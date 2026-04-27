I Dont Get Emotional In Public Says Sai Pallavi At Ek Din Movie Event In Front Of Aamir Khan And Junaid Khan: హిందీలో ఎంట్రీ ఇస్తున్న హీరోయిన్ సాయిపల్లవి ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన సినిమా ఈవెంట్లో ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. తాను పబ్లిక్గా భావోద్వేగానికి లోనవ్వనని.. అలా కావాలంటే ధైర్యం కావాలని పేర్కొన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యల వెనుక అర్థం ఏమిటో తెలుసుకుందాం.
బాలీవుడ్లోకి ఎంట్రీ ఇస్తున్న హీరోయిన్ సాయిపల్లవి మెరిసింది. తెలుగు, తమిళ సినిమాల్లో స్టార్ హీరోయిన్గా గుర్తింపు పొందిన సాయిపల్లవి హిందీలో అగ్రనటుడు అమీర్ఖాన్ కుమారుడు జునైద్ ఖాన్తో సినిమా చేస్తోంది. ఏక్ దిన్ సినిమా ఈవెంట్లో సాయిపల్లవి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.
సినిమా ఈవెంట్లో తన కుమారుడు జునైద్ ఖాన్ను తెరపై చూసుకుంటూ అమీర్ఖాన్ భావోద్వేగానికి లోనయ్యాడు. అనంతరం జరిగిన కార్యక్రమంలో సాయిపల్లవి మాట్లాడుతూ.. ఈ అంశంపై స్పందించారు. 'ఈ సినిమా చూసి అమీర్ఖాన్ అందరి ముందు భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. అలా భావోద్వేగానికి గురవ్వాలంటే ధైర్యం కావాలి' అని తెలిపారు. తాను అలా అందరిలో భావోద్వేగానికి కాలేనని పేర్కొన్నారు.
'ఏక్ దిన్ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ఈ లైట్స్ కొద్దిసేపు ఆగిపోతే బాగుండు అని అనుకున్నా. ఎందుకంటే నాకు కూడా కన్నీళ్లు వచ్చాయి. కానీ నియంత్రణ చేసుకున్నా' అని సాయిపల్లవి చెప్పుకొచ్చారు.
బాలీవుడ్లో తన మొదటి సినిమా అని.. హిందీ ప్రేక్షకులు తనన ఎలా స్వీకరిస్తారోనని తనకు టెన్షన్ ఉన్నట్లు సాయిపల్లవి తెలిపారు. కెరీర్లో ఇక్కడి వరకు వచ్చానంటే తన అదృష్టంగా భావిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.
ఈ సినిమా ఈవెంట్లో సాయిపల్లవి హిందీ సినీ ప్రముఖులు అంతా ప్రశంసలు కురిపించారు. అమీర్ఖాన్, జునైద్ ఖాన్, దర్శకుడు సునీల్ పాండే తెలిపారు. ముంబైలో సాయిపల్లవికి విశేష ఆదరణ లభించింది.
సాయిపల్లవి, జునైద్ ఖాన్ జంటగా సునీల్ పాండే దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఏక్ దిన్ సినిమా మే 1వ తేదీన ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. తన కుమారుడి సినిమా కావడంతో తండ్రి అమీర్ ఖాన్ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నాడు. మరి ఈ సినిమా ఎలా ఆడుతుందో.. హిందీలో కూడా సాయిపల్లవి సూపర్ హిట్ కొడుతుందా? అనేది ఎదురుచూడాలి.