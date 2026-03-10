English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Salman-Samantha: భర్త రాజ్‌తో కలిసి సమంత భారీ యాక్షన్ థ్రిల్లర్‌ మూవీ.. హీరోగా బాలీవుడ్ భాయ్‌జాన్ సల్మాన్ ఖాన్

Salman-Samantha: భర్త రాజ్‌తో కలిసి సమంత భారీ యాక్షన్ థ్రిల్లర్‌ మూవీ.. హీరోగా బాలీవుడ్ భాయ్‌జాన్ సల్మాన్ ఖాన్

Salman-Samantha: బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో మరో క్రేజీ కాంబినేషన్ సెట్ కాబోతుందనే వార్తలు బలంగా వినిపిస్తున్నాయి. ఆ కాంబో మరేదో కాదు బాలీవుడ్ భాయ్‌జాన్ సల్మాన్ ఖాన్ హీరోగా, స్టార్ దర్శక ద్వయం రాజ్ అండ్ డీకే ఒక భారీ యాక్షన్ థ్రిల్లర్‌ను ప్లాన్ చేస్తున్నారు. త్వరలోనే ఈ ప్రాజెక్టుపై అఫీషియల్ అనౌన్స్‌మెంట్ రానుంది. అయితే, ఈ సినిమాలో హీరోయిన్‌గా సౌత్ స్టార్ నటి సమంతను తీసుకున్నట్టుగా తెలుస్తోంది.  
 
1 /5

స్టార్ దర్శక ద్వయం రాజ్ అండ్ డీకే ఒక భారీ యాక్షన్ థ్రిల్లర్‌ను ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఇందులో బాలీవుడ్ కండల వీరుడు సల్మాన్ ఖాన్ హీరోగా నటించనున్నట్లుగా సమాచారం. త్వరలోనే ఈ భారీ ప్రాజెక్టుపై అధికారిక ప్రకటన రానుంది. అయితే, ఈ సినిమాలో స్టార్ హీరోయిన్  సమంత నటించనుంది.    

2 /5

ఇక రాజ్ అండ్ డీకే దర్శకత్వంలో వచ్చిన ‘ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 2’ సిరీస్‌తో సమంత పాన్ ఇండియా స్థాయిలో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఆ తర్వాత వారితోనే ‘సిటాడెల్: హనీ బన్నీ’లో కూడా చేసింది. ఇప్పుడు ఏకంగా సల్మాన్ ఖాన్‌తో నటించే ఛాన్స్ దక్కించుకుంది. సల్మాన్ ఖాన్ మాస్ ఇమేజ్‌కు, సమంత యాక్టింగ్ పవర్‌కు సరిపోయేలా ఒక పవర్‌ఫుల్ స్క్రిప్ట్‌ను రాజ్ అండ్ డీకే సిద్ధం చేశారట.    

3 /5

మామూలుగా అయితే సల్మాన్ ఖాన్ పక్కా కమర్షియల్ చేస్తూ ఉంటాడు. కానీ రాజ్ అండ్ డీకే స్టైల్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ఈ రెండు స్టైల్స్ కలిస్తే సినిమా ఎలా ఉంటుందో చూడాలని ఫ్యాన్స్ కూడా ఈగర్‌గా వెయిట్ చేస్తున్నారు.   

4 /5

ఇక పాన్ ఇండియా లెవెల్లో భారీ బడ్జెట్‌తో ఈ సినిమా నిర్మాణం జరుగనుందని టాక్. సినిమాలో సమంత కేవలం గ్లామర్ పాత్రకే పరిమితం కాకుండా, కథను మలుపు తిప్పే ఒక కీలకమైన రోల్‌లో కనిపించనుందట.  

5 /5

చాలా కాలం తరువాత సమంతకు అలాంటి పాత్ర దక్కడం.. అది కూడా సల్మాన్ ఖాన్ సినిమాలో అంటే మాములు విషయం కాదు. సల్మాన్ ఖాన్ ప్రస్తుతం ఇతర ప్రాజెక్టులతో బిజీబిజీగా ఉన్నారు. ఆ షూటింగ్ కంప్లీట్ అవగానే రాజ్ అండ్ డీకే సినిమా సెట్స్‌కి రానున్నాడు. ఇంకా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన మిగత వివరాలను త్వరలోనే తెలియజేయనున్నారు మేకర్స్.  

Samantha Pairs With Salman Khan samantha Salman Khan Actress Samantha Bollywood Hero Salman Khan Directors Raj And Dk

Next Gallery

Khushboo Vijay Trisha Row: విజయ్ దళపతి, త్రిష వివాదం.!. ఒక్కమాటలో తెల్చేసిన నటి ఖుష్బూ.. ఏమన్నారంటే..?