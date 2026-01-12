Salary Increase up to 5 thousand: మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని విద్యా శాఖ ఉద్యోగులు, అధికారులకు త్వరలోనే ఒక శుభవార్త అందే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న జీతాల పెంపు అంశం ఇప్పుడు తుది దశకు చేరుకుంది. పాఠశాల విద్యా శాఖలో పనిచేస్తున్న ఉపాధ్యాయులు నుంచి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ స్థాయి అధికారుల వరకు వేల మందికి నెల జీతంలో గణనీయమైన పెరుగుదల లభించనుంది. ఈ పెంపు నాలుగోసారి టైమ్-స్కేల్ (స్కేల్ ఆధారిత ప్రమోషనల్ పే స్కేల్) అమలుతో రానుంది.
పాఠశాల విద్యా శాఖ అధికారులు వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. నాలుగో టైమ్-స్కేల్ పే స్కేల్కు సంబంధించిన ప్రతిపాదన ఇప్పటికే ఖరారైంది. దీనిని కేబినెట్ ఆమోదం కోసం ప్రభుత్వానికి పంపించారు. క్యాబినెట్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తే వెంటనే ఉత్తర్వులు జారీ చేసి జీతాల పెంపు అమలు చేయనున్నారు.
ఈ నిర్ణయం వల్ల విద్యా శాఖలో 35 సంవత్సరాల సర్వీస్ పూర్తి చేసిన ఉపాధ్యాయులు, ప్రధానోపాధ్యాయులు, లెక్చరర్లు, ప్రిన్సిపాళ్లు, ఇతర అధికారులు లాభపడనున్నారు. ప్రాథమిక, మధ్య, ఉన్నత పాఠశాలల ఉపాధ్యాయులతో పాటు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ స్థాయి వరకు ఉన్న అధికారులు ఈ ప్రయోజనానికి అర్హులుగా ఉంటారు. పాఠశాల విద్యా శాఖలోని సుమారు 1.25 లక్షల మంది ఉద్యోగులు ఈ నాలుగో టైమ్-స్కేల్ పే స్కేల్ ద్వారా లాభం పొందే అవకాశం ఉంది. ఈ అంశం కోసం ఉపాధ్యాయులు, ఉద్యోగులు గత మూడు సంవత్సరాలుగా ఎదురుచూస్తున్న విషయం తెలిసిందే.
పాఠశాల విద్యా శాఖ డిప్యూటీ సెక్రటరీ కమల్ సింగ్ సోలంకి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. అర్హులైన ఉద్యోగులకు నాలుగో టైమ్-స్కేల్ పే స్కేల్ (అప్గ్రేడ్ పే స్కేల్) మంజూరు చేసే ప్రతిపాదనను ఇప్పటికే క్యాబినెట్ ముందుకు పంపించారు. ఇందులో నేరుగా నియమించిన లెక్చరర్లు, ప్రిన్సిపాళ్లు ఇప్పటికే ఈ ప్రయోజనాన్ని పొందారని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. అయితే పదోన్నతుల ద్వారా ఆ హోదాలకు చేరుకున్న ఉపాధ్యాయులు, ఇతర అధికారులు ఇప్పటివరకు ఈ లాభానికి దూరంగా ఉన్నారు. ఇప్పుడు వారికీ ఈ నాలుగో టైమ్-స్కేల్ వర్తింపజేయాలనే ప్రతిపాదన తీసుకొచ్చారు.
ఈ పే స్కేల్ అమలుతో ఉపాధ్యాయులు, అధికారులకు నెల జీతంలో కనీసంగా రూ. 3,000 నుంచి గరిష్టంగా రూ. 5,000 వరకు పెరుగుదల ఉంటుందని మధ్యప్రదేశ్ టీచర్స్ యూనియన్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు క్షత్రవీర్ సింగ్ రాథోడ్ తెలిపారు. దీని వల్ల ఉద్యోగుల ఆర్థిక పరిస్థితి కొంత మెరుగుపడుతుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
అయితే ఈ నిర్ణయంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై ఆర్థిక భారం కూడా పడనుంది. విద్యా శాఖ అంచనాల ప్రకారం, నాలుగో టైమ్-స్కేల్ పే స్కేల్ అమలుతో సుమారు రూ. 312 కోట్ల వరకు అదనపు వ్యయం అవుతుంది. అయినప్పటికీ, క్యాబినెట్ ఆమోదం లభించిన వెంటనే ఉత్తర్వులు జారీ చేసి అర్హులైన ఉపాధ్యాయులు, ఉద్యోగులు మరియు అధికారులకు జీతాల పెంపు అమలు చేయనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఈ నిర్ణయం రాష్ట్రంలోని విద్యా శాఖ ఉద్యోగులకు పెద్ద ఊరటనిచ్చే అంశంగా మారనుంది.