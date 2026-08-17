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Saif Ali Khan Birthday:సైఫ్ బర్త్‌డే సెలబ్రేషన్స్‌లో కరీనా కపూర్ గ్లామర్ షో.. వైరల్ అవుతున్న బీచ్ ఫొటోలు!

Written ByVishnupriya
Published: Aug 17, 2026, 12:56 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 12:56 PM IST

Saif Ali Khan Birthday:సైఫ్ అలీ ఖాన్ 56వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా కరీనా కపూర్ షేర్ చేసిన వెకేషన్ ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. బీచ్‌లో సైఫ్‌తో కలిసి దిగిన క్యూట్, గ్లామరస్ ఫొటోలను కరీనా అభిమానులతో పంచుకున్నారు.

Saif Kareena Photo1/5

కరీనా కపూర్

బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సైఫ్ అలీఖాన్ 56వ పుట్టినరోజును కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు. ఆగస్టు 16న ఆయన బర్త్‌డే సందర్భంగా భార్య కరీనా కపూర్ ప్రత్యేకంగా విషెస్ తెలిపారు. సోషల్ మీడియాలో అంతగా యాక్టివ్‌గా ఉండని సైఫ్ తరఫున కరీనా షేర్ చేసిన ఫొటోలు ప్రస్తుతం అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి.  

Kareena Beach Photos2/5

కరీనా కపూర్ గ్లామర్

సైఫ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా కరీనా కపూర్ కుటుంబంతో కలిసి వెకేషన్‌కు వెళ్లినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సందర్భంగా బీచ్‌లో సరదాగా గడిపిన క్షణాలతో పాటు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి దిగిన ఫొటోలను ఆమె సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. ముఖ్యంగా వైట్ బికినీలో కరీనా కనిపించిన ఫొటోలు వైరల్‌గా మారాయి. భర్త సైఫ్‌తో కలిసి బీచ్‌లో గడిపిన క్షణాలు, లాంగ్ డ్రైవ్, లిఫ్ట్‌లో దిగిన ఫొటోలను కూడా ఆమె అభిమానులతో షేర్ చేశారు.  

Kareena Kapoor Glamour3/5

కరీనా బీచ్ ఫొటోలు

45 ఏళ్ల వయసులోనూ కరీనా కపూర్ తన గ్లామర్‌తో అభిమానులను ఆకట్టుకుంటున్నారు. ఆమె తాజా ఫొటోలకు నెటిజన్లు భారీగా స్పందిస్తున్నారు. వయసు పెరుగుతున్నా కరీనా అందం, ఫిట్‌నెస్ ఏమాత్రం తగ్గలేదంటూ అభిమానులు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. కరీనా కపూర్ 2000లో రెఫ్యూజీ సినిమాతో బాలీవుడ్‌లో హీరోయిన్‌గా అడుగుపెట్టారు. అనంతరం పలు విజయవంతమైన చిత్రాల్లో నటిస్తూ స్టార్ హీరోయిన్‌గా ఎదిగారు. గ్లామర్ పాత్రలతో పాటు నటనకు ప్రాధాన్యత ఉన్న విభిన్నమైన పాత్రలు పోషించి తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.

Kareena Kapoor4/5

సైఫ్ కరీనా ఫొటోలు

మరోవైపు సైఫ్ అలీఖాన్‌తో ప్రేమలో పడిన కరీనా కొంతకాలం డేటింగ్ అనంతరం 2012లో ఆయనను వివాహం చేసుకున్నారు. వీరికి తైమూర్ అలీఖాన్, జహంగీర్ అలీఖాన్ అనే ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. వివాహం, పిల్లలు, కుటుంబ బాధ్యతల కారణంగా కొంతకాలం సినిమాలకు దూరంగా ఉన్నప్పటికీ, ఆ తర్వాత వరుస ప్రాజెక్టులతో తిరిగి బిజీ అయ్యారు.  

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సైఫ్ బర్త్‌డే సెలబ్రేషన్స్

రీ ఎంట్రీ తర్వాత కరీనా తన వయసు, ఇమేజ్‌కు తగిన పాత్రలను ఎంచుకుంటున్నారు. లాల్ సింగ్ చద్దా, జానే జాన్, క్రూ, సింగం ఎగైన్, ది బకింగ్‌హామ్ మర్డర్స్ వంటి చిత్రాల్లో నటించారు. ప్రస్తుతం దాయైరా సినిమాలో భాగమయ్యారు. ఇక సైఫ్ బర్త్‌డే సందర్భంగా కరీనా షేర్ చేసిన ఫొటోలు అభిమానుల్లో ప్రత్యేక ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా బీచ్ వెకేషన్‌కు సంబంధించిన గ్లామరస్ ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ నెటిజన్ల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి.

TAGS:
Saif Ali Khan
saif Ali Khan Birthday
Kareena Kapoor
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Saif Kareena Photos

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