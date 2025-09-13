Sada Bainama certificate: మీకు సాదా బైనామా భూములు ఉన్నాయా...అయితే ఈ సర్టిఫికేట్ తీసుకోకపోతే ఆ భూములు చెల్లవు..వెంటనే ఈ పనిచేయండి..!!

Sada Bainama certificate: సాదా బైనామ కోసం 2020లో దరఖాస్తు చేసుకున్న రైతులు తెలుసుకోవాల్సిన అత్యంత ముఖ్యమైన విషయం గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. గతంలో హైకోర్టు స్టేను ఇటీవల ఆగస్టు 26న హైకోర్టు ఎత్తివేసింది. దీనితో సుమారు 9 లక్షల పెండింగ్లో ఉన్న దరఖాస్తులను తిరిగి ప్రాసెస్ చేయడానికి మార్గం సుగమమైంది. సాదా బైనామ అంటే తెల్ల కాగితాలపై చేసుకున్న భూమి లావాదేవీలు.
గతంలో అవగాహన లేకపోవడం వల్ల చాలామంది రైతులు తమ భూములను తమ పేరు మీద నమోదు చేయించుకోలేదు. దీనివల్ల ప్రభుత్వ పథకాల ప్రయోజనాలను పొందలేకపోయేవారు. అలాంటి సమస్యలను పరిష్కరించడానికి ప్రభుత్వాలు ఎప్పటికప్పుడు ప్రత్యేక జీవోలను జారీ చేస్తూ సాదా బైనామాలను స్వీకరిస్తాయి.
చట్టాలు, హైకోర్టు తీర్పు తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత, కేసీఆర్ ప్రభుత్వం తొలిసారిగా సాదా బైనామాలను క్రమబద్ధీకరించింది. 2014 జూన్ 2కి ముందు జరిగిన లావాదేవీలకు సంబంధించిన దరఖాస్తులను స్వీకరించి, దాదాపు 6 లక్షల మందికి పట్టాదారు పాసుపుస్తకాలు ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత, 2020లో ROR 2020 చట్టం (ధరణి యాక్ట్) వచ్చినప్పుడు, అందులో సాదా బైనామ గురించి ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావన లేకపోవడంతో, 9 లక్షల దరఖాస్తులను క్రమబద్ధీకరించే సమయంలో హైకోర్టు స్టే విధించింది. ఈ కేసు 2020 నవంబర్ నుంచి 2025 ఆగస్టు వరకు పెండింగ్లో ఉంది.
ప్రస్తుత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ROR 2024 చట్టంలో, సెక్షన్ 6 కింద సాదా బైనామాలను క్రమబద్ధీకరించేందుకు ఒక ప్రత్యేక నిబంధన చేర్చింది. ఈ సెక్షన్ ప్రకారం, 2020 అక్టోబర్ 12 నుంచి నవంబర్ 10 మధ్య వచ్చిన దరఖాస్తులను క్రమబద్ధీకరించడానికి ఆర్డీఓలకు అధికారం ఇచ్చారు.
హైకోర్టు ఈ కొత్త చట్టాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని, 2020 నాటి కేసును కొట్టేసింది. ఈ తీర్పు ద్వారా, గతంలో దరఖాస్తు చేసుకున్న రైతులు ఇప్పుడు తమ భూములకు పట్టాదారు పాసుపుస్తకాలు, రిజిస్ట్రేషన్ మ్యుటేషన్ చేసుకునే అవకాశం లభిస్తుంది.
గత కేసీఆర్ ప్రభుత్వం సాదా బైనామాల క్రమబద్ధీకరణను ఉచితంగా చేసింది. కానీ, ప్రస్తుత చట్టం ప్రకారం రైతులు రిజిస్ట్రేషన్ విలువ ఆధారంగా కొంత రుసుము చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ రుసుముతో ప్రభుత్వానికి ఆదాయం లభిస్తుంది, అదే సమయంలో రైతులకు తమ భూమిపై పూర్తి చట్టబద్ధత లభిస్తుంది.
ఈ ప్రక్రియ త్వరలో ప్రారంభం అవుతుందని భావిస్తున్నారు, ముఖ్యంగా గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల తర్వాత దీనిపై దృష్టి పెట్టే అవకాశం ఉంది. ఈ శుభవార్త రైతులకు ఎంతో ఊరటనిస్తుంది. ఈ ప్రక్రియ ప్రారంభమైనప్పుడు మరిన్ని వివరాలు అందుబాటులోకి వస్తాయి.
తెలంగాణ ప్రభుత్వం సాదా బైనామాల క్రమబద్ధీకరణకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ ను సెప్టెంబర్ 10, 2025 న విడుదల చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్ 2020 అక్టోబర్ 12 నుంచి నవంబర్ 10 మధ్య దరఖాస్తు చేసుకున్న వారికి వర్తిస్తుంది.
ఈ ప్రక్రియ ద్వారా దాదాపు 9.5 లక్షల మంది రైతులకు తమ భూమిపై చట్టబద్ధమైన హక్కులు లభించనున్నాయి. రెవెన్యూ శాఖ అధికారులు భూభారతి చట్టం ప్రకారం ఈ దరఖాస్తులను పరిశీలించి, అర్హులైన వారికి పట్టాదారు పాసుపుస్తకాలు జారీ చేస్తారు.