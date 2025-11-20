Sai Pallavi Photos: న్యాచురల్ బ్యూటీ, లేడీ పవర్ స్టార్ సాయి పల్లవి గురించి స్పెషల్ ఇంట్రడక్షన్ అవసరం లేదు. ఎన్నో సూపర్ హిట్ సినిమాల్లో నటించిన ఈ అమ్మడు.. స్కిన్ షోకు దూరంగా ఉంటూ ఆడియెన్స్ అభిమాన నటిగా మారిపోయింది. అయితే తాజాగా సాయి పల్లవి తన చెల్లి పూజాతో కలిసి వెకేషన్కి వెళ్లి ఫుల్ ఎంజాయ్ చేసిన ఫొటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. ఇప్పుడు ఈ ఫొటోలు నెట్టింట్లో వైరల్గా మారాయి. మీరు కూడా ఆ ఫొటోలపై ఓ లుక్కేయండి.
మలయాళ సూపర్ హిట్ చిత్రం ప్రేమమ్తో తన సినీ కెరీర్ను స్టార్ట్ చేసింది సాయి పల్లవి. ఈ సినిమా తర్వాత అన్ని భాషల్లోనూ పల్లవికి వరుస ఆఫర్లు క్యూ కట్టాయి.
ఇక తెలుగులో ఫిదా అనే సినిమాతో టాలీవుడ్కి ఎంట్రీ ఇచ్చిన సాయి పల్లవి.. బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ను సొంతం చేసుకుంది.
సాయి పల్లవికి యూత్లో బీభత్సమైన ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంది. క్యారెక్టర్ నచ్చకపోతే ఎంత రెమ్యూనరేషన్ ఇచ్చినా సినిమా చేయడానికి ఇష్టపడదు సాయి పల్లవి.
ఎక్స్ఫోజింగ్, ఓవర్ మేకప్ వంటి వాటికి దూరంగా ఉండే సాయి పల్లవి.. సోషల్ మీడియాలో కూడా ఎంతో పద్ధతిగా ఉండే ఫోటోలనే షేర్ చేస్తూ ఉంటుంది.
అయితే సాయి పల్లవి మరోసారి తన క్యూట్ లుక్స్తో కుర్రాళ్లను మెస్మరైజ్ చేస్తోంది. తాజాగా ఈ ముద్దుగుమ్మ ఇన్స్టాలో షేర్ చేసిన పిక్స్ నెట్టింట హల్చల్ చేస్తున్నాయి.
తన చెల్లి పూజాతో కలిసి విదేశాలకు వెకేషన్కి వెళ్లి ఎంజాయ్ చేసి పలు ఫోటోలను.. సాయి పల్లవి తన సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. ఇక ఈ ఫొటోలను చూసిన సాయి పల్లవి అభిమానులు, నెటిజన్లు ఫిదా అవుతున్నారు.
ఇటీవల తమిళనాడు ప్రభుత్వం అందించే కలైమామణి అవార్డు అందుకుంది సాయి పల్లవి. ఈ ఏడాది తండేల్ సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చి అలరించింది.
ప్రస్తుతం సాయి పల్లవి బాలీవుడ్ డెబ్యూ చేసేందుకు రెడీ అయింది. ఈ అమ్మడు నటించిన ‘మేరే రాహో’ డిసెంబరులో రిలీజ్ కానుంది. దీనికి అమీర్ ఖాన్ నిర్మాతగా చేస్తున్నారు.
మరోవైపు ఇండియన్ సినిమా కెరీర్లోనే బిగ్గెస్ట్ బడ్జెట్తో తెరకెక్కుతున్న రామాయణంలో సీతగా నటిస్తోంది సాయి పల్లవి. ఈ మూవీ రెండు పార్టులుగా రాబోతుంది.
తొలి పార్ట్ షూటింగ్ ఇటీవల పూర్తికాగా.. వచ్చే ఏడాది విడుదల కానుంది. ఇందులో రాముడిగా రణ్బీర్ కపూర్, రావణుడిగా యశ్ నటిస్తున్నారు.