క్రికెటర్ వాషింగ్టన్ సుందర్ త్వరలోనే ఓ ఇంటివాడు కాబోతున్నాడని సమాచారం. సాహిబా బాలి అనే నటి, ఐపీఎల్ ప్రజెంటర్ను సుందర్ పెళ్లి చేసుకోబోతున్నాడని ఇప్పుడు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీంతో ప్రస్తుతం ఆమెకు సంబంధించిన కొన్ని ఫొటోలు ఇప్పుడు వైరల్ గా మారాయి.
క్రికెటర్ వాషింగ్టన్ సుందర్.. నటి సాహిబా బాలితో డేటింగ్ చేస్తున్నట్లు ఇప్పుడు జోరుగా రూమర్లు వస్తున్నాయి. దీంతో ఆమె ఎవరంటూ నెటిజన్లు తెగ వెతికేస్తున్నారు.
1994 డిసెంబర్ 5న కాశ్మీరీ కుటుంబంలో జన్మించిన సాహిబా బాలి.. ఢిల్లీ విశ్వవిద్యాలయం నుండి ఎకనామిక్స్లో డిగ్రీ చదువుకుంది. అలాగే లండన్లో మార్కెటింగ్ ప్రోగ్రామ్, ఆక్స్ఫర్డ్లో బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ పూర్తి చేసింది.
చదువు పూర్తైన తర్వాత.. సాహిబా తన కెరీర్ ప్రారంభంలోనే జొమాటోలో మార్కెటింగ్ అసోసియేట్గా కెరీర్ ప్రారంభించి.. తక్కువ కాలంలోనే 'బ్రాండ్ మేనేజర్' స్థాయికి ఎదిగింది. సోషల్ మీడియా, ప్రకటనల ద్వారా ఆమె తన ప్రతిభను ప్రదర్శించింది.
సాహిబా సినీ రంగ ప్రవేశం అనుకోకుండా జరిగింది. ఆమె పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ చదువుతున్నప్పుడు, ప్రముఖ దర్శకుడు ఇంతియాజ్ అలీ నుండి 'లైలా మజ్ను' (2018) సినిమా ఆడిషన్ కాల్ వచ్చింది. ఆ చిత్రంలో సాహిబా బాలి హీరోగా సిస్టర్గా నటించింది. లండన్లో చదువుతున్న సాహిబా షూటింగ్లో పాల్గొనడానికి కాశ్మీర్కు వస్తోంది.
సాహిబా బాలి ప్రతిభ కేవలం యాక్టింగ్కే పరిమితం కాకుండా.. 2024లో ఐపీఎల్ వ్యాఖ్యాతగానూ వ్యవహరించి అందర్ని ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. ఆ తర్వాత 2025 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో డిజిటల్ ఇన్సైడర్ కమ్ యాంకర్గా ఆకట్టుకుంది.