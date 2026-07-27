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Sai Pallavi Remuneration: ఏకంగా అన్ని కోట్ల రెమ్యునరేషన్‌తో సాయిపల్లవి రికార్డు..!

Written ByVishnupriya
Published: Jul 27, 2026, 12:31 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 12:31 PM IST

Sai Pallavi Remuneration:సాయిపల్లవి నటిస్తున్న ప్రతిష్ఠాత్మక చిత్రం రామాయణ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. ఈ సినిమాలో సీత పాత్ర కోసం ఆమెకు ఏమో కోట్ల పారితోషికం అందుతున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. ఇదే సమయంలో సీత పాత్ర తనకు దైవానుగ్రహంతో వచ్చిందని సాయిపల్లవి చెప్పిన వ్యాఖ్యలు అభిమానులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. అయితే ఆమె రెమ్యునరేషన్‌పై చిత్రబృందం నుంచి ఇప్పటివరకు అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు.

Ranbir Kapoor1/6

సాయిపల్లవి

సహజ నటనతో దేశవ్యాప్తంగా అభిమానులను సంపాదించుకున్న సాయిపల్లవి ప్రస్తుతం భారతీయ సినీ పరిశ్రమలో అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తెరకెక్కుతున్న రామాయణ చిత్రంలో సీతాదేవి పాత్ర పోషిస్తున్నారు. దర్శకుడు నితేష్ తివారీ రూపొందిస్తున్న ఈ భారీ పాన్-ఇండియా ప్రాజెక్ట్‌పై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఇదిలా ఉండగా, ఈ సినిమా కోసం సాయిపల్లవి దాదాపు రూ.20 కోట్ల పారితోషికం అందుకుంటున్నారనే వార్తలు సినీ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి. అయితే ఈ పారితోషికంపై చిత్రబృందం నుంచి ఇప్పటివరకు అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు.  

Nitesh Tiwari2/6

రామాయణ సినిమా

ఇటీవల న్యూఢిల్లీలో నిర్వహించిన  ప్రథమ్ సంకల్ప్ కార్యక్రమంలో సాయిపల్లవి తన పాత్ర గురించి భావోద్వేగంగా మాట్లాడారు. "సీత పాత్రను నేను సాధించలేదు.. ఆ సీతమ్మ తల్లే నన్ను ఈ పాత్ర కోసం ఎంచుకుంది" అని ఆమె చెప్పిన మాటలు అభిమానులను ఆకట్టుకున్నాయి. ఇలాంటి పవిత్రమైన పాత్రను పోషించే అవకాశం రావడం తన అదృష్టంగా భావిస్తున్నానని, ప్రతి సన్నివేశాన్ని ఎంతో భక్తితో, బాధ్యతతో చేశానని ఆమె వెల్లడించారు.  

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సాయిపల్లవి రెమ్యునరేషన్

సుమారు రూ.4,000 కోట్ల వ్యయంతో రెండు భాగాలుగా రూపొందుతున్న ఈ చిత్రంలో రణబీర్ కపూర్ శ్రీరాముడిగా, కన్నడ స్టార్ యష్ రావణుడిగా నటిస్తున్నారు. భారతీయ ఇతిహాసాన్ని అత్యాధునిక విజువల్ ఎఫెక్ట్స్‌తో ప్రపంచస్థాయిలో ఆవిష్కరించేందుకు చిత్రబృందం ప్రయత్నిస్తోంది. మొదటి భాగాన్ని దీపావళి సందర్భంగా విడుదల చేయాలని నిర్మాతలు ఇప్పటికే ప్రకటించారు.  

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నితేష్ తివారీ

సాయిపల్లవి పారితోషికానికి సంబంధించి వస్తున్న వార్తలు కూడా ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. సినీ వర్గాల కథనాల ప్రకారం, రెండు భాగాలకు కలిపి ఆమెకు రూ.20 కోట్ల వరకు రెమ్యునరేషన్ అందిస్తున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ సమాచారం అధికారికంగా ధృవీకరించబడనప్పటికీ, నిజమైతే దక్షిణాది హీరోయిన్లలో అత్యధిక పారితోషికం అందుకున్న నటీమణుల్లో సాయిపల్లవి ఒకరిగా నిలిచే అవకాశం ఉంది.  

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సీత పాత్ర

కథకు ప్రాధాన్యం ఉన్న పాత్రలనే ఎంచుకుంటూ ముందుకు సాగుతున్న సాయిపల్లవి, కమర్షియల్ అంశాల కంటే నటనకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించారు. 2017లో శేఖర్ కమ్ముల దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఫిదా చిత్రంతో టాలీవుడ్‌లో అడుగుపెట్టిన ఆమె, ఎంసీఏ, లవ్ స్టోరీ, శ్యామ్ సింగరాయ్, విరాటపర్వం, తండేల్ వంటి చిత్రాలతో అగ్ర కథానాయికగా ఎదిగారు.  

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రణబీర్ కపూర్

ఇప్పుడు రామాయణ వంటి ప్రతిష్ఠాత్మక చిత్రంలో సీత పాత్ర పోషించడం ఆమె కెరీర్‌లో మరో కీలక మైలురాయిగా భావిస్తున్నారు. ఒకవైపు పాత్రపై ఆమె వ్యక్తం చేసిన భక్తి, మరోవైపు భారీ పారితోషికంపై వస్తున్న ప్రచారం కలిసి ఈ సినిమాను మరింత ఆసక్తికరంగా మార్చాయి. అయితే రెమ్యునరేషన్‌కు సంబంధించిన వివరాలపై అధికారిక స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.

TAGS:
Sai Pallavi
Ramayana Movie
Sai Pallavi remuneration
Ramayana film
Nitesh Tiwari
Ranbir Kapoor

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