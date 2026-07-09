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Sai Pallavi: ఇంకో కారు కోసం హీరోని ముద్దు పెట్టుకోవాలా.. సాయి పల్లవి షాకింగ్ కామెంట్స్!

Written ByVishnupriya
Published: Jul 09, 2026, 12:03 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 12:03 PM IST

Sai Pallavi: సహజ నటనతో కోట్లాది అభిమానులను సంపాదించుకున్న హీరోయిన్ సాయి పల్లవి మరోసారి తన వ్యక్తిగత విలువల గురించి మాట్లాడిన పాత ఇంటర్వ్యూ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. సినిమాల్లో ముద్దు సీన్లు చేయకూడదని తాను ఎందుకు నిర్ణయం తీసుకున్నానో ఆమె స్పష్టంగా వివరించింది.

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సాయి పల్లవి

ఈమధ్య సాయి పల్లవి ముద్దు సీన్ల గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇంటర్వ్యూలో యాంకర్, "ముద్దు సీన్ల కోసం దర్శకులు మిమ్మల్ని ఎప్పుడైనా అడిగారా?" అని ప్రశ్నించగా, సాయి పల్లవి, "అవును, చాలామంది అడిగారు. నేను ముద్దు సీన్లు చేయనని తెలిసినా ఇప్పటికీ కొందరు అడుగుతూనే ఉంటారు" అని చెప్పింది.  

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సాయి పల్లవి ఇంటర్వ్యూ

ఆ తర్వాత, "అలా ఎందుకు నిర్ణయం తీసుకున్నారు?" అని అడగగా, సాయి పల్లవి తన అభిప్రాయాన్ని చాలా సూటిగా చెప్పింది. "నాకు బాయ్‌ఫ్రెండ్ ఉంటే, నటన కోసమైనా ఇంకొకరిని ముద్దు పెట్టుకోవడం నాకు ఇష్టం ఉండదు" అని ఆమె తెలిపింది. ఈ నిర్ణయం పూర్తిగా తన వ్యక్తిగత నమ్మకాలపై ఆధారపడి ఉందని చెప్పింది.  

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సాయి పల్లవి కిస్సింగ్ సీన్స్

డబ్బు కోసం లేదా అవకాశాల కోసం తన విలువలను మార్చుకోనని కూడా సాయి పల్లవి స్పష్టం చేసింది. జీవితంలో సంతోషంగా ఉండటానికి చాలా పెద్ద పెద్ద కోరికలు అవసరం లేదని ఆమె అభిప్రాయపడింది. "ఒక మనిషికి మంచి కుటుంబం, ఒక కారు, ఉండటానికి ఒక ఇల్లు ఉంటే చాలు. నాకు అవన్నీ ఇప్పటికే ఉన్నాయి. ఇంకో కారు కొనడానికి నేను వేరొకరిని ముద్దు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. నాకు ఉన్న జీవితంతో నేను సంతోషంగా ఉన్నాను" అని ఆమె చెప్పింది.  

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సాయి పల్లవి వైరల్ వ్యాఖ్యలు

అలాగే దర్శకులకు కూడా ఆమె ఒక స్పష్టమైన సందేశం ఇచ్చింది. "నా నటన కోసం నన్ను సినిమాలో తీసుకోవాలనుకుంటే తీసుకోండి. కానీ సన్నిహిత సీన్ల కోసం అయితే వేరే నటిని తీసుకోండి. దానితో నాకు ఎలాంటి సమస్య లేదు" అని సాయి పల్లవి తెలిపింది.  

Sai Pallavi kissing scenes5/5

సాయి పల్లవి తాజా వార్తలు

సాయి పల్లవి చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో మరోసారి చర్చకు దారితీశాయి. చాలా మంది అభిమానులు ఆమె తన వ్యక్తిగత విలువలకు కట్టుబడి ఉండటాన్ని ప్రశంసిస్తున్నారు. అవకాశాల కోసం రాజీ పడకుండా, తన నమ్మకాలతో ముందుకు సాగడం గొప్ప విషయమని కామెంట్లు చేస్తున్నారు. సినీ పరిశ్రమలో విజయవంతమైన కెరీర్‌ను కొనసాగిస్తూనే, తనకు నచ్చిన పాత్రలనే ఎంచుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్న సాయి పల్లవి, నటిగా మాత్రమే కాకుండా తన ఆలోచనలతో కూడా ఎంతో మందికి స్ఫూర్తిగా నిలుస్తోంది.

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Sai Pallavi
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