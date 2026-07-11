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Sai Pallavi House: సాయి పల్లవి ఇంట్లోకి ఓ లుక్కేయండి.. ఆమె ఇంట్లో ఆ విషయం హైలెట్!

Written ByVishnupriya
Published: Jul 11, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 05:18 PM IST

Sai Pallavi Net Worth:సహజమైన నటనతో కోట్లాది అభిమానులను సంపాదించుకున్న హీరోయిన్ సాయి పల్లవి తన వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా ఎంతో సాధారణంగా ఉంటారు. భారీ విలాసవంతమైన జీవితం కంటే కుటుంబంతో ప్రశాంతంగా గడపడానికి ఆమె ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. ప్రస్తుతం తమిళనాడులోని కోయంబత్తూరులో ఉన్న తన కుటుంబ ఇంట్లోనే తల్లిదండ్రులు, సోదరితో కలిసి నివసిస్తున్నారు.

Sai Pallavi Home1/6

సాయి పల్లవి ఇల్లు

సాయి పల్లవి ఇల్లు బయట నుంచి చూస్తే తెల్లని రంగుతో నిర్మించిన అందమైన బహుళ అంతస్తుల భవనంలా కనిపిస్తుంది. ఈ ఇంటి విలువ సుమారు రూ.5 కోట్ల వరకు ఉంటుందని రియల్ ఎస్టేట్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. అయితే ఇంటి అలంకరణ మాత్రం చాలా సాదాసీదాగా ఉంటుంది.

Sai Pallavi Properties 2/6

సాయి పల్లవి ఆస్తులు

ఇంటి హాల్‌లో సంప్రదాయ దక్షిణ భారత శైలిలో చెక్కతో చేసిన ఊయల ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఉంటుంది. టీక్ చెక్కతో తయారు చేసిన సోఫాలు, సాధారణ రంగుల ఫర్నిచర్ ఇంటికి మరింత అందాన్ని తీసుకొస్తాయి. విలాసవంతమైన అలంకరణల కంటే సంప్రదాయానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇచ్చినట్లు కనిపిస్తుంది.

Sai Pallavi Life Style 3/6

సాయి పల్లవి నెట్ వర్త్

సాయి పల్లవి ఇంట్లో ప్రత్యేక పూజా గది కూడా ఉంది. చెక్కతో నిర్మించిన దేవాలయం, ఇత్తడి దీపాలు, రాగి పాత్రలు, తాజా పూలతో ఆ ప్రదేశాన్ని అందంగా అలంకరిస్తారు. ప్రతి రోజు ప్రార్థన చేయడం ఆమె కుటుంబంలో ఒక ముఖ్యమైన అలవాటు.

Sai Pallavi Bedroom4/6

సాయి పల్లవి హౌస్

ఇంటి బాల్కనీల్లో ఎన్నో రకాల మొక్కలు, ఔషధ మొక్కలు, పూల కుండీలు కనిపిస్తాయి. ప్రకృతికి దగ్గరగా ఉండే వాతావరణాన్ని ఆమె కుటుంబం ఇష్టపడుతుంది. ఉదయం ధ్యానం చేయడానికి కూడా ఈ ప్రదేశం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది.

సాయి పల్లవి హాలిడే హోమ్5/6

సాయి పల్లవి హాలిడే హోమ్

కోయంబత్తూరు ఇంటితో పాటు తమిళనాడులోని కొటగిరిలో సాయి పల్లవికి మరో హాలిడే హోమ్ కూడా ఉంది. నీలగిరి కొండల్లో ఉన్న ఈ అందమైన బంగ్లా ప్రకృతి మధ్య ప్రశాంతమైన వాతావరణాన్ని అందిస్తుంది. రాతితో నిర్మించిన ఈ ఇల్లు పెద్ద గాజు కిటికీలతో చుట్టూ ఉన్న టీ తోటల అందాలను ఆస్వాదించేలా రూపొందించారు. సాయి పల్లవి అసలు వృత్తి డాక్టర్. జార్జియాలో ఎంబీబీఎస్ పూర్తి చేసిన ఆమె, సినిమా అవకాశాలు రావడంతో నటిగా కెరీర్‌ను కొనసాగించారు. 'ప్రేమమ్' సినిమాతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఆమె 'ఫిదా', 'లవ్ స్టోరీ', 'శ్యామ్ సింగరాయ్', 'గార్గి', 'అమరన్' వంటి చిత్రాలతో స్టార్ హీరోయిన్‌గా ఎదిగారు.  

సాయి పల్లవి కొటగిరి ఇల్లు6/6

సాయి పల్లవి కొటగిరి ఇల్లు

ప్రస్తుతం సాయి పల్లవి ఆస్తుల విలువ సుమారు రూ.45 కోట్ల నుంచి రూ.50 కోట్ల మధ్య ఉంటుందని పలు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ఒక్కో సినిమాకు రూ.3 కోట్ల నుంచి రూ.6 కోట్ల వరకు పారితోషికం తీసుకుంటున్నట్లు సమాచారం. త్వరలో విడుదల కానున్న 'రామాయణం' చిత్రంతో ఆమె మరోసారి దేశవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఆమె ఇళ్లు, జీవనశైలి చూసినా సింప్లిసిటీనే ఆమె అసలైన గుర్తింపు అని అభిమానులు అంటున్నారు.

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