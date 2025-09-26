Sai Pallavi: అవి ఏఐతో చేసిన ఫోటోలు కాదు.. నిజంగానే బికినీ వేసుకున్నాను అంటు క్లారిటీ ఇచ్చిన సాయి పల్లవి..

Sai Pallavi Hot Photos : సాయి పల్లవి ఎప్పుడూ కూడా ఎక్స్పోజింగ్ చెయ్యను అని.. చాలాసార్లు క్లారిటీ ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఒకరకంగా ఈ కారణంగానే ఈమెకు.. ఎన్నో సినిమాలు కూడా మిస్ అయ్యాయి. సందీప్ రెడ్డివంగా కూడా ఈ మధ్య ఒక ఈవెంట్లో అందుకే సాయి పల్లవిని అర్జున్ రెడ్డిలో తీసుకోలేకపోయాను అని తెలిపారు..
సాయి పల్లవి ఎక్స్పోజింగ్కి కిలోమీటర్ దూరం ఉంటుంది అన్న విషయం తెలిసిందే. ఇందుకే ఈమెను కొన్ని సినిమాలలో దర్శకులు తీసుకోలేదని కూడా క్లారిటీ ఇచ్చారు.
ఈ క్రమంలో సాయి పల్లవి బికినీలు కానీ స్విమ్మింగ్ సూట్ లాంటివి కానీ అస్సలు వేసుకోను అని పలుమార్లు చెప్పుకొచ్చింది. ఇక్కడి వరకు బాగానే ఉన్నా ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియా మొత్తం సాయి పల్లవి స్విమ్ సూట్ ఫోటోలే వైరల్ అవుతున్నాయి
ఇక అప్పటినుంచి ఆమె అభిమానులు సైతం ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఒకరకంగా ఇవి ఏమన్నా ఏఐతో చేసిన ఫోటోల అని కూడా సందేహాలు వ్యక్తం చేస్తూ వచ్చారు. ఇక ఈ ఫోటోలలో ఆమె చెల్లెలు కూడా కనిపించిన సంగతి తెలిసిందే.
ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా సాయి పల్లవి తన ఇంస్టాగ్రామ్ లో ఒక వీడియో షేర్ చేసింది. ఈ వీడియోలో సాయి పల్లవి అలానే తన చెల్లెలు వెకేషన్ మొత్తం క్లిప్స్ క్లిప్స్ గా ఉన్నాయి.
ఇక ఇది ఏ ఐ తో క్రియేట్ చేసిన వీడియో కాదు అని కూడా క్లారిటీ చేస్తూ కింద క్యాప్షన్ పెట్టింది. ఇక ఈ వీడియోలోనే సాయి పల్లవి.. స్విమ్ సూట్ లాంటివి వేసుకొని.. స్విమ్ చేస్తూ కూడా కనిపించింది. మొత్తానికి నిన్న మందికి దాకా అభిమానుల్లో ఉన్న సందేహాన్ని తన క్యాప్షన్ ద్వారా క్లియర్ చేసింది ఈ హీరోయిన్.