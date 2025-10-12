English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Sai Dharam Tej: ఆయన చాలా గొప్పోళ్ళు అయిపోయారు.. ఫైనల్ గా అల్లు అర్జున్ గురించి స్పందించిన సాయి ధరంతేజ్..!

Sai Dharam Tej: ఆయన చాలా గొప్పోళ్ళు అయిపోయారు.. ఫైనల్ గా అల్లు అర్జున్ గురించి స్పందించిన సాయి ధరంతేజ్..!

Allu Arjun: గత ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్నికల తరువాత…మెగా ఫ్యామిలీ మధ్య అలానే అల్లు ఫ్యామిలీ మధ్య కొన్ని వివాదాలు చోటుచేసుకున్నాయి అన్న వార్తలు తెగ వినిపించాయి. ముఖ్యంగా సాయిధరమ్ తేజ్.. అల్లు అర్జున్ ని తన ట్విట్టర్లో అన్ఫాలో చేయడంతో.. వీళ్ళ ఇద్దరి మధ్యన పెద్ద ఎత్తున విభేదాలు వచ్చాయి అని పూర్తిగా అర్థమైంది..
మెగా వర్సెస్ అల్లు విభేదాలు లేవు అంటూ.. ఇప్పటికే చిరంజీవి పలుమార్లు క్లారిటీ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించారు. అందుకు తగ్గట్టుగానే అల్లు అర్జున్ కూడా ఈ మధ్య మెగా ఫ్యామిలీతో కనిపిస్తూ వచ్చారు..   

ఇక్కడి వరకు బాగానే ఉన్నా.. సాయి ధరంతేజ్ తో మాత్రం అల్లు అర్జున్కి విభేదాలు ఉన్నాయి అనే విషయం తెగ వైరల్ అవుతూ వచ్చింది. ఇక వీళ్లిద్దరూ ఆ తర్వాత కలిసి కూడా ఎక్కడా కనిపించలేదు.   

ముఖ్యంగా సాయిధరమ్ తేజ్.. ట్విట్టర్లో అల్లు అర్జున్ ని అన్ ఫాలో చేయడంతో.‌. ఈ వార్తలకు ఊపు అందుకుంది. ఇక నిహారిక కూడా పరోక్షంగా వీరి మధ్య విభేదాలు ఉన్నట్లు ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకొచ్చింది. 

ఆ తరువాత సాయి ధరంతేజ్ ..అల్లు అర్జున్ గురించి కానీ…అల్లు అర్జున్.. సాయి ధరమ్ తేజ్ గురించి కానీ ఎటువంటి వ్యాఖ్యలు చేయలేదు. ఈ క్రమంలో.. తాజాగా ఒక ఈవెంట్ కి అటెండ్ అయిన సాయి ధరమ్ తేజ్ని…అక్కడి అభిమానులు అల్లు అర్జున్ గురించి అడిగారు. 

ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ గురించి చెప్పండి అనగానే..”ఆయన చాలా గొప్ప యాక్టర్. పాన్ ఇండియా హీరో అయిపోయారు. ఆయన చాలా గొప్పోళ్ళు అయిపోయారు..,” అంటూ అల్లు అర్జున్ గురించి చెప్పారు సాయి ధరమ్ తేజ్.  ప్రస్తుతం ఈయన చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరల్ అవుతున్నాయి.

