Salary Hike: యోగి సర్కార్ బంపర్ గిఫ్ట్: కనీస వేతనం 21శాతం పెంచుతూ కీలక ఉత్తర్వులు జారీ..!!

Noida Workers' Salary Hike: యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ సర్కార్ కీలక ప్రకటన జారీ చేసింది. నోయిడా, ఘజియాబాద్ లో కనీస వేతనాన్ని 21శాతం పెంచుతున్నట్లు ప్రకటిస్తూ దీనికి సంబంధించి ఉత్తర్వులు కూడా జారీ చేసింది. 
గౌతమ్ బుద్ధ నగర్‌లో నిరసనల నేపథ్యంలో.. యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ ప్రభుత్వం నైపుణ్యం ఉన్న..  నైపుణ్యం లేని కార్మికుల వేతనాలను పెంచాలని నిర్ణయించింది. ఏప్రిల్ 1 నుంచి కార్మికుల వేతనాలను 21 శాతం మేర తాత్కాలికంగా పెంచాలని యూపీ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. నోయిడా, ఘజియాబాద్‌లలోని కార్మికుల వేతనాలను బేసిక్ జీతం, డీఏతోపాటు అత్యధికంగా 21 శాతం పెంచారు. ప్రస్తుతం, నోయిడా, ఘజియాబాద్‌లలో తాత్కాలిక వేతన రేట్లను నైపుణ్యం లేని కార్మికులకు రూ. 13,690, పాక్షిక నైపుణ్యం ఉన్న కార్మికులకు రూ. 15,059, నైపుణ్యం ఉన్న కార్మికులకు రూ. 16,868గా నిర్ణయించారు.

నైపుణ్యం లేని కార్మికులకు నెలసరి వేతనాలను రూ. 11313.65గా, రోజువారీ వేతనాలను రూ. 435.14గా నిర్ణయించారు. పాక్షిక నైపుణ్యం ఉన్న కార్మికులకు నెలసరి వేతనాలను రూ. 12446గా, రోజువారీ వేతనాలను రూ. 478.69గా నిర్ణయించారు. కాగా, నైపుణ్యం ఉన్న కార్మికులకు నెలసరి వేతనాలను రూ. 13940.37గా, రోజువారీ వేతనాలను రూ. 536.16గా నిర్ణయించారు. 

అయితే, రూ. 20,000 కనీస వేతనాల వార్త తప్పుదోవ పట్టించేదని ప్రభుత్వం పేర్కొంది. కొత్త కార్మిక చట్టం కింద జాతీయ స్థాయిలో కనీస వేతనాలను నిర్ణయించే ప్రక్రియను భారత ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది. అన్ని రాష్ట్రాల్లోని కార్మికులకు న్యాయమైన, సమాన వేతనాలు అందేలా చూడటమే దీని లక్ష్యమని పేర్కొంది. 

సోమవారం నోయిడాలో అశాంతి నెలకొంది . భయాలు, వదంతుల నేపథ్యంలో ఫేజ్ 2, సెక్టార్ 62తో సహా పలు ప్రాంతాల్లో కార్మికులు వాహనాలను ధ్వంసం చేశారు. కొన్ని వాహనాలకు నిప్పు కూడా పెట్టారు. దీంతో దుండగులపై చర్యలు తీసుకున్నారు. కార్మికుల వేతనాలకు సంబంధించి నెలకొన్న గందరగోళాన్ని తొలగించేందుకు ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీని నోయిడాకు పంపారు. నోయిడా జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ మేధా రూపమ్, ఇతర పరిపాలనా అధికారులు కూడా కార్మిక సంఘాలతో చర్చలు ప్రారంభించారు.

కార్మికులు, పరిశ్రమల ప్రయోజనాలను సమతుల్యం చేసే నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని తాము కోరుకుంటున్నామని ప్రభుత్వం చెబుతోంది. కనీస వేతనంలో తాత్కాలిక పెంపునకు ఆమోదం లభించింది.  కార్మిక చట్టం అమలులోకి వచ్చిన తర్వాత మరిన్ని పెంపులకు అవకాశం ఉంది. భవిష్యత్తులో, వేతన మండలి సిఫార్సుల ఆధారంగా కొత్త వేతనాలను నిర్ణయిస్తారు.

జీతాలతో పాటు, బోనస్‌లు, అలవెన్సులు కూడా ఇస్తామని ముఖ్యమంత్రి కార్మికులకు హామీ ఇచ్చారు. మహిళా కార్మికుల భద్రతను కూడా నిర్ధారించాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతున్న వారిపై, తప్పుడు సమాచారం వ్యాప్తి చేస్తున్న వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కూడా ఆయన ఆదేశించారు. 

