Sabarimala: శబరిమల మండల పూజ.. నేటి నుంచి ఆన్‌లైన్‌లో బుకింగ్‌ ప్రారంభం..!

sabarimala Mandal Puja Online Booking: శబరిమల అయ్యప్ప మండల పూజకు సంబంధించి ఈ ఏడాది ఆన్‌లైన్ దర్శనం టికెట్ బుకింగ్ ప్రారంభం అయ్యాయి. నేటి నుంచి బుకింగ్ ప్రారంభం కానున్నాయి. నవంబర్ 16వ తేదీ నుంచి మండల పూజ కోసం ఆలయం తెరుస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆన్‌లైన్లో టికెట్లు బుకింగ్ చేసుకునే వారికి ప్రారంభమైంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం
 
 అయ్యప్ప భక్తులకు బిగ్ అప్‌డేట్ శబరిమల మండల పూజకు సంబంధించిన ఆన్‌లైన్ టికెట్ బుకింగ్‌ ప్రారంభం అయ్యాయి. నవంబర్ 1 నేటి నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఇక మండల పూజకు సంబంధించిన నవంబర్ 16వ తేదీ నుంచి ఆలయం ప్రారంభం కాగా డిసెంబర్ 27న మూసివేస్తారు.  

 ప్రతి ఏడాది శబరిమలకు అయ్యప్ప భక్తులు పోటేత్తుతారు. వీరి కోసం ఆన్‌లైన్లో రిజర్వేషన్ చేసుకునే సదుపాయం కల్పించారు. ప్రతిరోజు కొన్ని వేల మంది భక్తులను ఆలయంలోకి అనుమతిస్తారు. మొత్తంగా దాదాపు రూ.70000 మందికి భక్తులకు అనుమతిస్తారు  

 స్పాట్ బుకింగ్ తో పాటు వ్యక్తిగత రిజర్వేషన్లు చేసుకున్న వారికి కూడా అనుమతించే సదుపాయం ఉందని దేవస్థానం బోర్డు తెలిపింది. ఈ నేపథ్యంలో అయ్యప్ప భక్తులు ఆన్‌లైన్లో బుకింగ్ చేసుకోవచ్చు.  

 శబరిమలకు భక్తులు పోటెత్తుతున్న నేపథ్యంలో ఆలయం బోర్డు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది. భక్తులు విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి సకల సదుపాయాలు కల్పించారు. ఇలా ప్రతి ఏడాది భక్తులు అయ్యప్ప దీక్ష తీసుకొని సంక్రాంతి రోజు మకర సంక్రాంతి జ్యోతి దర్శించుకుంటారు.  

ఆలయంలో భక్తుల సౌకర్యం కోసం వారి విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి కొన్ని ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు కూడా చేశారు. డిసెంబర్ 27న ఆలయం మూసి వేసిన తర్వాత మకర విక్రమ పూజతో మళ్ళీ డిసెంబర్ 30న ఆలయం తిరిగి తెరుస్తారు. సంక్రాంతి రోజు మకర సంక్రమం తర్వాత జ్యోతి దర్శించుకునే భక్తులు కూడా ఉన్నారు.

