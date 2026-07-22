Best Movie On OTT:థియేటర్లలో ఆశించిన విజయం అందుకోలేకపోయిన కొన్ని సినిమాలు ఓటీటీలో మాత్రం ప్రేక్షకుల ఆదరణను దక్కించుకుంటుంటాయి. తాజాగా అలాంటి జాబితాలో సాయి పల్లవి నటించిన ఏక్ దిన్ కూడా చేరింది. థియేటర్లలో నిరాశపరిచిన ఈ సినిమా ఇప్పుడు ఓటీటీలో టాప్ ట్రెండింగ్ చిత్రాల్లో ఒకటిగా నిలవడం విశేషం.
2026 మే 1న విడుదలైన ఏక్ దిన్ చిత్రాన్ని ఆమిర్ ఖాన్ నిర్మాణ సంస్థ నిర్మించింది. ఇందులో ఆమిర్ ఖాన్ కుమారుడు జునైద్ ఖాన్ హీరోగా నటించగా, సాయి పల్లవి హీరోయిన్గా కనిపించారు. విడుదలకు ముందు ఈ చిత్రంపై మంచి అంచనాలు నెలకొన్నప్పటికీ, బాక్సాఫీస్ వద్ద మాత్రం ఆశించిన స్థాయిలో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోలేకపోయింది.
ప్రేమకథ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాపై మిశ్రమ స్పందన వచ్చింది. కథనం నెమ్మదిగా సాగడం, ప్రధాన జంట మధ్య కెమిస్ట్రీ బలంగా కనిపించకపోవడం వంటి అంశాలు సినిమాపై ప్రభావం చూపాయని సినీ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడ్డారు. దీంతో థియేటర్లలో ఈ చిత్రం వాణిజ్యపరంగా విజయాన్ని అందుకోలేకపోయింది.
అయితే డిజిటల్ విడుదల తర్వాత పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. ప్రస్తుతం అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి ఆదరణ పొందుతోంది. విడుదలైన కొద్ది రోజుల్లోనే ప్లాట్ఫామ్లోని టాప్ ట్రెండింగ్ సినిమాల జాబితాలో రెండో స్థానానికి చేరుకోవడం విశేషంగా మారింది.
ఈ సినిమా 2016లో వచ్చిన వన్ డే చిత్రానికి అధికారిక రీమేక్గా రూపొందింది. కథపై కొన్ని విమర్శలు వచ్చినప్పటికీ, జపాన్లో చిత్రీకరించిన అందమైన లొకేషన్లు, విజువల్ ట్రీట్, సాయి పల్లవి సహజ నటనకు మాత్రం మంచి ప్రశంసలు లభించాయి.
థియేటర్లలో నిరాశపరిచిన సినిమా ఓటీటీలో కొత్త ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోవడం మరోసారి ఆసక్తికరంగా మారింది. ముఖ్యంగా సాయి పల్లవి అభిమానులు ఈ చిత్రాన్ని డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లో వీక్షిస్తూ సోషల్ మీడియాలో తమ అభిప్రాయాలను పంచుకుంటున్నారు. దీంతో ఏక్ దిన్ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది.