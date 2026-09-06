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DA Hike 2026: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. 2.9 శాతం DA పెంపు.. అక్టోబర్ నుంచి భారీగా జీతాలు!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 06, 2026, 12:01 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 12:01 PM IST

DA Hike 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ  ఉద్యోగులకు ఒక అద్భుతమైన గుడ్ న్యూస్ అందించింది. ఈ సంస్థలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులకు మూడు శాతం వరకు DA పెంచుతూ కీలకమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. అయితే, దేశంలో పెరుగుతున్న వస్తువుల ధరలతో పాటు ఇతర అంశాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని దీనిని పెంచినట్లు తెలుస్తోంది.

SAIL DA Hike 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అయిన మహారత్న స్టీల్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ తమ ఉద్యోగులతో పాటు అధికారులకు అద్భుతమైన శుభవార్త అందించింది. పెరుగుతున్న నిత్యవసర సరుకుల ధరలను.. ద్రవ్యోల్బణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని కరువు బత్యం పెంచుతూ కీలకమైన నిర్ణయం తీసుకుంది.. ఉద్యోగులకు దాదాపు మూడు శాతం మేరకు డిఏ పెంచుతూ స్టీల్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ సంస్థ ఉద్యోగులకు బంపర్ గుడ్ న్యూస్ అందించింది..

Da Hike Latest News1/6

అక్టోబర్ 1 నుంచి అమలు

ఈ నిర్ణయంతో సంస్థలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగుల కరువు భత్యం ప్రస్తుతం 54.7 శాతం నుంచి దాదాపు 58.6 శాతానికి చేరుకుంటుందని సంస్థ అధికారులు తెలిపారు. ఈ పెరిగిన DA 2026 సంవత్సరం అక్టోబర్ 1 నుంచి అధికారికంగా అమలులోకి వస్తుందని సంస్థ ప్రకటించింది.

Steel Psu Employees Salary Hike2/6

కేంద్ర ఉక్కు మంత్రిత్వ శాఖ

దీంతో ఉద్యోగుల నెలవారి బేసిక్ శాలరీతో పాటు చేతికి వచ్చే జీతం గణనీయంగా పెరుగుతుంది.. కేంద్ర ఉక్కు మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలో ఉన్న ప్రముఖ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అయిన ఇందులో దాదాపు 65% వాటా ప్రభుత్వానికి సంబంధించిందే ఉంది. తాజా పెంపుతో బొకారో స్టీల్ ప్లాంట్  సహ దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న సెయిల్ యూనిట్లలో పనిచేస్తున్న 54,000 మంది అధికారులతో పాటు కార్మికులకు ప్రత్యక్షంగా ప్రయోజనం కలుగుతుంది..  

Employee Salary3/6

1.6 శాతం వరకు పెంచగా..

మార్కెట్ పరిస్థితులతో పాటు వినియోగదారుల సూచిని ఆధారంగా లేబర్ బ్యూరో అందించిన గణాంకాల ప్రకారం, ఈ సవరణ జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. గడిచిన త్రైమాసికంలో DA కేంద్ర ప్రభుత్వం 1.6 శాతం వరకు పెంచగా.. ప్రస్తుతం ఆర్థిక సంవత్సరంలో నిత్యవసరం వస్తువుల ధరలు విపరీతంగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఈసారి ఏకంగా 2.9 శాతం మేరకు పెంచింది..  

Da Increase October 20264/6

పెరిగిన DA వివరాలు..

పెరిగిన DA వివరాలు ఉద్యోగుల రాబోయే జీతాల స్లిప్పులలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుందని కేంద్రం తెలిపింది. సెయిల్‌లో అధికారులతో పాటు సిబ్బందుల వేతన సవరణ ప్రతి పదేళ్లకు ఒకసారి జరుగుతుంది. నిబంధనల ప్రకారం.. వేతన సవరణ 2027 సంవత్సరం జనవరి 1 నుంచి అమలకు రావాల్సి ఉంటుంది.. 

Employees Salary Hike5/6

రూ.1000 వరకు జీతం పెరిగే ఛాన్స్..

రాబోయే వేతన సవరణకు ముందే ఈ డిఏ పెంపు అమలు కావడం ఉద్యోగ వర్గాల్లో హర్షాన్ని నింపుతోంది. పండగ సీజన్‌కు ముందే చేతికి అధిక వేతనం అందడంతో ఉద్యోగులతో పాటు వారి కుటుంబ సభ్యులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.. ఇక పెరిగిన జీతాలకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళ్తే.. నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉద్యోగులకు నెలకు కనిష్టంగా రూ.725 నుంచి రూ.1000 వరకు జీతం పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. 

SAIL DA Hike 20266/6

పెరిగిన జీతాలు..

అంతేకాకుండా ఇక SAIL ఉన్నత స్థాయి ఉద్యోగస్తులకు సంబంధించిన బేసిక్ శాలరీ బట్టి నెలకు రూ.3 వేల రూపాయల నుంచి దాదాపు రూ.5 వేల రూపాయల వరకు పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇక పెరిగిన జీతాలు అక్టోబర్ 1వ తేదీ నుంచి ఉద్యోగస్తుల ఖాతాల్లో జమకానన్నాయి. అంతేకాకుండా ఏయే ఉద్యోగికి ఎంత అంత జీతం పెరిగింది.. అనేది అక్టోబర్ నెలలో వచ్చే స్లిప్పుల ఆధారంగా తెలుస్తుందని అధికారులు తెలుపుతున్నారు..  

TAGS:
DA hike 2026
Employees Salary Hike
Da Increase October 2026
Steel Authority Of India

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