Samantha: బాయ్ ఫ్రెండ్ తో కలిసి ఏడడుగులు వేసేసిన సమంత.. మీడియాకి వీడియో షేర్ చేస్తూ..!

Samantha Wedding : సమంత పర్సనల్ లైఫ్ లో చేసే ప్రతి పని కూడా.. తరచూ వార్తల్లో నిలుస్తూ ఉంటుంది. సినిమాలకన్నా ఈమధ్య సమంత తన పర్సనల్ లైఫ్ వల్లనే ఎక్కువగా మీడియా దృష్టిని ఆకట్టుకుంటూ ఉంది. ఈ క్రమంలో తాజాగా తన రూమర్ లవర్ రాజ్ తో సమంత ఏరడుగులు వేయడం అందరిని ఆకట్టుకుంది.
ఒకప్పుడు వరుసగా.. సినిమాలు చేస్తూ బిజీగా ఉండే సమంత ప్రస్తుతం మాత్రం సినిమాలకు గ్యాప్ ఇచ్చింది. సమంత చేతిలో మా ఇంటి బంగారం సినిమా తప్ప వేరే ఏ సినిమా లేదు. ఈ క్రమంలో మరో వార్తతో.. ప్రస్తుతం సమంత అందరి దృష్టి ఆకట్టుకుంటుంది.
సమంత దర్శకుడు రాజ్తో ప్రేమలో ఉంది అన్న వార్త ఎన్నో రోజుల నుంచి వైరల్ అవుతూ..ఉండగా.. తన ఇంస్టాగ్రామ్ వీడియోలు, ఫోటోల ద్వారా.. వీళ్ళ మధ్య నిజంగానే ప్రేమ ఉంది అని క్లారిటీ ఇస్తుంది సమంత.
ఇక అందరూ కూడా వీళ్ళిద్దరూ పెళ్లి ఎప్పుడు ఉంటుంది అని తెగ ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు దర్శకుడితో కలిసి ఏరడుగులు కూడా వేసేసింది.
అసలు విషయానికి వస్తే దర్శకుడు రాజ్ అలానే సమంత ఇద్దరూ ఎయిర్పోర్ట్ లో కనిపించారు. కార్ నుంచి దిగిన కాసేపు తర్వాత…ఇద్దరు కలిసి పక్కపక్కన నడుస్తూ కనిపించాడు. View this post on Instagram A post shared by Pinkvilla South (@pinkvillasouth)
దీంతో అందరూ వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఏడు అడుగులు వేసేసారు అంటూ కింద కామెంట్లు పెడుతున్నారు. మరి వీళ్లిద్దరూ అధికారికంగా వీళ్ళిద్దరి ప్రేమని ఎప్పుడు మీడియాకు చెపుతారో వేచి చూడాలి.