది మంది ప్రయాణిస్తుంటారు. ప్రయాణికుల రద్దీని బట్టి రైళ్ల సమయాల్లో మార్పులు చేయడం లేదా అదనపు రైళ్లను నడపడం వంటివి చేస్తారు. ఈ క్రమంలో నవంబర్ 4 నుండి దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధికారులు కొన్ని ప్రత్యేక రైళ్ల షెడ్యూల్‌లో మార్పులు చేశారు.  

Mysore To Kakinada2/6

మైసూర్ నుండి కాకినాడ

ముఖ్యంగా మైసూర్ నుండి కాకినాడ టౌన్ వెళ్లే రైలు నంబర్ 17290, నవంబర్ 7 నుండి గుంటూరు చేరుకునే సమయం సాయంత్రం 3 గంటలుగా మారింది. అలాగే, హిస్సార్‌ నుండి కాకినాడ టౌన్ వెళ్లే రైలు నంబర్ 17296, నవంబర్ 6 నుండి గుంటూరు చేరుకునే సమయం సాయంత్రం 3:40 గంటలుగా ఉంటుంది.  

Cherlapalli to Tirupati3/6

చర్లపల్లి నుండి తిరుపతి

అదేవిధంగా, రైలు నంబర్ 17444 చర్లపల్లి నుండి తిరుపతి వెళ్లే రైలు పిడుగురాళ్లకు సాయంత్రం 7:38 కి, మార్కాపురం రోడ్డుకు రాత్రి 9:05 కి, గిద్దలూరుకు రాత్రి 9:15 కి, దిగువ మెట్టుకు రాత్రి 10:20 కి, నంద్యాలకు రాత్రి 11:40 గంటలకు చేరుకుంటుంది.  

Guntur To Kacheguda4/6

గుంటూరు నుండి కాచిగూడ

గుంటూరు నుండి కాచిగూడకు వెళ్లే రైలు నంబర్ 17251, నవంబర్ 4 నుండి గుంటూరుకు అర్ధరాత్రి 12 గంటల సమయంలో చేరుకుంటుంది. తిరువనంతపురం నార్త్ నుండి సికింద్రాబాద్‌కు వచ్చే రైలు నంబర్ 20630 సత్తెనపల్లికి ఉదయం 6:44 గంటలకు చేరుకుంటుంది.   

Kacheguda To Repalle5/6

కాచిగూడ నుండి రేపల్లె

కాచిగూడ నుండి రేపల్లెకు వెళ్లే రైలు నంబర్ 17625 పిడుగురాళ్లకు ఉదయం 7:41 గంటలకు చేరుకుంటుంది. తిరుచీరపల్లి నుంచి చర్లపల్లి వచ్చే రైలు నంబర్ 17078 గుంటూరుకు మధ్యాహ్నం 2:40 కి, సత్తెనపల్లికి మధ్యాహ్నం 3:19 కి, నడికుడికి మధ్యాహ్నం 3:59 గంటలకు చేరుకుంటుంది.  

Thiruvananthpuram to cherlapalli6/6

తిరువనంతపురం -చర్లపల్లి

చివరగా, తిరువనంతపురం నార్త్ నుండి చర్లపల్లికి వచ్చే రైలు నంబర్ 17042 గుంటూరుకు సాయంత్రం 5 గంటలకు, సత్తెనపల్లికి సాయంత్రం 5:45 గంటలకు చేరుకుంటుంది. ఈ మార్పులన్నీ నవంబర్ 4 నుండి అమల్లోకి వస్తాయి.

TAGS:
indian railways latest news today
sabari express train timing change
south central railway train timetable change

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Ee Taram Kathalu: చూసిన వెంటనే ప్రేమించింది.. ఎన్నో కండిషన్లు ఒప్పుకుంది.. చివరికి అతడిని ఎందుకు వదిలేసిందంటే?
2
3
4
5