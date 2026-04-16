Sachin Tendulkar Love Story: క్రికెట్ గాడ్ సచిన్ టెండూల్కర్ తో తెలుగు సినిమా హీరోయిన్ ప్రేమాయణం.. ఎవరంటే..?

Sachin Tendulkar:క్రికెట్ ప్రపంచంలో గాడ్ ఆఫ్ క్రికెట్ గా పేరుపొందిన సచిన్ టెండూల్కర్ గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. ఆయన బ్యాటింగ్తో కోట్లాది మంది అభిమానులను సంపాదించుకున్నారు. కానీ ఆయన వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా ఒక అందమైన ప్రేమ కథ ఉంది. అదే సచిన్ – అంజలి లవ్ స్టోరీ.
సచిన్ టెండూల్కర్ మొదటిసారి అంజలి టెండూల్కర్ను విమానాశ్రయంలో చూసినట్లు చెబుతారు. అప్పట్లో సచిన్ ఇంగ్లాండ్ టూర్ నుంచి తిరిగి వస్తున్నారు. అంజలి తన తల్లిని తీసుకురావడానికి ఎయిర్పోర్ట్కు వచ్చారు. అక్కడే ఇద్దరి మధ్య మొదటి చూపు ప్రేమలా మారింది. అంజలికి క్రికెట్ గురించి పెద్దగా తెలియదు. కానీ సచిన్ సింపుల్ స్వభావం ఆమెను ఆకట్టుకుంది.
ఇద్దరూ మొదట్లో ఫోన్ ద్వారా మాట్లాడుకునేవారు. ఆ కాలంలో మొబైల్ ఫోన్లు లేకపోవడంతో ల్యాండ్లైన్ ద్వారా మాట్లాడటం, కలవడం చాలా కష్టం. అయినా వారి ప్రేమ తగ్గలేదు. సచిన్ తన బిజీ షెడ్యూల్ మధ్య కూడా అంజలితో మాట్లాడేందుకు సమయం కేటాయించేవారు.
వారిద్దరి ప్రేమలో ఒక ప్రత్యేక విషయం ఏమిటంటే, అంజలి వయస్సులో సచిన్ కంటే పెద్దది. సుమారు ఆరు సంవత్సరాల తేడా ఉన్నప్పటికీ, అది వారి ప్రేమను ఎక్కడా అడ్డుకోలేదు. ఇద్దరూ ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకొని ముందుకు సాగారు.
ఇంతలో, సచిన్ పేరు మీద చాలా రూమర్స్ కూడా వచ్చాయి. ముఖ్యంగా హీరోయిన్ శిల్పా శిరోద్కర్తో ఆయనకు ప్రేమ ఉందని అప్పట్లో వార్తలు వచ్చాయి. కానీ ఇవన్నీ అసత్యాలేనని తరువాత స్పష్టమైంది. శిల్పా శిరోద్కర్ కూడా ఈ విషయంపై మాట్లాడుతూ, సచిన్తో తాను కేవలం స్నేహితురాలినే అని చెప్పింది. అదే విధంగా సచిన్ కూడా ఆ రూమర్స్ను ఖండించారు.
చివరకు సచిన్.. అంజలి తమ ప్రేమను పెళ్లిగా మార్చుకున్నారు. 1995లో వీరి వివాహం జరిగింది. పెళ్లి తరువాత అంజలి తన కెరీర్ను పక్కన పెట్టి కుటుంబానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చింది. సచిన్ కెరీర్లో ఆమె ఎంతో పెద్ద సపోర్ట్గా నిలిచింది. వారిద్దరికీ ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. సారా.. అర్జున్. అర్జున్ కూడా క్రికెట్లో తన కెరీర్ను ప్రారంభించాడు. కుటుంబంగా వీరు ఎంతో సాధారణ జీవితం గడుపుతూ, పరస్పర గౌరవంతో ముందుకు సాగుతున్నారు.