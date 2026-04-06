Sachin Joshi Wife: హీరో సచిన్ జోషి గుర్తున్నాడా? ఆయన భార్య కూడా తెలుగు హీరోయినే! ఎవరో తెలుసా?

Sachin Joshi Wife News: సినిమాల్లో నటించాలనే కలతో ఎంతోమంది సినిమాల్లో అడుగుపెడుతుంటారు. కానీ, కొందరే సక్సెస్ అవుతుంటారు. అలా సక్సెస్ కాకుండా సినిమాలకు దూరమైన వారిలో హీరో సచిన్ జోషి ఒకరు. నటనలో టాలెంట్ ఎంత ఉన్నా అదృష్టం లేక ఆయన నటుడిగా కొనసాగలేకపోయారు. చేసిన సినిమాలతో తెలుగు ప్రేక్షకుల గుండెల్లో చెరగని ముద్ర వేసుకున్నారు సచిన్ జోషి. అయితే ప్రస్తుతం సినిమాలకు దూరమైన ఈ నటుడు.. ప్రస్తుతం తన స్వంత వ్యాపారాలపై దృష్టి సారించాడు. పెళ్లి కూడా ఓ టాలీవుడ్ హీరోయిన్ను పెళ్లాడాడు. ఇంతకీ ఆ హీరోయిన్ ఎవరో తెలుసా?
వేల కోట్ల ఆస్తులు, హీరోగా ఎన్నో అవకాశాలు.. నటుడిగా సచిన్ జోషి సెటిల్ అయినట్లే అని అంతా అనుకున్నారు. కానీ, వరుస సినిమాలు ఆశించిన ఫలితాలు రాకపోవడంతో అతను సినిమాల నుంచి తప్పుకొని వ్యాపారాలపై దృష్టి పెట్టాడు. 2002లో విడుదలైన 'మౌనమేలనోయి' సినిమాతో టాలీవుడ్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన సచిన్ జోషి.. ఆ వెంటనే 'నిన్ను చూడక నేనుండలేను' , 'ఒరేయ్ పండు' వంటి సినిమాలు తెలుగు ప్రేక్షకులను పలకరించాడు. అయితే అవి అనుకున్నంత రేంజ్లో బాక్సాఫీస్ వద్ద కమర్షియల్ సక్సెస్ పొందలేకపోయాయి. దీంతో 9 ఏళ్ల పాటు ఆయన ఇండస్ట్రీకి దూరమయ్యాడు.
అలా తొమ్మిదేళ్ల తర్వాత హిందీలో సూపర్ హిట్గా నిలిచిన 'ఆషికీ 2' సినిమాను తెలుగులో 'నీ జతగా నేనుండాలి' చిత్రంగా రీమేక్ చేశారు. ఈ చిత్రానికి బండ్ల గణేష్ నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. ఈ సినిమా కూడా అంతగా సక్సెస్ కాకపోవడం వల్ల మళ్లీ సపోర్టింగ్ రోల్స్ చేస్తూ వచ్చాడు. అయినా పెద్దగా హిట్ రాలేదు.
ఆ తర్వాత నటనను పక్కన పెట్టి నిర్మాతగా అవతారమెత్తాడు. తమన్నాతో కలిసి 2018లో 'నెక్ట్స్ ఏంటి?' అనే చిత్రాన్ని నిర్మించాడు. సెలబ్రిటీ క్రికెట్ లీగ్లో టాలీవుడ్ వారియర్స్కు కొన్నేళ్ల పాటు స్పాన్సర్గా ఉన్నాడు. సినిమాల్లో సక్సెస్ కాకపోయినా.. బిజినెస్ మ్యాన్గా వేల కోట్ల రూపాయల ఆస్తులను పోగేశాడు. అదే విధంగా వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ హీరోయిన్ ఊర్వశి శర్మను పెళ్లాడి మరింత గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు.
హీరోయిన్ ఊర్వశి శర్మ 2008లో శేఖర్ సూరి డైరెక్షన్లో వచ్చిన 'త్రీ' అనే సినిమా ద్వారా పరిచయమైంది. ఆ సినిమా ఫ్లాప్ కావడంతో ఆ తర్వాత ఆమె తెలుగు సినిమాలు నటించలేదు. కానీ, బాలీవుడ్లో 5 చిత్రాల్లో నటించి మెప్పించింది.
బాబీ డియోల్, అక్షయ్ ఖన్నా వంటి స్టార్ హీరోలతో కలిసి 'నఖాబ్' మూవీతో బాలీవుడ్ అరంగేట్రం చేసింది. 'బాబర్', 'ఖట్టా మీఠా', 'ఆక్రోష్', 'చక్రధర్' చిత్రాల్లో నటించింది. సచిన్ జోషితో పెళ్లైన తర్వాత ఆమె పూర్తిగా సినీ పరిశ్రమకు దూరమైంది. వీరిద్దరికి ప్రస్తుతం ఓ కుమారుడు, కుమార్తె ఉన్నారు.