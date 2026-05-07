Sai Pallavi: ఆ పాత్రకు నేను సెట్ కాలేదు అని అమీర్ ఖాన్ కి ముందే చెప్పా.. సాయి పల్లవి సెల్ఫ్ రివ్యూ..!

Sai Pallavi:నేచురల్ నటిగా గుర్తింపు పొందిన సాయి పల్లవి తాజాగా తన బాలీవుడ్ సినిమా ఏక్ దిన్ గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆమిర్ ఖాన్ తనయుడు జునైద్ ఖాన్ హీరోగా నటించిన ఈ సినిమా ద్వారా సాయి పల్లవి బాలీవుడ్‌లో అడుగుపెట్టారు. అయితే ఈ మూవీ ఆశించిన స్థాయిలో విజయాన్ని అందుకోలేకపోయింది.
ఈమధ్య ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో సాయి పల్లవి ఈ సినిమా ఎంపిక గురించి మాట్లాడారు. ఆమె మాట్లాడుతూ.. “నేను అప్పట్లో చాలా ఎమోషనల్ కథల్లో నటిస్తున్నాను. అందుకే కొంచెం లైట్‌గా, మనసుకు హాయిగా ఉండే కథ చేయాలని అనిపించింది. అదే సమయంలో ‘ఏక్ దిన్’ కథ వినిపించారు. ఆ కథ విన్న వెంటనే నాకు హాలీవుడ్ క్లాసిక్ మూవీ బిఫోర్ సన్ రైస్ గుర్తుకు వచ్చింది. ఆ సినిమా నాకు చాలా ఇష్టం. అందుకే వెంటనే ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు ఓకే చెప్పాను” అని తెలిపారు.  

అయితే సినిమా చూసిన తర్వాత మాత్రం తనకు కొంత నిరాశ కలిగిందని ఆమె చెప్పారు. “ప్రీమియర్ చూసిన తర్వాత ఈ పాత్రకు నేను పూర్తిగా సరిపోలేదేమో అనిపించింది. ఇదే విషయాన్ని ఆమిర్ ఖాన్‌కి కూడా చెప్పాను. నా బదులు ఇంకెవరైనా చురుకైన కొత్త అమ్మాయి ఈ పాత్ర చేస్తే బాగుండేదేమో అనిపించింది” అని సాయి పల్లవి  చెప్పారు.  

ఈ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న జునైద్ ఖాన్ మాత్రం సాయి పల్లవి ఈ పాత్రకు సరైన హీరోయిన్ అని తమ అందరికీ అనిపించినట్టు అన్నారు. ఆమె నటన సినిమాకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచిందని తెలిపారు.  

ఇక ఈ సినిమాతో సాయి పల్లవి బాలీవుడ్ సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. మొదటి సినిమానే ఈ హీరోయిన్ కి డిజాస్టర్ గా మారి పెద్ద షాక్ ఇచ్చింది.   

దాదాపు 85 కోట్ల బడ్జెట్లో తీసిన ఈ చిత్రం మొదటి రెండు రోజులు కేవలం రెండు కోట్లు మాత్రమే సంపాదించడం అందరిని ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. ఇక ఈ సినిమా తరువాత సాయి పల్లవి రణబీర్ కపూర్ తో రామాయణం సినిమాలో సీతగా కనిపించనుంది. మరి ఆ సినిమా అయినా ఆమెకు బాలీవుడ్ లో ఆశించిన విజయం ఇస్తుందా లేదా చూడాలి

