Prabhas: ప్రభాస్ సినిమాకి చుక్కలు చూపించబోతున్న సాయి పల్లవి.. అరెరే పెద్ద సమస్య వచ్చి పడిందే..!

Prabhas Movies : ప్రభాస్ సినిమా అనగానే ప్రపంచం మొత్తం ఎంతగానో ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది. బాహుబలి సినిమా దగ్గర నుంచి పాన్ ఇండియా హీరోగా మారిపోయారు ప్రభాస్. అయితే అలాంటి ప్రభాస్ సినిమాకు ప్రస్తుతం పెద్ద సమస్య వచ్చి పడింది…ఇంతకీ ఆ సమస్య ఏమిటంటే..
ప్రభాస్ గురించి తెలియని సినీ ప్రేక్షకులు ఉండరు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతో పేరు తెచ్చుకున్నారు ఈ హీరో. ప్రస్తుతం వరస పాన్ ఇండియా సినిమాలు చేస్తూ దూసుకుపోతున్నారు ప్రభాస్.
ఈ క్రమంలో ప్రభాస్ తాజా చిత్రానికి ఒక పెద్ద సమస్య వచ్చి పడింది. అదేమిటంటే ప్రభాస్.. నాగ్ అశ్విన్ దర్శకత్వంలో రాబోతున్న కల్కి 2 చిత్రానికి హీరోయిన్ ఎవరిని పెట్టాలి అనే విషయం ఇప్పటికీ కూడా డిసైడ్ కాకపోవడం.
మొదటి భాగంలో దీపికా పడుకొనే నటించగా.. ఆమెతో వచ్చిన విభేదాల వల్ల ఈ చిత్రం రెండో భాగం నుంచి ఆమెని తీసేస్తున్నాము అని సోషల్ మీడియా ద్వారా తెలిపారు చిత్ర యూనిట్. ఈ క్రమంలో ఆమె స్థానంలో ఎవరు వస్తారు అనే ఆసక్తి సర్వత్రం నెలకొంది.
అయితే ఈ స్థానంలో ఆలియా భట్.. అలానే మరి కొంతమంది బాలీవుడ్ హీరోయిన్స్ ని అనుకున్న కానీ.. వాళ్లకి ఎవ్వరికీ డేట్స్ అలానే రెమ్యూనరేషన్ సెట్ కాకపోవడంతో రిజెక్ట్ చేశారంట. దీంతో చివరికి ఈ క్యారెక్టర్ కు సాయి పల్లవి అయితే కరెక్ట్ గా ఉంటుందని దర్శకుడు నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సమాచారం.
ఇక్కడి వరకు కథ బాగానే ఉన్నా.. అసలు సమస్య సాయి పల్లవి రెమ్యునరేషన్ దగ్గర వచ్చింది అనేది వినికిడి. సాయి పల్లవి ఈ సినిమాకి ఓకే చెప్పింది అని.. కానీ రెమ్యూనరేషన్ మాత్రం 8 కోట్లు అడిగిందని తెలుస్తోంది. దీంతో ప్రభాస్ సినిమాకి రెమ్యూనరేషన్ రూపంలో చుక్కలు చూపించబోతోంది ఈ భామ. మరి ఇంటర్ రెమ్యూనరేషన్ ఇచ్చి సాయి పల్లవిని ఫైనలైజ్ చేసి అధికారిక ప్రకటన చేస్తారో లేదో చూడాలి.