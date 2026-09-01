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నేపాల్ కు రూ. కోటి విరాళం ప్రకటించిన సద్గురు.. మిగతా వారు స్పందిస్తారా..?

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 01, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 11:50 AM IST

Sadhguru Donates 1 Crore Rupees to Nepal PM Relief fund: నేపాల్ దేశంలో సరిగ్గా వారం రోజుల క్రితం ఏర్పడిన విపత్తు ఆ దేశాన్ని అతలాకుతలం చేసింది. అప్పటి వరకు హాయిగా తిరుగాడిన ప్రజలు చెట్టుకొకరు.. పుట్టకొకరు అన్నట్టుగా తయారైంది. ఈ వరదల్లో ఎన్నో కుటుంబాలు అసువులు బాసాయి. ఒక కుటుంబంలో అందరి చనిపోయి ఒక్కరు బతికున్న వాళ్లు ఎందుకు బతికామా అన్న సందిగ్ధంలో పడ్డారు. కొంత మంది ఉన్నదంతా పోయింది రేపటి సంగతి ఎలా అని ఆలోచించే వాళ్లు ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో నేపాల్ బాధితులను ఆదుకోవడం కోసం సద్గురు నడుం బిగించారు.  

 

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హిమాలయన్ బోర్డ్

Himalayan Board:టిబెట్ సరిహద్దులో సంభవించిన తీవ్రమైన ఆకస్మిక వరదల తర్వాత మొదటిసారిగా బహిరంగంగా స్పందించారు సద్గురు జ గ్గీవాసుదేవ్.   ఈ సున్నితమైన ప్రాంతంలో సంభవించే విపత్తులను ఎదుర్కొనేందుకు హిమాలయ దేశాల మధ్య మరింత సహకారం అవసరమన్నారు.  ఆదివారం ఖాట్మండులో జరిగిన “ఇన్ సాలిడారిటీ విత్ నేపాల్”  కార్యక్రమంలో ప్రసంగిస్తూ ఆయన ఈ ప్రతిపాదన చేశారు. పర్వత వ్యవస్థ విషయంలో రాజకీయ సరిహద్దులకు అతీతంగా ఆలోచించాలని ఆయా దేశాలకు పిలుపునిచ్చారు.

 

Nepal PM Relief Fund 2/5

నేపాల్ ప్రధానమంత్రి విపత్తు సహాయ నిధి

అలాగే నేపాల్ ప్రధానమంత్రి విపత్తు సహాయ నిధికి ₹1 కోటి విరాళాన్ని ప్రకటించారు. అంతేకాదు ప్రాంతీయంగా సంభవించే విపత్తుల నివారణకు భారత్, నేపాల్, చైనా, పాకిస్థాన్, భూటాన్ దేశాలు కలిసి హిమాలయన్ బోర్డ్ ఏర్పాటు చేయాలని పిలుపునిచ్చారు.  ఇలా నేపాల్ వరదల్లో కొన్ని వేల కుటుంబాలు గల్లంతు అయ్యాయి. లక్షలాది మంది నిరాశ్రయులయిన విషయాన్ని తలుచుకొని విలపించారు. 

Kailash Manasa Sarovar Yatra 3/5

కైలాస్ మానస సరోవర్ యాత్ర

విపత్తు సంభవించిన సమయంలో సరిహద్దులోని చైనా వైపు ఉన్న గైరాంగ్ (Gyirong) ఇమ్మిగ్రేషన్ కేంద్రం వద్ద ఉన్న ఈశా సేక్రెడ్ వాక్స్  కైలాస్ మానస సరోవర్ యాత్రకు వెళ్లిన 77 మంది యాత్రికులు.. నేపాల్ వైపు ఉన్న ముగ్గురు ఈశా వాలంటీర్ల ఆచూకి ఇంకా తెలియరాలేదున్నారు. “పర్వతాలకు మీ రాజకీయ అనుబంధాలు తెలియవు. మీరు మాట్లాడే భాష లేదా ఇతర విషయాలతో వాటికి సంబంధం లేదన్నారు. వీటిని ఒకే పరిపాలనా విభాగంగా నడపలేకపోయినా, కనీసం సంప్రదింపులైనా ఒకే వేదికగా జరగాలన్నారు. మనం చేసే పనులలో సమన్వయం ఉండాలన్నారు. 

Sadhguru 4/5

సద్గురు

హిమాలయాలు భూమిపై అత్యంత అద్భుతమైన మహోన్నతమైన ప్రకృతి సంపద. దీన్ని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత అందరిపైనా ఉందన్నారు సద్గురు.   “హిమాలయ పర్వత శ్రేణులు విస్తరించి ఉన్న ఈ దేశాలన్నింటితో కూడిన ఒక వేదిక తక్షణమే ఏర్పడాలి. రాజకీయ పాలనలు వేర్వేరుగా ఉన్నప్పటికీ, భవిష్యత్ తరాల కోసం కాపాడాల్సిన ఒక ప్రకృతి వనరుగా ఈ పర్వత శ్రేణులను చూడాలన్నారు. అలా కాకుండా, 'ఇది నేపాల్ సమస్య, వాళ్లే చూసుకుంటారులే' అని అనుకుంటూ పోతే, దీనికి ఎప్పటికీ పరిష్కారం దొరకదన్నారు.  ఈ విపత్తు తీవ్రత ఎవరూ ఊహించని రీతిలో ఉందన్నారు.  

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నేపాల్ సంక్షోభం

ఇలాంటి సంక్షోభాన్ని నేపాల్ ఒక్కటే పరిష్కరించలేదని, అందరూ కలిసికట్టుగా స్పందించాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇదంతా దేవుడి లీల' అనుకోకండి. ఇది పూర్తిగా ఒక భౌతిక సంఘటన మాత్రమే అన్నారు.  ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్దించారు. ఈ విపత్తులో చనిపోయిన వారికి ఉత్తమ గతులు కల్పించేందుకు ప్రత్యేక ప్రక్రియ ‘కాల బైరవ కర్మ’ను సెప్టెంబర్ 3న కోయంబత్తూర్‌లోని ఈశా కేంద్రంలో నిర్వహించనున్నట్టు తెలిపారు. తాజాగా సద్గురు ప్రకటించిన కోటి రూపాలయ విరాళం తర్వాత మిగతా వ్యాపారవేత్తులు, సినిమా వాళ్లు స్పందించిన నేపాల్ ను ఆదుకోవడానికి ముందుకు వస్తారా లేదా అనేది చూడాలి. 

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