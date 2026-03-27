English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Sai Pallavi: పెళ్లిపై అంత మంచి అభిప్రాయంలేదు.!. బాంబు పేల్చిన సాయి పల్లవి.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Sai pallavi comments on her marrige:  రాత్రి పూట ఏమి తినకుండా ఏడుస్తు కూర్చునే అలవాటు ఉందని సాయి పల్లవి ఎమోషనల్ అయ్యారు. తన తల్లి మాత్రమే తనతో ఉంటుందన్నారు. అదేవిధంగా పెళ్లిపై కూడా చేసిన కామెంట్స్ నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.
 
1 /6

టాలీవుడ్ నటి సాయి పల్లవి ఇటీవల ఎక్కువగా కాంట్రవర్సీ అంశాలతో వార్తలలో ఉంటున్నారు. కొంత మంది నెటిజన్లు ఆమె పెళ్లిపై రకరకాల రూమర్స్ వైరల్ చేస్తున్నారు. గతంలో బికీనీలు ఫోటోలు వైరల్ చేసి రచ్చ చేశారు. కేవలం స్విమ్ షూట్ వేసుకుంటే ఏఐతో బికీనీలా చేసి తెగ రచ్చ రాజేశారు.  

2 /6

దీనిపై స్వయంగా లేడీ సూపర్ స్టార్ క్లారిటీ ఇచ్చుకొవాల్సి వచ్చింది.  ఇక సాయిపల్లవి ప్రస్తుతం నితీష్ తివారీ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో హిందీ మూవీ రామాయణంలో నటిస్తున్నారు. ర‌ణబీర్ కపూర్, సాయి పల్లవితో పాటు రావణుడిగా యశ్, హనుమంతుడిగా సన్నీ డియోల్ నటిస్తున్నారు. ఈ మూవీ రెండు భాగాలుగా విడుదల కానుంది.

3 /6

ఫైనల్ గా ఏప్రిల్ 2న హనుమాన్ జయంతి రోజున మూవీ గ్లింప్స్ ను విడుదల చేయబోతున్నట్లు మూవీ టీమ్ వెల్లడించింది. రెండు భాగాలుగా రూపుదిద్దుకుంటున్న ఈ సినిమాలోని మొదటి భాగం ఈ యేడాది దీపావళికి రెండో భాగం 2027 దీపావళికి విడుదల కానుంది.

4 /6

అయితే.. తాజాగా.. సాయి పల్లవి పెళ్లిపై చేసిన కామెంట్స్ నెట్టింట రచ్చగా మారాయి. తనకు పెళ్లిపై పెద్దగా మంచి అభిప్రాయం లేదని కుండ బద్దలు కొట్టినట్లు చెప్పారు. చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ పెళ్లైనతర్వాత వచ్చే సమస్యలు చెప్పారని, అసలు పెళ్లి చేసుకోవద్దని తనకు సలహా ఇస్తున్నారని చెప్పుకొచ్చింది.  

5 /6

ఇక వారి అనుభవాలతో  పెళ్లి చేసుకొవాలనే ఆలోచనలేదని స్పష్టం చేసింది. సింగిల్ గా చాలా హ్యపీగా ఉన్నానని చెప్పింది. ప్రస్తుతం తన టార్గెట్, ఫోకస్ అంతా కెరియర్ మీద ఉందని స్పష్టం చేసింది. అదేవిధంగా తనకు ఏమీ తినకుండా రాత్రంతా కొన్నిసార్లు ఏడుస్తు కూర్చునే అలవాటు ఉందని,   ఆ సమయంలో కేవలం తన తల్లి మాత్రమే తనకు తోడుగా ఉంటుందని చెప్పి ఎమోషనల్ అయ్యారు. 

6 /6

ఈ క్రమంలో లేడీ సూపర్ స్టార్ చేసిన కామెంట్స్ నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.  కొంత మంది నెటిజన్లు మాత్రం సాయిపల్లవి ఏదో లోన్ లీ ఫీల్ అవుతున్నారని డౌటానుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.  అమీర్ ఖాన్ వారసుడు జునైద్ ఖాన్ నటిస్తున్న ఏక్ దిన్, తమిళంలో ధనుష్ తో మూవీ చేస్తున్నారు. ఇక 33 ఏళ్ల సాయిపల్లవి రెండెళ్ల క్రితం తన చెల్లెలు పూజా కన్నన్ కు దగ్గరుండి , ఫుల్ జోష్ తో పెళ్లి జరిపించిన విషయంతెలిసిందే. 

Next Gallery

