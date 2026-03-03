English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Salary deduction: తల్లిదండ్రులను సరిగ్గా చూసుకోకపోతే జీతం లేనట్టే.. ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..!

Salary Deduction law: 
మనకు జన్మనిచ్చిన వాళ్ళ తర్వాతే ఎవరైనా. అందుకే మనకు తల్లిదండ్రులను దేవుళ్లలా గౌరవించాలి అని చిన్నప్పటి నుంచే నేర్పిస్తారు. కానీ ఈ రోజుల్లో కొందరు పిల్లలు పెద్దయ్యాక తల్లిదండ్రులను పట్టించుకోకపోవడం బాధాకరం. వృద్ధాప్యంలో వారిని ఒంటరిగా వదిలేయడం, సరైన ఖర్చులు ఇవ్వకపోవడం వంటి ఘటనలు పెరుగుతున్నాయి.
ఇలాంటి పరిస్థితులకు చెక్ పెట్టేందుకు ప్రభుత్వం ఒక కొత్త చట్టాన్ని తీసుకురావాలని ఆలోచిస్తోంది. ఈ చట్టం ప్రకారం, తమ తల్లిదండ్రులను నిర్లక్ష్యం చేసే ఉద్యోగుల జీతం నుంచి కొంత శాతం నేరుగా కోత పెట్టే అవకాశం ఉంది. ఆ డబ్బును తల్లిదండ్రుల ఖాతాలో జమ చేయాలని ప్రతిపాదన ఉంది.  

ప్రభుత్వం రూపొందిస్తున్న ప్రణాళిక ప్రకారం, ఒక ఉద్యోగి తన తల్లిదండ్రులకు సరైన పోషణ ఇవ్వకపోతే, వారి జీతం నుంచి 10 నుంచి 15 శాతం వరకు కోత విధించవచ్చు. తల్లిదండ్రులు ఫిర్యాదు చేస్తే అధికారులు విచారణ చేస్తారు. ఫిర్యాదు నిజమని తేలితేనే జీతంలో కోత అమలు చేస్తారు.  

ఈ చట్టాన్ని సిద్ధం చేసేందుకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక కమిటీని నియమించింది. వారు చట్టానికి సంబంధించిన ముసాయిదాను తయారు చేస్తున్నారు. త్వరలో అసెంబ్లీలో ఈ చట్టాన్ని ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉందని సమాచారం. 2023 తర్వాత ఉద్యోగాల్లో చేరిన వారికి ఈ నిబంధనలు వర్తించేలా చేయాలని భావిస్తున్నారు.  

ఈ నిర్ణయంపై ప్రజల్లో భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కొందరు తల్లిదండ్రులను చూసుకోవడం మన బాధ్యత, అది మనసుతో చేయాలి.. అంటున్నారు. మరికొందరు..చట్టం లేకపోతే కొందరు బాధ్యతను గుర్తించరు.. అని ప్రభుత్వ నిర్ణయానికి మద్దతు తెలుపుతున్నారు.  

మన కుటుంబ వ్యవస్థ భారతదేశానికి బలం. తల్లిదండ్రులు కష్టపడి పిల్లలను చదివించి మంచి స్థాయికి తీసుకువస్తారు. అలాంటి వారిని వృద్ధాప్యంలో చూసుకోవడం పిల్లల బాధ్యతే. ప్రభుత్వం తీసుకొస్తున్న ఈ చట్టం శిక్ష కోసం కాకుండా బాధ్యత గుర్తు చేయడానికి అని భావించాలి.

