Sai Pallavi: లేడీ పవర్ స్టార్ సాయి పల్లవి గురించి స్పెషల్ ఇంట్రడక్షన్ అవసరం లేదు. నేచురల్ లుక్తో గ్లామర్ పాత్రలు చేయకుండా.. కేవలం నటనకు స్కోప్ ఉన్న కథలనే ఎంచుకుంటూ ఎందరో అభిమానాన్ని సంపాదించుకుంది. అయితే తాజాగా మే 1న సాయి పల్లవి బాలీవుడ్ డెబ్యూ సినిమా ‘ఏక్ దిన్’ రిలీజ్ అయింది. కానీ ఈ మూవీ సాయి పల్లవి కెరీర్లోనే డిజాస్టర్గా మిగిలింది.
దక్షిణాది ఇండస్ట్రీలో స్టార్ హీరోలకు ధీటైన క్రేజ్ సంపాదించుకున్న హీరోయిన్ ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది సాయి పల్లవి అనే చెప్పాలి. కమర్షియల్ సినిమాలకు దూరంగా ఉండే ఈ నటి.. నటనకు ఆస్కారం ఉండే పాత్రలనే ఎంచుకుంటూ తనదైన పంథాలో సినిమాలు చేస్తూ వస్తోంది. అయితే, కొంతకాలంగా సౌత్ ఇండస్ట్రీకి దూరంగా ఉన్న పల్లవి.. బాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఆమీర్ ఖాన్ కుమారుడు జునైద్ ఖాన్ సరసన ‘ఏక్ దిన్’ అనే సినిమా చేసింది.
ఈ మూవీ భారీ అంచనాల మధ్య మే 1న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ఆమీర్ ఖాన్ స్వయంగా నిర్మించిన ఈ సినిమాతో సాయి పల్లవి బాలీవుడ్లో కూడా జెండా పాతడం ఖాయమని అందరూ భావించారు. కానీ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఈ సినిమా పరిస్థితి ప్రస్తుతం ఆందోళనకరంగా మారింది.
ట్రేడ్ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ఈ సినిమా తొలిరోజే కేవలం రూ.1.37 కోట్ల వసూళ్లతో ఫేలవంగా స్టార్ అయ్యింది. రెండో రోజు ఆ వసూళ్లు కోటి రూపాయలకు పడిపోగా.. మూడో రోజు మరింత క్షీణించినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమాకు వచ్చిన స్పందన చూస్తుంటే బాక్సాఫీస్ వద్ద ఇది ఎక్కువ కాలం నిలబడే సూచనలు కనిపించడం లేదు.
దక్షిణాదిలో తిరుగులేని ఇమేజ్ ఉన్న ఈ నేచురల్ బ్యూటీకి హిందీ మార్కెట్లో ఆశించిన స్థాయిలో స్వాగతం లభించలేదనే చెప్పాలి. సౌత్లో సాయి పల్లవి పేరు చెబితే థియేటర్లు నిండిపోతాయి, కానీ నార్త్లో తన తొలి ప్రయత్నానికే గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగలడం ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. కంటెంట్ పరంగా ఆకట్టుకోకపోవడం లేదా ప్రమోషన్ల లోపం వల్ల ఈ సినిమా వెనుకబడి ఉండవచ్చు.
మొత్తానికి తన మొదటి హిందీ చిత్రంతోనే సాయి పల్లవి భారీ అపజయాన్ని ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితులు కనిపిస్తుండటం ఆమె అభిమానులను నిరాశకు గురిచేస్తోంది. మరి సాయి పల్లవి రణ్బీర్ కపూర్తో చేస్తున్న రామాయణ సినిమా ఎలాంటి రిజల్ట్ను ఇస్తుంది అనేది చూడాలి.