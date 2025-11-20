English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Sai Pallavi: వెకేషన్ మూడ్‌లో సాయి పల్లవి.. పూజతో కలిసి ఫుల్ ఎంజాయ్..!

Sai Pallavi Photos: న్యాచురల్ బ్యూటీ, లేడీ పవర్ స్టార్ సాయి పల్లవి గురించి స్పెషల్ ఇంట్రడక్షన్ అవసరం లేదు. ఎన్నో సూపర్ హిట్ సినిమాల్లో నటించిన ఈ అమ్మడు.. స్కిన్ షోకు దూరంగా ఉంటూ ఆడియెన్స్ అభిమాన నటిగా మారిపోయింది. అయితే తాజాగా సాయి పల్లవి తన చెల్లి పూజాతో కలిసి వెకేషన్‌కి వెళ్లి ఫుల్ ఎంజాయ్ చేసిన ఫొటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. ఇప్పుడు ఈ ఫొటోలు నెట్టింట్లో వైరల్‌గా మారాయి. మీరు కూడా ఆ ఫొటోలపై ఓ లుక్కేయండి.
 
1 /10

మలయాళ సూపర్ హిట్ చిత్రం ప్రేమమ్‌తో తన సినీ కెరీర్‌ను స్టార్ట్ చేసింది సాయి పల్లవి. ఈ సినిమా తర్వాత అన్ని భాషల్లోనూ పల్లవికి వరుస ఆఫర్లు క్యూ కట్టాయి.

2 /10

ఇక తెలుగులో ఫిదా అనే సినిమాతో టాలీవుడ్‌కి ఎంట్రీ ఇచ్చిన సాయి పల్లవి.. బ్లాక్ బస్టర్ హిట్‌ను సొంతం చేసుకుంది.

3 /10

సాయి పల్లవికి యూత్‌లో బీభత్సమైన ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంది. క్యారెక్టర్ నచ్చకపోతే ఎంత రెమ్యూనరేషన్ ఇచ్చినా సినిమా చేయడానికి ఇష్టపడదు సాయి పల్లవి.  

4 /10

ఎక్స్‌ఫోజింగ్, ఓవర్ మేకప్ వంటి వాటికి దూరంగా ఉండే సాయి పల్లవి.. సోషల్ మీడియాలో కూడా ఎంతో పద్ధతిగా ఉండే ఫోటోలనే షేర్ చేస్తూ ఉంటుంది.   

5 /10

అయితే సాయి పల్లవి మరోసారి తన క్యూట్ లుక్స్‌తో కుర్రాళ్లను మెస్మరైజ్ చేస్తోంది. తాజాగా ఈ ముద్దుగుమ్మ ఇన్‌స్టాలో షేర్ చేసిన పిక్స్ నెట్టింట హల్‌చల్ చేస్తున్నాయి.  

6 /10

తన చెల్లి పూజాతో కలిసి విదేశాలకు వెకేషన్‌కి వెళ్లి ఎంజాయ్ చేసి పలు ఫోటోలను.. సాయి పల్లవి తన సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. ఇక ఈ ఫొటోలను చూసిన సాయి పల్లవి అభిమానులు, నెటిజన్లు ఫిదా అవుతున్నారు.

7 /10

ఇటీవల తమిళనాడు ప్రభుత్వం అందించే కలైమామణి అవార్డు అందుకుంది సాయి పల్లవి. ఈ ఏడాది తండేల్ సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చి అలరించింది.  

8 /10

ప్రస్తుతం సాయి పల్లవి బాలీవుడ్ డెబ్యూ చేసేందుకు రెడీ అయింది. ఈ అమ్మడు నటించిన ‘మేరే రాహో’ డిసెంబరులో రిలీజ్ కానుంది. దీనికి అమీర్ ఖాన్ నిర్మాతగా చేస్తున్నారు.

9 /10

మరోవైపు ఇండియన్ సినిమా కెరీర్‌లోనే బిగ్గెస్ట్ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కుతున్న రామాయణంలో సీతగా నటిస్తోంది సాయి పల్లవి. ఈ మూవీ రెండు పార్టులుగా రాబోతుంది. 

10 /10

తొలి పార్ట్ షూటింగ్ ఇటీవల పూర్తికాగా.. వచ్చే ఏడాది విడుదల కానుంది. ఇందులో రాముడిగా రణ్‌బీర్ కపూర్, రావణుడిగా యశ్‌ నటిస్తున్నారు.  

