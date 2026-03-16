English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Sai Pallavi: ఒకే కథతో మూడు సినిమాలు.. చేసిన స్టోరీనే మళ్లీ మళ్లీ రిపీట్ చేస్తున్న సాయిపల్లవి

Actress Sai Pallavi: సాయిపల్లవి.. ఈ పేరు గురించి ప్రత్యేకంగా పరిచయం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఫిదా సినిమాతో టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఈ బ్యూటీ.. నటించిన ప్రతి సినిమాలో తన నటనతో ఆకట్టుకుంది. ప్రస్తుతం బాలీవుడ్‌లో బిజీగా ఉన్న సాయిపల్లవిపై.. ఇప్పుడు నెట్టింట్లో కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ వస్తున్నాయి. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.  
 
1 /5

తన కెరీర్‌లో చేసిన తక్కువ సినిమాలతోనే ఎక్కువ గుర్తింపు తెచ్చుకుంది సాయిపల్లవి. ఇతర హీరోయిన్స్‌లాగా మేకప్‌లు వేసుకోకుండా, బోల్డ్‌గా కనిపించకుండా తనకంటూ ప్రత్యేక ఫాలోయింగ్ తెచ్చుకుంది. ఇక సాయిపల్లవి చేసే సినిమాలు కూడా రెగ్యులర్ కమర్షియల్ కాకుండా కాస్త డిఫరెంట్‌గానే ఉంటాయి.  

2 /5

ప్రస్తుతం బాలీవుడ్ సినిమాలతో బిజీగా ఉన్న సాయిపల్లవి.. ఏక్ దిన్ అనే సినిమాతో అక్కడ ఎంట్రీ ఇస్తుంది. ఈ సినిమా మే 1న రిలీజ్ కానుంది. ఇటీవలే ఈ సినిమా ట్రైలర్ కూడా రిలీజ్ చేసారు. 

3 /5

అయితే ఈ ట్రైలర్ చుసిన తర్వాత సాయిపల్లవిపై ఆసక్తికర కామెంట్స్ వస్తున్నాయి. ఒకే కథతోటి ఎన్ని సినిమాలు చేస్తావు సాయిపల్లవి అంటూ సరదాగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు నెటిజన్లు.

4 /5

ఏక్ దిన్ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత బాలీవుడ్ సమాచారం ప్రకారం సాయిపల్లవి.. తన ప్రేమని, హీరోని మర్చిపోతుందని, మళ్లీ హీరో ఎలా దగ్గరయ్యాడు అనే కథాంశంతో ఉంటుందని తెలుస్తుంది. గతంలో సాయిపల్లవి ఇదే కథతో ప్రేమమ్, పడి పడి లేచే మనసు సినిమాలు కూడా చేసింది.  

5 /5

ప్రేమమ్‌లో కూడా సాయిపల్లవి పాత్ర యాక్సిడెంట్ అయి హీరోని మర్చిపోతుంది. పడి పడి లేచే మనసు సినిమాలో కూడా తన వ్యాధి వల్ల మర్చిపోతుందని చూపిస్తారు. అటు ఇటుగా ఈ మూడు సినిమాల కథ హీరోయిన్ తన ప్రేమని, హీరోని మర్చిపోవడమే. దీంతో ఒకే కథతో సాయిపల్లవి మూడు భాషల్లో మూడు సినిమాలు చేసింది అంటున్నారు నెటిజన్స్.    

Next Gallery

Ugadi Phalalu 2026: ఉగాది శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం.. మేషరాశి 2026 పూర్తి ఫలితాలు..!!