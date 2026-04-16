RBI New Draft Rules On Banking Correspondants:బ్యాంకు ఉద్యోగులకు ఇది ఒక అద్భుతమైన వార్త అని చెప్పవచ్చు. జీతాలను ప్రామాణీకరించాలనే ప్రాథమిక లక్ష్యంతో, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా బ్యాంకింగ్ కరస్పాండెంట్ల విషయంలో ఒక కొత్త ముసాయిదాను జారీ చేసింది. పూర్తి వివరాలను పరిశీలిద్దాం.
లక్షలాది మంది బ్యాంకింగ్ కరస్పాండెంట్లకు ఇది ఒక ముఖ్యమైన ప్రయోజనం కాగలదని సూచిస్తూ, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సానుకూల ప్రకటనలు జారీ చేసింది. సోమవారం, ప్రధానంగా పని స్వభావం ఆధారంగా, బ్యాంకింగ్ కరస్పాండెంట్లను రెండు వర్గాలుగా విభజించాలని ప్రతిపాదిస్తూ ఒక కొత్త ముసాయిదాను విడుదల చేశారు.
అదనంగా, ఈ కొత్త ముసాయిదా ప్రకారం బిజినెస్ కరస్పాండెంట్లు నిర్వహించే బ్యాంకింగ్ అవుట్లెట్లు, అంటే బ్యాంకు శాఖలు , టచ్పాయింట్లు, కస్టమర్ సేవ కోసం మూడు వేర్వేరు వర్గాలుగా నిర్వహించబడతాయి. సాధారణంగా మారుమూల గ్రామాలలో నిర్దిష్ట పనులు, బ్యాంకింగ్ కార్యకలాపాలను నిర్వహించడానికి బ్యాంక్ కరస్పాండెంట్లను నియమిస్తారు.
ఈ బిజినెస్ కరస్పాండెంట్లకు చెల్లించే పారితోషికంలో వారి వేతనాలలో ఏకరూపత తీసుకురావడమే లక్ష్యం. దేశవ్యాప్తంగా 16 లక్షలకు పైగా బిజినెస్ కరస్పాండెంట్లు పనిచేస్తున్నారు, కానీ ఇప్పటివరకు వారు వేర్వేరు ప్రయోజనాలను పొందారు. ప్రతిపాదిత ఏకరూప మొత్తం వల్ల ప్రతి ఒక్కరూ నేరుగా ప్రయోజనం పొందుతారు.
రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ డిపార్ట్మెంట్, ఇండియన్ బ్యాంక్స్ అసోసియేషన్ అధికారులతో కూడిన ఒక ప్రత్యేక కమిటీ సిఫార్సుల ఆధారంగా ఈ కొత్త ముసాయిదాను సిద్ధం చేశారు.
బ్యాంకింగ్లో కరస్పాండెంట్ల కార్యకలాపాలను మరింత సమగ్రంగా పరిశీలించి, వారి సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచడమే ఈ కొత్త నిబంధన లక్ష్యం. 2026 మే 5వ తేదీలోగా తమ సూచనలను సమర్పించాలని ఆర్బిఐ సంబంధిత వర్గాలన్నింటినీ కోరింది.