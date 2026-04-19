Salary 30 Percent Cut: సీఎం నుంచి అధికారుల వరకు అందరి జీతాల్లో 30శాతం కట్.. ఆరు నెలలపాటు జీతాలు వాయిదా..!!

Salary 30 Percent Cut: హిమాచల్ ప్రదేశ్ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరిచేందుకు సీఎం నుంచి సీనియర్ అధికారుల జీతం కట్ చేసింది. పెద్ద సంఖ్యలో సీనియర్ అధికారులు, ఉద్యోగుల జీతాల్లో కొంత భాగాన్ని ఆరు నెలల పాటు వాయిదా వేయాలని ప్రభుత్వం డిసైడ్ అయినట్లు ఆర్థికశాఖ ఆదివారం ఒక నోటిఫికేషన్ జారీచేసింది.
ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఉత్తర్వు ప్రకారం ఈ నిర్ణయం మే 2026 నుంచి అమల్లోకి వస్తుంది. ఇది పూర్తి తాత్కాలిక నిర్ణయమని ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది. రాష్ట్ర ఆర్థిక వనరులను మరింత మెరుగుపరిచేందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం వెనుకున్న అసలు ఉద్దేశ్యమని పేర్కొంది.
ముఖ్య కార్యదర్శి, అదనపు ముఖ్య కార్యదర్శి, ప్రధాన కార్యదర్శి, డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ (డీజీపీ), అదనపు డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ (ఏడీజీపీ), ప్రధాన ముఖ్య అటవీ సంరక్షణాధికారులు, అదనపు ప్రధాన ముఖ్య అటవీ సంరక్షణాధికారులు వంటి సీనియర్ అధికారుల జీతాలలో సుమారు 30 శాతాన్ని వాయిదా వేయనున్నట్లు నోటిఫికేషన్లో పేర్కొన్నారు.
అంతేకాదు..కార్యదర్శి స్థాయి అధికారులు , శాఖాధిపతులు, ఐజీలు, డీఐజీలు, ఎస్పీలు, ఇతర పోలీసు అధికారులు, అలాగే అటవీ శాఖ సీనియర్ అధికారుల జీతాలలో సుమారు 20 శాతాన్ని ఆరు నెలల పాటు వాయిదా వేయనున్నారు. రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడినప్పుడు ఈ జీతాలను తిరిగి చెల్లిస్తారు . ఈ మొత్తాన్ని పూర్తిగా ఉపసంహరించుకోవడం లేదని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడిన తర్వాత దీనిని తిరిగి చెల్లిస్తారు. ఈ వాయిదా వేసిన జీతంలో ఉద్యోగుల పెన్షన్లు, లీవ్ ఎన్క్యాష్మెంట్, ఇతర ప్రయోజనాలు కూడా చేరి ఉంటాయి. పారదర్శకతను పాటించేందుకు, ఈ మొత్తం విధానం ఈ-శాలరీ సిస్టమ్, పేస్లిప్లలో ప్రతిబింబిస్తుంది. అదే సమయంలో, భవిష్యత్తులో ఎలాంటి అకౌంటింగ్ సమస్యలు తలెత్తకుండా ఉండేందుకు, ఆదాయపు పన్ను, పింఛను పథకాలు, ప్రావిడెంట్ ఫండ్ వంటి అన్ని చట్టబద్ధమైన కోతలను మొత్తం జీతానికి వర్తింపజేయడం జరుగుతుంది.
లోన్స్ ఉన్న ఉద్యోగులు ప్రస్తుతం రుణ వాయిదాలు చెల్లిస్తున్న ఉద్యోగులు, తమ DDO (డ్రాయింగ్ అండ్ డిస్బర్సింగ్ ఆఫీసర్)కు రాతపూర్వక సమాచారం అందించడం ద్వారా.. మిగిలిన జీతానికి కోత వర్తిస్తుందని నిర్ధారించుకోవచ్చు. ప్రభుత్వం నుండి ఆర్థిక సహాయం పొందే అన్ని రాష్ట్ర బోర్డులు, కార్పొరేషన్లు, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు (PSUలు), విశ్వవిద్యాలయాలు, ఇతర సంస్థలు కూడా ఈ నిర్ణయాన్ని తప్పనిసరిగా అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం పేర్కొంది.
2026 మార్చిలో బడ్జెట్ను ప్రవేశపెడుతున్నప్పుడు, ముఖ్యమంత్రి, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేల జీతాలను కూడా పాక్షికంగా తగ్గించి, వాయిదా వేస్తామని హిమాచల్ ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి సుఖ్వీందర్ సింగ్ సుఖు అప్పటికే సూచించిన విషయం గమనార్హం. దానికి అనుగుణంగానే ఇప్పుడు ఈ చర్య తీసుకుంది ప్రభుత్వం.