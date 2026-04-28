Sai Pallavi Controversy: సాయి పల్లవి భాష పై వివాదం..బాలీవుడ్ ఎంట్రీతోనే ట్రోలింగ్!

Sai Pallavi Language Controversy:దక్షిణాది సినిమాల్లో తన సహజమైన నటనతో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందిన సాయి పల్లవి ఇప్పుడు బాలీవుడ్లో అడుగుపెడుతూ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. ఆమె నటించిన హిందీ సినిమా ఏక్ దిన్ విడుదలకు సిద్ధమవుతున్న సమయంలో, ఆమెపై భాషకు సంబంధించిన వార్తలు సోషల్ మీడియాలో పెరిగాయి.
ఏక్ దిన్ సినిమా ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ముంబైలో జరిగిన ఈవెంట్లో సాయి పల్లవి హిందీలో మాట్లాడేందుకు ప్రయత్నించారు. అయితే ఆమెకు ఆ భాషపై పూర్తి పట్టు లేకపోవడంతో కొంత తడబడుతూ మాట్లాడారు. ఈ వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో కొంతమంది నెటిజన్లు విమర్శలు చేయడం ప్రారంభించారు. ముఖ్యంగా “హిందీ బాగా రాకపోతే బాలీవుడ్లో ఎలా రాణిస్తారు?” అనే ప్రశ్నలు ఎదురయ్యాయి.
ఈ వివాదం ఇక్కడితో ఆగకుండా, ఆమె నటిస్తున్న భారీ ప్రాజెక్ట్ అయిన ‘రామాయణ’ వరకు వెళ్లింది. ఈ సినిమాలో సాయి పల్లవి సీత పాత్రలో కనిపించనున్నారు. దీంతో “భాషపై పూర్తి అవగాహన లేకుండా ఇలాంటి పాత్రలు చేయడం సరైనదేనా?” అని కొందరు విమర్శిస్తున్నారు.
అయితే మరోవైపు ఆమె అభిమానులు, సినీ విశ్లేషకులు మాత్రం గట్టిగా మద్దతు తెలుపుతున్నారు. వారి మాటలో, నటనకు భాష అడ్డంకి కాదని చెబుతున్నారు. ఒక మంచి నటుడు తన భావ వ్యక్తీకరణతో ఏ భాషలోనైనా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోగలడని వారు అంటున్నారు. గతంలో కూడా హిందీ పూర్తిగా రాకపోయినా బాలీవుడ్లో విజయవంతమైన నటీమణులు ఉన్నారని గుర్తుచేస్తున్నారు.
ఇంకా సినిమాల్లో డబ్బింగ్ సౌకర్యం ఉండటం వల్ల భాష సమస్య పెద్దది కాదని కూడా చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా సాయి పల్లవి తన సహజమైన నటనతో ఇప్పటికే దక్షిణాది ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారని, అదే ప్రతిభతో బాలీవుడ్ ప్రేక్షకులను కూడా మెప్పిస్తారని అభిమానులు నమ్ముతున్నారు.
ఇక ఏక్ దిన్ సినిమా మే 1న విడుదల కానుంది. ఈ సినిమాతో సాయి పల్లవి బాలీవుడ్లో ఎలా రాణిస్తుందో చూడాలని అందరూ ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఒకవేళ ఈ సినిమా సక్సెస్ అయితే, ప్రస్తుతం ఉన్న విమర్శలు తగ్గి, ఆమెకు మరింత క్రేజ్ పెరిగే అవకాశం ఉంది.