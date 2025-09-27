Aishwarya Rai: ఐశ్వర్యారాయ్‌ కోసం వెక్కివెక్కి ఏడ్చిన హీరో..లవ్ బ్రేకప్ చెప్పి రాత్రంతా ఏడ్చాడు?

Salman Cried For Aishwarya: ప్రముఖ నటి ఐశ్వర్య రాయ్తో బ్రేకప్ చెప్పిన తర్వాత బాలీవుడ్కు చెందిన ఓ స్టార్ హీరో గుక్కపెట్టి ఏడ్చాడట. ఆమెతో ప్రేమ తెగదెంపులు తెంచుకున్న తర్వాత లవ్ బ్రేకప్ సాంగ్స్ వింటూ రాత్రంతా ఏడ్చేవాడట. ఇంతకీ ఆ స్టార్ హీరో ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ప్రపంచ సుందరి ఐశ్వర్యారాయ్ గురించి తెలియని వారు ఉండరు. మిస్ వరల్డ్ ఐశ్వర్యారాయ్గా ఆమె ఎప్పటికీ భారతీయులకు గుర్తుండిపోతుంది. కానీ, ఓ బాలీవుడ్ హీరో ఆమెతో ప్రేమలో పడి.. బ్రేకప్ సమయంలో వెక్కివెక్కి ఏడ్చాడట. ఇంతకీ ఆ హీరో ఎవరో తెలుసా?
ఐశ్వర్య రాయ్ భారతీయ చలనచిత్ర పరిశ్రమలో ఒక ప్రముఖ నటి. ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కూడా, ఆమె పేరు ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక పెద్ద బ్రాండ్.
ఐశ్వర్య రాయ్ 2007లో అభిషేక్ బచ్చన్ను వివాహం చేసుకుంది. ఈ వివాహం తర్వాత, ఆమెను తన మాజీ ప్రియులతో ముడిపెట్టడం గురించి ఎవరూ మాట్లాడటం మానేయలేదు.
ఐశ్వర్య రాయ్ కొంతమంది బాలీవుడ్ తారలతో డేటింగ్ చేసింది. వారిలో ముఖ్యమైన వ్యక్తి సల్మాన్ ఖాన్. వారి ప్రేమ సంబంధం గురించి మొత్తం బాలీవుడ్ చిత్ర పరిశ్రమకు తెలుసు.
ప్రముఖ నటుడు సల్మాన్ ఖాన్ ఐశ్వర్య రాయ్ తో కలిసి కొన్ని సినిమాల్లో నటించారు. సినిమాలో, నిజ జీవితంలో వారి మధ్య కెమిస్ట్రీ చాలా బాగుంది.
సల్మాన్ ఖాన్ తనను హింసించాడని, ఆ సంబంధం విషపూరితమైనదని ఆరోపిస్తూ ఐశ్వర్య రాయ్ తో విడిపోయింది. ఆ తర్వాత ఆమె అభిషేక్ బచ్చన్ ను వివాహం చేసుకుని, ఒక బిడ్డను కని, స్థిరపడింది.
సల్మాన్ ఖాన్ వయసు ఇప్పుడు 59 సంవత్సరాలు. ఈ వయసులో కూడా, అతను ఎవరినీ వివాహం చేసుకోలేదు. అప్పుడప్పుడు డేటింగ్ చేయడం తప్ప. ఐశ్వర్య రాయ్ తో అతని సంబంధం విడిపోయిన తర్వాత అతను నిరాశకు గురయ్యాడని కొన్ని రూమర్స్ ఉన్నాయి. ఐశ్వర్య రాయ్ తో విడిపోయిన సమయంలో, సల్మాన్ ఖాన్ 'తేరే నామ్' పాట విని రాత్రింబవళ్లు ఏడుస్తూ ఉండేవాడని వార్తలు వచ్చాయి.