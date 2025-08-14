English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Arjun Tendulkar Fiancee Networth: సచిన్ టెండూల్కర్ కాబోయే కోడలు సానియా ఆస్తి విలువ ఎంతో తెలుసా?

Arjun Tendulkar Gets Engaged: సచిన్ టెండూల్కర్ కాబోయే కోడలు సానియా ఆస్తుల విలువ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారుతోంది. ముఖ్యంగా వారి  వ్యాపారాలు చూసి అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు.
ప్రముఖ ఇండియన్ క్రికెటర్ సచిన్ టెండూల్కర్ కుమారుడు అర్జున్ టెండూల్కర్ తాజాగా ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త అయిన రవి ఘాయ్ మనవరాలు సానియా చందోక్ తో ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకున్నారు.

ఇందుకు సంబంధించి కుటుంబ సభ్యులు మాత్రం తెలుపలేదు.  కానీ ఈ విషయం వైరల్ గా మారుతోంది. దీంతో అసలు సానియా ఎవరు? ఆమె బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఏంటి? అటు చాలామంది అభిమానులు తెగ వెతికేస్తూ ఉన్నారు. 

ఇందులో భాగంగానే ఘాయ్ కుటుంబానికి ఎక్కువగా ఆహార రంగాలలో చాలా బిజినెస్ లు ఉన్నాయని,  అలాగే ఇంటర్ కాంటినెంటల్ హోటల్స్, ఐస్ క్రీమ్ బ్రాండ్ బ్రూక్లిన్ క్రిమిరి పాటు పలు రకాల వ్యాపారాలు కూడా ఉన్నాయట.  సానియా కూడా మిస్టర్ ఫాస్ పేట్ స్పా, స్పోర్ట్స్ లో భాగస్వామిగా ఉన్నారట.

సచిన్ టెండూల్కర్ కాబోయే కోడలు సానియా ఆస్తుల విషయానికి వస్తే.. గత ఏడాది ప్రకారం వీరి ఆస్తి 624 కోట్ల రూపాయలు నమోదైనట్లుగా తెలుస్తోంది. మునుపటి ఏడాది కంటే 20% ఇప్పుడు అధికంగా సంపాదించారట.   

దీన్ని బట్టి చూస్తూ ఉంటే వీరి ఆస్తి ప్రతి ఏడాది కూడా పెరిగేలా కనిపిస్తోంది. అర్జున్ టెండూల్కర్ కేవలం ఐపీఎల్ టీమ్ ముంబై ఇండియన్స్ పక్కన ఆడుతున్నారు.

