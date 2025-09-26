Sai Pallavi Weight: సాయి పల్లవి వెయిట్ ఎంతో తెలుసా.. ప్రూఫ్ తో సహా బయటపెట్టిన హీరోయిన్.. అస్సలు నమ్మరు..!

Sai Pallavi Weight : సాయి పల్లవి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. ఆమెకి సౌత్ ఇండియాలో ఎంతోమంది అభిమానులు ఉన్నారు. ఎటువంటి ఎక్స్పోజింగ్ చేయకుండా కేవలం తన నటన ద్వారానే అంతమంది అభిమానులను సంపాదించుకొని.. స్టార్ హీరోయిన్గా ఎదిగింది సాయి పల్లవి. ఈ క్రమంలో ఏ హీరోయిన్ కూడా తన వెయిట్ గురించి చెప్పకపోగా.. సాయి పల్లవి ప్రూఫ్ తో సహా చూపించింది..
హీరోయిన్స్ ఎవరూ కూడా తమ వెయిట్ గురించి బయట పెట్టాలి అనుకోరు. తను ఎంత వెయిట్ ఉన్నా కానీ ఆ విషయాన్ని తమ అభిమానులతో పంచుకోరు.
కానీ అన్నిటిలోనూ డిఫరెంట్ గా నిలిచే సాయి పల్లవి ఈ విషయంలో కూడా.. మరోసారి తను అందరు హీరోయిన్స్ కన్నా డిఫరెంట్ అని చెప్పకనే చెప్పింది.
అసలు విషయానికి వస్తే తన చెల్లెలితో సాయి పల్లవి వెకేషన్ కి వెళ్ళిన సంగతి తెలిసిందే. ఇక ఈ వెకేషన్ నుంచి ఒక వీడియో షేర్ చేసింది.
ఆ వీడియోలో సాయి పల్లవి వెయిట్ మిషన్ పైన నిలబడుకొని ఉండగా.. తన వెయిట్ 60.8 కేజీలు చూపిస్తోంది. అంటే సాయి పల్లవి దాదాపు 61 కేజీలు అన్నమాట.
అదేంటి సాయి పల్లవి ఇంత వెయిట్ ఉందా అని కూడా అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. మరోపక్క ఈ హీరోయిన్ ఏంటి ఇలా తన వైట్ చెప్పేసింది అని మరి కొంతమంది ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఏదేమైనా ప్రస్తుతం ఈ వీడియో మాత్రం వైరల్ అవుతుంది.