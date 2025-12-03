English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Sai Pallavi: తాగుడికి బానిసైన స్టార్ డైరెక్టర్.. ఒక్క ఫోన్ కాల్ తో మార్చేసిన సాయి పల్లవి

Sai Pallavi: తాగుడికి బానిసైన స్టార్ డైరెక్టర్.. ఒక్క ఫోన్ కాల్ తో మార్చేసిన సాయి పల్లవి

Sai Pallavi Phone : సాయి పల్లవి కి సౌత్ ఇండియా మొత్తం ప్రత్యేక అభిమానులు ఉన్నారు. గ్లామర్ తో కాకుండా అభినయంతో మాత్రమే ఆకట్టుకునే హీరోయిన్లు చాలా అరుదుగా కనిపిస్తారు. వాళ్లంలో ఒకరు సాయి పల్లవి. అన్నంతో కాకుండా ఆమె కేవలం తన అభినయంతోనే ఎంతో మంది అభిమానులను సంపాదించుకుంది..
 
1 /6

అందం, అభినయంతో పాటు.. తన వ్యక్తిత్వం ద్వారా కూడా సాయిపల్లవిని ఇష్టపడే వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చెప్పిన మాటలు ప్రస్తుతం అందరిని ఆకట్టుకుంటున్నాయి.రాజు రాంబాయ్ సినిమా ద్వారా  మంచి పేరు తెచ్చుకున్న సంగీత దర్శకుడు సురేష్ బొబ్బిలి. ఈ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అంతకుముందు కూడా పలు చిత్రాలకు సంగీత దర్శకుడిగా చేశారు.   

2 /6

నీది నాది ఒకే కథ సినిమాతో పాటు ఏకంగా నాలుగు శ్రీ విష్ణు సినిమాలకు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా పనిచేసిన సురేష్.. ఆ తరువాత సాయి పల్లవి హీరోయిన్గా, రానా హీరోగా చేసిన విరాటపర్వం చిత్రానికి కూడా సంగీతం అందించారు.   

3 /6

ఈ మధ్య ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఈ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మాట్లాడుతూ.. విరాటపర్వం సమయంలో తను తాగుడికి బానిసయ్యానని.. అప్పట్లో ఎవరు ఫోన్ చేసినా.. ఆఖరికి దర్శకుడు, రానా, సాయి పల్లవి ఫోన్ చేసిన ఫోన్ ఎత్తేవారిని కాదంటూ చెప్పుకొచ్చారు.

4 /6

దీంతో విసుగెత్తి వాళ్లు బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ వేరే వాళ్ళతో చేయించుకుందాం అని అనుకోగా అప్పటికే సురేష్ కంపోజ్ చేసిన మ్యూజిక్ విన్న సాయి పల్లవి.. అతనితోనే చేయిద్దాం అని చెప్పిందంట. అంతేకాకుండా అప్పుడు ఆ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కి ఒకసారి ఫోన్ చేసిందంట. 

5 /6

సురేష్ కి ఫోన్ చేసి సాయి పల్లవి.. “మీరు దేని గురించి బాధపడకండి.. మీకు నేనున్నాను.. ఎటువంటి సమస్య వచ్చినా నేను చూసుకుంటాను.. ఆరోగ్య సమస్య లేదా వ్యక్తిగత సమస్య వచ్చినా కానీ నేను చూసుకుంటాను. మీరు చక్కగా పనిచేసుకోండి” అని చెప్పిందంట.

6 /6

ఆమె మాటల వల్ల మారిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆ సినిమాకి ఎక్కడెక్కడ మార్పులు ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా చేశారంట. ఆ సినిమా తనకు మంచి పేరు తీసుకొచ్చింది. అందుకే సాయి పల్లవి తన జీవితాన్నే మార్చేసింది అంటూ చెప్పుకోచ్చారు సురేష్.

Sai Pallavi phone call Sai Pallavi viral story Sai Pallavi music director news Suresh Bobbili interview Sai Pallavi honesty Sai Pallavi viral video

Next Gallery

Fridge Magnets: ఫ్రిజ్‌ మ్యాగ్నెట్స్‌ వాడితే కరెంటు బిల్లు పెరుగుతుందా?