Sai Pallavi: అప్పట్లో సీక్రెట్ పెళ్లి.. ఇప్పుడు పెళ్లి వద్దు.. అర్ధరాత్రి ఆ టైంలో ఎవ్వరూ ఉండరు అంటూ సాయి పల్లవి వ్యాఖ్యలు..

Sai Pallavi: తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో తన సహజ నటనతో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందిన సాయి పల్లవి గురించి ఎప్పుడూ ఏదో ఒక వార్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఆమె గ్లామర్ కంటే నటనకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తూ తనకంటూ ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకుంది. అందుకే ఆమెకు ఫ్యాన్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ.
కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం సాయి పల్లవి సీక్రెట్గా పెళ్లి చేసుకుందనే వార్తలు ఒక్కసారిగా సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేశాయి. ముఖ్యంగా 2023లో ఆమె పూలమాల వేసుకున్న కొన్ని ఫోటోలు బయటకు రావడంతో ఈ వార్త విని ఆశ్చర్యపోయాడు. చాలామంది నిజంగానే పెళ్లి అయిపోయిందని అనుకున్నారు. కానీ తర్వాత అసలు విషయం బయటపడింది. అది సినిమా షూటింగ్ సమయంలో తీసుకున్న ఫోటో మాత్రమే అని, అందులో భాగంగా పూలమాల వేసుకున్నట్లు తెలిసింది. దీంతో ఆ రూమర్స్ అన్నీ ఒక్కసారిగా ఆగిపోయాయి.
అయితే ఇప్పుడు మరోసారి సాయి పల్లవి పెళ్లి గురించి కొత్త రూమర్స్ మొదలయ్యాయి. ఇటీవల ఆమె ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో పెళ్లి గురించి చెప్పిన కొన్ని మాటలు వైరల్ అవుతున్నాయి. ఆమె మాట్లాడుతూ, తనకు పెళ్లి అనే విషయంపై పెద్దగా ఆసక్తి లేదని చెప్పింది. పెళ్లి చేసుకున్న చాలా మంది కూడా పెళ్లి చేయొద్దని సలహా ఇస్తారని ఆమె చెప్పడం ఆసక్తికరంగా మారింది.
అంతేకాకుండా ఆమె చెప్పిన ఒక భావోద్వేగ విషయమూ అందరినీ ఆకట్టుకుంది. “అర్ధరాత్రి సమయంలో మనసు బాగా దిగులుగా ఉన్నప్పుడు, ఎవరూ ఉండరు. ఆ సమయంలో నాతో ఉండేది మా అమ్మ ఒక్కతే” అని చెప్పింది. ఈ మాటలు ఆమెకు తన కుటుంబంపై ఉన్న ప్రేమను చూపిస్తున్నాయి.
ఇప్పుడు ఈ వ్యాఖ్యలతో మరోసారి సాయి పల్లవి పెళ్లి చేసుకోదనే వార్తలు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. మొత్తం పైన ఇలా ఏదో ఒక పెళ్లికి సంబంధించిన వార్తతో సాయి పల్లవి వైరల్ అవుతుంది.
గతంలో ఏమో కేవలం ఒక దర్శకుడితో సినిమా షూటింగ్ పూజా కార్యక్రమంలో పూలమాల వేసుకున్నందుకు.. ఆమెకు పెళ్లయిపోయింది అంటూ సోషల్ మీడియాలో రూమర్స్ రాగా.. ఇప్పుడేమో ఇలా పెళ్లి మీద పెద్ద మంచి అభిప్రాయం లేదన్నందుకు ఏకంగా ఈ హీరోయిన్ పెళ్లి చేసుకోదు అన్న రూమర్స్ వస్తున్నాయి.