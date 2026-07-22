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Best Movie On OTT: థియేటర్లలో ఫ్లాప్.. ఓటీటీలో టాప్ ట్రెండింగ్‌లో సాయి పల్లవి సినిమా.. !

Written ByVishnupriya
Published: Jul 22, 2026, 08:59 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 08:59 PM IST

Best Movie On OTT:థియేటర్లలో ఆశించిన విజయం అందుకోలేకపోయిన కొన్ని సినిమాలు ఓటీటీలో మాత్రం ప్రేక్షకుల ఆదరణను దక్కించుకుంటుంటాయి. తాజాగా అలాంటి జాబితాలో సాయి పల్లవి నటించిన ఏక్ దిన్ కూడా చేరింది. థియేటర్లలో నిరాశపరిచిన ఈ సినిమా ఇప్పుడు ఓటీటీలో టాప్ ట్రెండింగ్ చిత్రాల్లో ఒకటిగా నిలవడం విశేషం.

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ట్రెండింగ్ మూవీ

2026 మే 1న విడుదలైన ఏక్ దిన్ చిత్రాన్ని ఆమిర్ ఖాన్ నిర్మాణ సంస్థ నిర్మించింది. ఇందులో ఆమిర్ ఖాన్ కుమారుడు జునైద్ ఖాన్ హీరోగా నటించగా, సాయి పల్లవి హీరోయిన్‌గా కనిపించారు. విడుదలకు ముందు ఈ చిత్రంపై మంచి అంచనాలు నెలకొన్నప్పటికీ, బాక్సాఫీస్ వద్ద మాత్రం ఆశించిన స్థాయిలో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోలేకపోయింది.  

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ఓటీటీ రిలీజ్

ప్రేమకథ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాపై మిశ్రమ స్పందన వచ్చింది. కథనం నెమ్మదిగా సాగడం, ప్రధాన జంట మధ్య కెమిస్ట్రీ బలంగా కనిపించకపోవడం వంటి అంశాలు సినిమాపై ప్రభావం చూపాయని సినీ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడ్డారు. దీంతో థియేటర్లలో ఈ చిత్రం వాణిజ్యపరంగా విజయాన్ని అందుకోలేకపోయింది.  

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తెలుగు సినిమా

అయితే డిజిటల్ విడుదల తర్వాత పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. ప్రస్తుతం అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి ఆదరణ పొందుతోంది. విడుదలైన కొద్ది రోజుల్లోనే ప్లాట్‌ఫామ్‌లోని టాప్ ట్రెండింగ్ సినిమాల జాబితాలో రెండో స్థానానికి చేరుకోవడం విశేషంగా మారింది.  

Telugu Movie News4/5

సాయి పల్లవి

ఈ సినిమా 2016లో వచ్చిన వన్ డే చిత్రానికి అధికారిక రీమేక్‌గా రూపొందింది. కథపై కొన్ని విమర్శలు వచ్చినప్పటికీ, జపాన్‌లో చిత్రీకరించిన అందమైన లొకేషన్లు, విజువల్ ట్రీట్, సాయి పల్లవి సహజ నటనకు మాత్రం మంచి ప్రశంసలు లభించాయి.  

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బెస్ట్ ఓటీటీ మూవీ

థియేటర్లలో నిరాశపరిచిన సినిమా ఓటీటీలో కొత్త ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోవడం మరోసారి ఆసక్తికరంగా మారింది. ముఖ్యంగా సాయి పల్లవి అభిమానులు ఈ చిత్రాన్ని డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో వీక్షిస్తూ సోషల్ మీడియాలో తమ అభిప్రాయాలను పంచుకుంటున్నారు. దీంతో ఏక్ దిన్ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది.

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Sai Pallavi Movie
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