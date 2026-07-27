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Sai Rajesh: జబర్దస్త్ టీమ్ వల్ల తీవ్రంగా మోసపోయా.. తన కష్టాలను బయటపెట్టిన దర్శకుడు సాయి రాజేష్

Written ByVishnupriya
Published: Jul 27, 2026, 09:51 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 09:51 PM IST

Sai Rajesh: హృదయ కాలేయం సినిమాతో దర్శకుడిగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న సాయి రాజేష్ ఇప్పుడు తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో విజయవంతమైన దర్శకుడు, రచయితగా నిలిచారు. కలర్ ఫోటో, బేబీ, తాజాగా చెన్నై లవ్ స్టోరీ వంటి విజయవంతమైన సినిమాలతో మంచి పేరు సంపాదించారు. దర్శకుడిగానే కాకుండా నిర్మాతగా కూడా ఆయన విజయాలు అందుకున్నారు. అయితే ఈ స్థాయికి చేరుకోవడానికి ఎన్నో కష్టాలు, అవమానాలు ఎదుర్కొన్నానని ఇటీవల ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో సాయి రాజేష్ వెల్లడించారు.

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సాయి రాజేష్ ఇంటర్వ్యూ

సాయి రాజేష్ ఈమధ్య ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ..మొదటి సినిమా హృదయ కాలేయం నిర్మిస్తున్న సమయంలో పరిశ్రమలో తనకు ఎలాంటి పరిచయాలు లేవని ఆయన చెప్పారు. సినిమా ప్రచారం ఎలా చేయాలి, పీఆర్ టీమ్ అంటే ఏమిటో కూడా అప్పట్లో తెలియదని గుర్తు చేసుకున్నారు. ఒకవైపు రూ.70 లక్షల అప్పు ఉండగా మరోవైపు సినిమాను విడుదల చేయాల్సిన పరిస్థితి ఎదురైందన్నారు.  

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సాయి రాజేష్ కష్టాలు

సినిమా కోసం ఆడియో వేడుక నిర్వహిస్తే బయ్యర్లు వస్తారని భావించానని చెప్పారు. కానీ ఆ కార్యక్రమం నిర్వహించడానికి కూడా తన వద్ద డబ్బులు లేవన్నారు. డబ్బుల కొరత కారణంగా సినిమాలో చేయాలనుకున్న కొన్ని విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా పూర్తి చేయలేకపోయానని తెలిపారు.ఆడియో హక్కుల విషయంలో కూడా చాలా ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయని సాయి రాజేష్ చెప్పారు. ఒక కంపెనీ ఎక్కువ మొత్తం ఇస్తామని చెప్పి చివరికి వెనక్కి తగ్గిందన్నారు. మరో సంస్థ కూడా తక్కువ మొత్తానికే ఒప్పించాలని ప్రయత్నించిందని తెలిపారు. ఆ సమయంలో నిర్మాత మధుర శ్రీధర్ తన పరిస్థితిని అర్థం చేసుకుని నమ్మకంతో లక్షన్నర రూపాయలు ఇచ్చి పెద్ద సహాయం చేశారని కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.  

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హృదయ కాలేయం

ఆ డబ్బుతో ఈవెంట్ మేనేజ్‌మెంట్ సంస్థను సంప్రదించి ఆడియో వేడుకను ఏర్పాటు చేశామని చెప్పారు. ప్రముఖ దర్శకులు, నటులు, జబర్దస్త్ టీమ్ సభ్యులు వస్తారని భావించి పెద్ద కార్యక్రమం ప్లాన్ చేశామని తెలిపారు. కానీ చివరి నిమిషంలో జబర్దస్త్ టీమ్ నుంచి ఎవరూ స్పందించలేదని చెప్పారు. ఫోన్ చేసినా ఎవరూ మాట్లాడలేదని, దీంతో తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యానని వెల్లడించారు.  

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జబర్దస్త్ కమెడియన్లు

ఆడియో వేడుకలో హీరో సంపూర్ణేష్ బాబు మాట్లాడేందుకు కూడా తొలుత వెనుకంజ వేశారని సాయి రాజేష్ గుర్తు చేసుకున్నారు. ఆయనకు ధైర్యం చెప్పి వేదికపై మాట్లాడేలా ప్రోత్సహించానని తెలిపారు. చివరకు సంపూర్ణేష్ బాబు చెప్పిన ప్రసంగం ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుందని చెప్పారు. ఆ కార్యక్రమం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో సినిమాపై మంచి ఆసక్తి పెరిగిందన్నారు.  

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టాలీవుడ్ దర్శకుడు

ఆ తర్వాత సినిమా శాటిలైట్ హక్కులు, పంపిణీ హక్కులు వరుసగా అమ్ముడయ్యాయని చెప్పారు. ఆ ఒక్క ఆడియో వేడుక తన జీవితాన్ని మార్చేసిందని సాయి రాజేష్ తెలిపారు. అయితే ఆ రోజు ఎదుర్కొన్న ఒత్తిడి, భయం ఇప్పటికీ మర్చిపోలేనని అన్నారు. ప్రస్తుతం సాయి రాజేష్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. విజయాల వెనుక ఎంత కష్టం ఉంటుందో ఆయన చెప్పిన అనుభవాలు మరోసారి గుర్తు చేస్తున్నాయని అభిమానులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

TAGS:
Sai Rajesh
Sai Rajesh interview
Sai Rajesh struggles
Hrudaya Kaleyam
Jabardasth comedians
Tollywood director

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