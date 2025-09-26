English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Sai Pallavi Weight: సాయి పల్లవి వెయిట్ ఎంతో తెలుసా.. ప్రూఫ్ తో సహా బయటపెట్టిన హీరోయిన్.. అస్సలు నమ్మరు..!

Sai Pallavi Weight : సాయి పల్లవి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. ఆమెకి సౌత్ ఇండియాలో ఎంతోమంది అభిమానులు ఉన్నారు. ఎటువంటి ఎక్స్పోజింగ్ చేయకుండా కేవలం తన నటన ద్వారానే అంతమంది అభిమానులను సంపాదించుకొని.. స్టార్ హీరోయిన్గా ఎదిగింది సాయి పల్లవి. ఈ క్రమంలో ఏ హీరోయిన్ కూడా తన వెయిట్ గురించి చెప్పకపోగా.. సాయి పల్లవి ప్రూఫ్ తో సహా చూపించింది..
1 /5

హీరోయిన్స్ ఎవరూ కూడా తమ వెయిట్ గురించి బయట పెట్టాలి అనుకోరు. తను ఎంత వెయిట్ ఉన్నా కానీ ఆ విషయాన్ని తమ అభిమానులతో పంచుకోరు.

2 /5

కానీ అన్నిటిలోనూ డిఫరెంట్ గా నిలిచే సాయి పల్లవి ఈ విషయంలో కూడా.. మరోసారి తను అందరు హీరోయిన్స్ కన్నా డిఫరెంట్ అని చెప్పకనే చెప్పింది. 

3 /5

అసలు విషయానికి వస్తే తన చెల్లెలితో సాయి పల్లవి వెకేషన్ కి వెళ్ళిన సంగతి తెలిసిందే. ఇక ఈ వెకేషన్ నుంచి ఒక వీడియో షేర్ చేసింది.   

4 /5

ఆ వీడియోలో సాయి పల్లవి వెయిట్ మిషన్ పైన నిలబడుకొని ఉండగా.. తన వెయిట్ 60.8 కేజీలు చూపిస్తోంది. అంటే సాయి పల్లవి దాదాపు 61 కేజీలు అన్నమాట. 

5 /5

అదేంటి సాయి పల్లవి ఇంత వెయిట్ ఉందా అని కూడా అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. మరోపక్క ఈ హీరోయిన్ ఏంటి ఇలా తన వైట్ చెప్పేసింది అని మరి కొంతమంది ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఏదేమైనా ప్రస్తుతం ఈ వీడియో మాత్రం వైరల్ అవుతుంది.

