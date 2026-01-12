English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Sabarimala: శబరిమలలో మకరజ్యోతి దర్శనానికి సర్వం సిద్ధం.. కేవలం వారికి మాత్రమే ఎంట్రీ..!

Sabarimala: శబరిమలలో మకరజ్యోతి దర్శనానికి సర్వం సిద్ధం.. కేవలం వారికి మాత్రమే ఎంట్రీ..!

Makaravilakku 2026 in Sabarimala Temple : శబరిగిరి ప్రాంతం అయ్యప్ప నామస్మరణలతో మారుమోగుతోంది. అయ్యప్ప భక్తులు ఎదురుచూసే మకర జ్యోతి అద్భుత ఘట్టం దగ్గరపడింది. మకరవిలక్కు ఉత్సవాలకు వచ్చే భక్తుల సంఖ్యను దృష్టిలో ఉంచుకుని అధికారులు ముఖ్య నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. కేరళ హైకోర్టు ఆదేశాల ప్రకారం దర్శన కోటాపై నియంత్రణలు అమలులో ఉన్నాయి. భద్రతా ప్రణాళికలు కూడా పూర్తిగా సిద్ధమయ్యాయి. దర్శన సమయాలు మరియు ప్రయాణ ఆంక్షలు రద్దీని సమర్థవంతంగా నిర్వహించేలా రూపొందించారు.
సంక్రాంతి రోజున మకర జ్యోతిని చూడటమే అయ్యప్ప దీక్షను ముగించే సమయం. వేలాది మంది భక్తులు ఈ పవిత్ర దర్శనానికి పోటీ పడతారు. భక్తుల విశ్వాసం ప్రకారం స్వయంగా అయ్యప్ప స్వామి మకర జ్యోతి రూపంలో ఆశీర్వాదం అందిస్తాడు. సంక్రాంతి రోజు సాయంత్రం కనిపించే జ్యోతిని చూసిన తర్వాత మాలధారులు తమ దీక్షను విరమిస్తారు. ఇటువంటి పెద్ద రద్దీని ఎదుర్కొనేందుకు అధికారులు విస్తృత బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. దర్శన కోటాను క్రమబద్ధీకరించి రద్దీని నియంత్రణలో ఉంచుతున్నారు.

శబరిమల గిరుల్లో మకర జ్యోతి దర్శనానికి అధికారులు పూర్తి సన్నద్ధతలు చేశారు. మకర సంక్రాంతి రోజున లక్షలాది భక్తులు అయ్యప్ప స్వామి మకర జ్యోతిని చూసేందుకు తరలివస్తారు. రద్దీని నియంత్రించడానికి దర్శన కోటా నియమాలు మరియు వర్చువల్ క్యూ వ్యవస్థను అమలు చేస్తున్నారు. పంబ మరియు నిలక్కల్ మార్గాల్లో కొన్ని ఆంక్షలు విధించారు. భద్రతా పటిష్టత్వంతో భక్తులు శాంతియుతంగా దర్శనం చేసుకునేలా అన్ని చర్యలు తీసుకున్నారు. భక్తుల రవాణా కోసం వెయ్యి బస్సులకు పైగా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు.  

జనవరి 13న వర్చువల్ క్యూ ద్వారా 35 వేల మందికి, స్పాట్ బుకింగ్ ద్వారా 5 వేల మందికి దర్శన అవకాశం ఇస్తారు. మకర జ్యోతి దర్శన రోజు అయిన 14న రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని కోటాను 30 వేల మందికి పరిమితం చేశారు. 15వ తేదీ నుంచి 18 వరకు ప్రతిరోజూ వర్చువల్ క్యూ ద్వారా 50 వేల మందికి మరియు స్పాట్ ద్వారా 5 వేల మందికి అనుమతి ఇస్తారు. 19న మళ్లీ కోటాను 30 వేలకు తగ్గిస్తారు.  

పందళం నుంచి 13న ప్రారంభమయ్యే తిరువాభరణ ఊరేగింపు 14న సన్నిధానానికి చేరుకుంటుంది. ఈ కారణంగా 14న ఉదయం పది గంటల నుంచి నిలక్కల్ పంబ మార్గంలో భక్తుల రాకపోకలు తాత్కాలికంగా ఆపేస్తారు. వాహనాల పార్కింగ్‌పై కూడా కఠిన నియమాలు విధించారు. 15 వరకు హిల్ టాప్ సమీపంలో ప్రైవేట్ వాహనాలు పార్క్ చేయకూడదు. ఎరుమేలి అటవీ మార్గంలో కూడా 13న సాయంత్రం నుంచి ఆంక్షలు అమలులో ఉంటాయి.  

పోలీసులు భారీ రద్దీ దృష్ట్యా నిర్వహణ ప్రణాళికను తయారు చేశారు. RAF, NDRF వంటి కేంద్ర బలగాల సహాయంతో అదనపు సిబ్బందిని మోహరించారు. భక్తుల ప్రయాణానికి సుమారు 1000 కేఎస్‌ఆర్‌టీసీ బస్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అధికారుల సూచనలను పాటించి భక్తులు శాంతియుతంగా దర్శనం చేసుకోవాలని పోలీసులు కోరుతున్నారు.  

